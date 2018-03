Von Antje Urban

Heidelberg. Wo bekommt man in Heidelberg und Umgebung gutes Fleisch?" Das fragten sich schon vor vier Jahren Hendrik Görlach und Christian Spies. Die Metzgereien werden immer weniger und ein Rindersteak direkt aus der Region ist schwer zu bekommen. "Wir lieben Fleisch, aber wir wollten kein billiges Fleisch aus dem Discounter essen. Es war uns immer wichtig, zu wissen, wo das Tier herkommt", sagt Hendrik.

Als er dann seine Freundin aus dem Oberallgäu kennenlernte und damit einhergehend die reizvolle Landschaft des Allgäus mit seinen saftigen Wiesen, vielen Kleinbauern und den gesunden, frei grasenden Rindern, lag die Lösung auf der Hand: Er nahm sich bei jedem Besuch reichlich Fleisch mit nach Hause.

Doch die leidenschaftlichen Cross-fit-Sportler Hendrik und Christian wollten ihren Proteinbedarf nach dem Training nicht mit chemischen Eiweißdrinks stillen. "Auch war ich als Außendienstler auf der Suche nach etwas Gesundem, das man gut unterwegs essen kann." Warum also nicht das gute Oberallgäuer Fleisch konservieren und als Trockenfleisch in Tüten packen? Schon Piraten, Indianer und Eskimos ernährten sich einst von diesem natürlich konservierten Fleisch. Die Schweizer sind heute noch stolz auf ihr "Walliser Trockenfleisch". Die Spanier nennen ihr getrocknetes Rindfleisch "Cecina". Und ein uramerikanischer Snack ist das sogenannte Beef Jerky, das in den USA an jeder Tankstelle oder in jedem Supermarkt zu bekommen ist. Das dünn geschnittene Rindfleisch wird vor dem Trocknen mariniert und dann vakuumverpackt in Tüten verkauft. "Pökelsalz und starke Gewürze überlagern dabei den Fleischgeschmack, der auch eher an Kochschinken erinnert", erklärt der 36-jährige Hendrik, "wir wollten aber ein ehrliches und nachhaltiges Produkt, ohne Zusätze."

Die Idee war geboren und weil ja alles so nachvollziehbar deutsch ist, auch der Name "Kau-Kuh". Allerdings brauchte es einige Überzeugungskraft, bis die Jungunternehmer Partner ihres Vertrauens für ihr Projekt gewinnen konnten. Letztendlich fand sich eine Erzeugergenossenschaft aus 60 Rinderbetrieben, die das hochwertige Fleisch liefert und einen Metzger, der das aufwendige Verfahren der Kalttrocknung beherrscht. Diese Art der Trocknung erhält mehr Mineralien, Nährstoffe und Proteine. Die größere Herausforderung aber sei eben das "Ehrliche" am Produkt gewesen: "Wir wollten kein Pökelsalz, also nahmen wir Meersalz, verzichteten auf Zuckerzugabe und auf die Stickstoffzugabe in die Tüte für die längere Haltbarkeit."

Seit 2015 betreiben die beiden ihr leidenschaftliches Hobby. In Christians Keller stapeln sich Ware, Kartons und Werbemittel. So handgefertigt das Fleisch, so händisch wird das Produkt auch von Christian verpackt und versandt - immer mit einer persönlichen Notiz.

Im Moment kann die Fleischspezialität nur online bestellt werden (www.kau-kuh.de) oder über einige Cross-fit-Studios. Das soll sich aber in diesem Jahr ändern. Jetzt möchten sie auch Gastronomen ihr Trockenfleisch schmackhaft machen und bald über ausgewählte Feinkostläden vertreiben. Vielleicht lohnen sich auch irgendwann Butterfahrten in das Land der Kau-Kuh? Orte, an denen Rinder noch frei in Herden auf den Wiesen leben dürfen, werden ja bekanntlich immer rarer.