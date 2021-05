Von Anica Edinger

Heidelberg. Egal ob Feuersalamander, Bergmolch oder Lurch: Zahlreiche Amphibien fühlen sich in den weitläufigen Gärten des Heidelberger Schlosses wohl. In den Teichen im Schlossgarten liegen derzeit ihre Larven oder schwimmen auch schon Kaulquappen. Im Juni wird es dann so weit sein: Amphibien verlassen die Teiche und wandern durch den Garten auf der Suche nach einem neuen Quartier. Deshalb war Wilfried Münster, Leiter des Arbeitskreises Amphibien und Reptilien beim Naturschutzbund (Nabu) Heidelberg, einigermaßen schockiert, als er in der RNZ vom 13. April las: Am 13. Juni will das städtische Theater die Saison für das "Sonnendeck" an den denkmalgeschützten Bäderterrassen des Schlosses eröffnen.

Auf der Sommerbühne des Theaters soll es bis zum 31. Juli – sofern es die Corona-Lage zulässt – zusätzlich zu den Schlossfestspielen Kunst und Kultur geben. Möglich ist alles: Schauspiel, Musik, Kabarett. Der Clou: Auch freie Künstlerinnen und Künstler konnten sich um einen Platz auf dem "Sonnendeck" bewerben. Schön und gut, findet Amphibienexperte Münster. Er fürchtet jedoch, dass die Besucherinnen und Besucher, die vor Vorstellungsbeginn zur Bühne strömen, Lurch, Bergmolch, Feuersalamander und Co. zertrampeln könnten. Und das, wo neben dem Insektensterben weltweit zunehmend auch das Amphibiensterben zum Problem wird. Die Lurch-Vielfalt etwa hat laut Nabu in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Allein in den letzten 25 Jahren seien 34 Arten ausgestorben, weitere 130 Arten gelten als verschollen. Umso wichtiger sei es laut Münster, Amphibien besonders zu schützen – auch in Heidelberg.

Und tatsächlich: Mit seinem Anliegen stieß Wilfried Münster auf offene Ohren. Nach E-Mails ans Umweltamt und ans Theater wurde zum Vor-Ort-Termin aufs Schloss geladen. Mit dabei: Sandra Panienka vom Umweltamt der Stadt, Michael Bös, Leiter der Schlossverwaltung Heidelberg, Theater-Intendant Holger Schultze, Oberspielleiterin Brit Bartkowiak sowie Peer Rudolph und Alexander Schilling vom Theater. Das Ergebnis: "Der Aufbau und der Betrieb der geplanten Spielstätte ,Sonnendeck‘ auf der Bäderterrasse steht im Einklang mit der geltenden Naturschutzgesetzgebung", heißt es via Mitteilung aus dem Theater.

Allen Beteiligten sei der Schutz der im gesamten Schlossareal lebenden Tiere ein großes Anliegen. Deshalb wird das Theater nun auch handeln – und eigens einen Biologen beauftragen, der den Aufbau und den Betrieb des "Sonnendecks" beratend begleiten wird. Außerdem fanden zwischenzeitlich auf dem Schloss Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters statt, die während des "Sonnendecks" Sorge dafür tragen sollen, dass der Amphibienschutz gewährleistet wird.

Münster ist zufrieden mit dieser Lösung. Ihm ginge es nicht darum, solche kulturellen Veranstaltungen zu verhindern, sondern schlicht darum, die Besucherinnen und Besucher für das Thema zu sensibilisieren. "Es ist wichtig, dass sie beim Schlossbesuch schauen, wo sie hintreten", sagt Münster.