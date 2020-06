Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Olympia vertagt, die Fußball-Europameisterschaft verschoben, die Handball-Bundesliga abgebrochen: Das Coronavirus hat weite Teile des internationalen und nationalen Spitzensports lahmgelegt. Zumindest in der Fußball-Bundesliga rollt seit Kurzem wieder der Ball. Möglich gemacht hat dies ein spezielles Sicherheits- und Hygienekonzept, das unter anderem regelmäßige Tests der Spieler vorsieht. Von solchen Möglichkeiten ist man im Breitensport weit entfernt. Dennoch dürfen auch die Amateure in Baden-Württemberg wieder trainieren – aber nur unter strengen Auflagen.

Das Gelände der SG Kirchheim war seit dem 12. März nahezu verwaist. Noch bevor die Sportstätten schließen mussten, hatte der Verein den Trainings- und Spielbetrieb eingestellt. "Die Gesundheit unsere Mitglieder war uns wichtiger", sagt der Vorsitzende Uwe Hollmichel. Statt in Schockstarre zu verfallen, entwickelte der Verein in kurzer Zeit Alternativen. Für die älteren, weniger internetaffinen Mitglieder gab es Poster mit Anleitungen, wie sie sich auch zu Hause, mit einfachen Haushaltsartikeln, fit halten können. Für alle anderen wurden Online-Videos mit einzelnen Übungen erstellt. "Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Mitgliedern zu zeigen, dass man sie nicht vergisst", sagt Hollmichel.

Auch die Rolling Chocolates, also die Rollstuhlbasketballer, können wieder zu zweit Korbwürfe üben. Fotos: Philipp Rothe

Nachdem klar war, dass die Sportstätten wieder öffnen dürfen, haben Hollmichel, seine Kollegen und Kolleginnen ein eigenes Konzept entwickelt, das auch anderen Heidelberger Vereinen als Vorbild dient. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, wurde das Vereinsgelände in 30 Zonen von jeweils rund 1000 Quadratmetern aufgeteilt. In einer Zone dürfen sich höchstens fünf Personen inklusive Übungsleiter aufhalten. Auf das Gelände kommen die Mitglieder nur durch einen überwachten Eingang.

Beim Betreten des Geländes herrscht Maskenpflicht, die Sportler und Sportlerinnen müssen in Sportkleidung kommen und gehen, sich vor und nach dem Training die Hände desinfizieren. Der Trainingsbetrieb wurde auf zwei Zeiten à eineinhalb Stunden aufgeteilt – mit einer halben Stunde Pause, damit sich die Mitglieder so wenig wie möglich begegnen. Auf einer "Teilnehmerkarte" muss jeder ab sofort seine Kontaktdaten eintragen und unterschreiben. Dadurch verpflichtet man sich unter anderem, beim Training den Mindestabstand einzuhalten, sich nur in der zugewiesenen Zone aufzuhalten und die Hygienevorschriften zu beachten.

Seit dem 18. Mai wird auf dem Gelände der SG wieder gekickt, geschlagen, geworfen und gelaufen. "Es ist gut, dass der Betrieb weiterlaufen kann", sagt Hollmichel. "Die Sportler und Sportlerinnen sind heiß, mal wieder von zu Hause rauszukommen." Allerdings sei das Training in der aktuellen Form nicht mehr als Bewegungstherapie. Denn bis auf die Leichtathleten könne fast niemand normal trainieren, so Hollmichel.

Die U17-Fußballer trainierten vor Corona drei Mal die Woche. Aktuell können sie nur einmal wöchentlich auf den Platz. "Es ist schön, wieder den Ball am Fuß zu haben", sagt Kevin Guddas. Der 15-jährige Stürmer hat normalerweise keine Probleme, das Tor zu treffen. Bei der ersten Trainingseinheit letzte Woche seien seine Schüsse aber nicht so aufs Tor gekommen wie sonst, erzählt er. In den vergangenen Wochen hat er sich mit Joggen und Krafttraining fit gehalten. Nun stehen auch Passübungen und Torschusstraining auf dem Programm. Zweikämpfe und Spiele sind jedoch weiterhin untersagt, denn auf dem Platz dürfen sich die Sportler nicht näher als 1,50 Meter kommen.

Auch die Rolling Chocolate, die Rollstuhlbasketballer der SG Kirchheim, sind zurück auf dem Platz. "Es ist lebensnotwendig, dass wir uns bewegen", sagt Trainer Markus Bucher. Derzeit trainiert sein Team in Zweiergruppen, jeweils an einem Basketballkorb. "Wir können Wurfübungen machen und ein bisschen Kondition auf der Bahn", so der 45-Jährige. Vom richtigen Training sei das aber weit entfernt. "Es wäre schön, wenn wir zumindest mal wieder Zwei gegen Zwei spielen könnten."

Bis Bucher und alle anderen Sportler regulär trainieren können, dauert es noch. Zumindest etwas mehr Normalität ist ab heute aber wieder möglich: Nach der Verordnung des Landes darf nun in Gruppen von bis zu zehn Personen trainiert werden.