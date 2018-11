Von Birgit Sommer

Heidelberg. Auf der Theaterbühne zu stehen, ist für manche Menschen ein Traum. Zum Beruf reicht es meist nicht, höchstens für das Schülertheater, doch die alte Liebe kann man auch am Heidelberger Theater ausleben. Dort werden Statisten, Beleuchtungshelfer und Betreuer für Chorkinder und Kinderstatisten gebraucht.

Stefan Umhey hat seine Interessenten schon in einer großen Kartei gelistet. Der Inspizient des Musiktheaters ist für die Statisterie zuständig, ohne die kein Theater existieren könnte. Je nach Bedarf fragt er bei seinen Leuten an, ob sie Zeit und Lust haben, mitzuspielen. Sie sind beispielsweise das Volk im Theaterstück, ihnen bietet er auch mal winzige Rollen an, für die es sich nicht lohnen würde, einen Schauspieler einzusetzen. Sie stehen auf Kommando überall da auf der Probebühne, wo der Beleuchter die Wirkung seiner Scheinwerfer ausprobieren will. Oder sie spielen Gesellschaftsspiele mit Kindern, die hinter der Bühne auf ihren Auftritt warten. Dafür gibt es sogar eine Aufwandsentschädigung.

Stefan Umhey ist Theatermann durch und durch. Der gebürtige Nußlocher absolvierte nach dem Abitur in Stuttgart eine klassische Tanzausbildung, stand in London, Luxemburg, Belgien als Tänzer auf der Bühne. Er arbeitete in Darmstadt als Souffleur im Musiktheater und am Staatstheater Meiningen als Inspizient und Regieassistent. Ein paar Jahre zog er als Kundenbetreuer im Tourismus nach Madeira, Ehefrau und Kinder gingen mit auf die Insel. Er parliert auf Englisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch. Umhey macht auch Musik - "Gitarre und Jazzgesang", sagt er - er dichtet und arbeitet als Bildhauer.

Auf der Bühne kann den Vielseitigen wohl nichts umhauen. Für die Statisten ist solch ein ruhender Pol Gold wert. "Ich arbeite liebend gerne mit Nicht-Profis, so lange sie es wollen", sagt Umhey. Wichtig sei ganz einfach die Liebe zum Theater. Ein bisschen Talent könne nicht schaden, denn manche der Statisten entwickelten tatsächlich zusammen mit dem Regisseur ihre Rollen.

Dieser gibt Stefan Umhey zu Beginn seiner Arbeit gewöhnlich einen Zettel, auf dem steht, wie er sich seine Statisten wünscht: Männer, Frauen, Alter, Beweglichkeit, Ausdrucksstärke, sollen tanzen können ... Umhey greift dann in seine Kartei und mailt die Statisten an, auf die die Anforderungen zutreffen. Natürlich dürfen die nun nicht erwarten, dass sie für jede Rolle eingesetzt werden. Geprobt wird meist abends und samstags. Die Liste der Probenzeiten bekommen sie gleich mitgeschickt, und wer beim Großteil der Termine Zeit hat, wird von Umhey zum Casting eingeladen.

Erst kürzlich hat er ein Kinder-Casting veranstaltet. Die Oper "Writing to Vermeer" von Louis Andriessen hat im Mai Premiere. 34 Kinder zwischen neun und 13 Jahren interessierten sich für den Statistenjob. Sie mussten sich mit Namen und Interessensgebieten vorstellen und bekamen dann eine kleine Aufgabe, mussten etwa Freude pantomimisch darstellen. Oder sie wurden als Gruppen mit Zeitungen versorgt und sollten darstellen, was sie gelesen haben. Ist das schwer? "Man braucht Fantasie", sagt Stefan Umhey, "man muss eigene Erfahrungen einfließen lassen, wie auf der Bühne."

Doch Kinder haben in seinen Augen sowieso einen Vorteil: "Sie sind freier, nicht so gehemmt wie wir Erwachsenen." Auch Erwachsene haben beim Casting Aufgaben zu erfüllen - nicht nur nach dem Motto:"Ihr seid Volk und tut so, als ob ihr ganz viele wärt ..." Umhey weiß, warum der kleine Nebenjob Statisten sogar glücklich machen kann: "Man entdeckt immer Neues in sich selbst, das ist das Spannende daran." Natürlich müsse man sich was trauen und in der Probe vielleicht auch mal an seine Grenzen gehen. Aber die nötige Erfahrung bekomme man ganz schnell. Das Theater erwartet allerdings nicht nur Liebe zur Bühne, sondern vor allem Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit von seinen Statisten.

Beleuchtungshelfer - das ist der Job für diejenigen, die sich nicht vors Publikum trauen und dennoch Bühnenluft schnuppern wollen. "Es ist eine ganz eigene Atmosphäre, im Prozess des Schaffens auf der Bühne zu stehen und zu erleben, welcher Aufwand da getrieben wird", sagt der Inspizient, "unsere Schauspieler würden sich da wundern." Die Helfer, quasi Platzhalter für die Mimen bei den Beleuchtungsproben, brauchen jedenfalls viel Geduld.

Und dann wünscht sich das Theater noch "Kinderbetreuer", die sich während der Proben und Auftritte um Kinderstatisten und den Jugendchor kümmern. "Jung oder alt ist egal, es kommt auf die Persönlichkeit an", sagt Stefan Umhey. Die Betreuer brauchen Liebe zum Theater und Freude an Kindern. Sie begleiten etwa die Kinder des Chores zu den Proberäumen und zur Bühne oder beschäftigen sie in Wartezeiten mit Spielen aus dem Fundus des Theaters. Umhey macht gleich Lust auf den Job: "Die Betreuung ist kein Knochenjob. Unser Kinderchor, das sind Profis durch und durch."

Info: Wer sich als Statist, Beleuchtungshelfer oder Kinderbetreuer am Theater bewerben will, wendet sich ab Mittwoch, 10. Januar, per E-Mail an stefan.umhey@heidelberg.de