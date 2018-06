Fatima Panz (vorne stehend) führte gestern beim Tag der offenen Moschee bei zwei Führungen insgesamt 100 Interessierte auch in den frisch renovierten Gebetsraums in der Yavuz Sultan Selim Moschee in der Hatschekstraße in Rohrbach-Süd. Fotos: Philipp Rothe

Von Timo Teufert

So viele Menschen wie selten zuvor nutzten gestern den Tag der offenen Moschee, um die Yavuz Sultan Selim Moschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) in der Hatschekstraße in Rohrbach-Süd zu besuchen. Dort, wo sonst hauptsächlich türkische Muslime fünf Mal am Tag zu den Gebeten zusammenkommen und sich das kulturelle und soziale Zentrum der Gemeinde befindet, erfuhren gestern fast 100 Interessierte, wie ein Gebet abläuft, welche Vorbereitungen dafür getroffen werden und welche Funktionen die Einrichtungen im Gebetsraum haben.

Nach einem Begrüßungstee führte die interreligiöse Beauftragte der Gemeinde, Fatima Panz, nach einer Einführung die Gruppen direkt in den erst vor sechs Monaten renovierten Gebetsraum, in dem Blau- und Türkistöne dominieren. Eine erste Herausforderung war für die Besucher, die Schuhe auszuziehen, ohne dabei den Boden vor der Eingangstür zu berühren. Denn in der Moschee werden keine Schuhe getragen: "Die Reinheit und die Hygiene haben oberstes Gebot, schließlich berühren die Gläubigen mit ihrer Stirn den Boden", erklärte Panz.

Der Raum beeindruckt vor allem durch seine vielen Kalligrafien an den Wänden, die Imam Mehmet Zengin für die Besucher entzifferte und die Panz übersetzte. An der Stirnseite des Raumes finden sich neben der Gebetskanzel aus Walnussholz - hier wird beim Freitagsgebet auf Türkisch gepredigt -, der Lehrstuhl - der nicht nur religiösen, sondern auch wissenschaftlichen Charakter hat - sowie die Gebetsnische. Von dort aus trug Zengin, der seit knapp einem Jahr in Heidelberg ist und aus Izmir stammt, die 26. Sure im traditionellen Sprechgesang vor. Die Besucher erfuhren, dass Zengin - bis auf das Freitagsgebet - auf Arabisch vorbetet und seit Kurzem dazu die Übersetzung ins Deutsche und ins Türkische an die Wand projiziert wird. Außer türkischen kämen auch ägyptische, bosnische und deutsche Muslime in die Moschee.

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, viele Frage zu stellen: "Wie lässt sich Beten fünf Mal am Tag mit dem Job vereinbaren?" Das klappe ganz gut, so Panz, das Gebet dauere nicht länger als eine Zigarettenpause. Und auch die Frage, inwiefern der türkische Staat Einfluss - der Imam ist dessen Beamter - auf die Inhalte, die in der Moschee gelehrt werden, nehmen könnte, wurde thematisiert. Panz verwies auf einen Vertrag aus den 1980er Jahren, in dem Deutschland und die Türkei dieses Vorgehen vereinbart hätten. Ihr Kollege Hüseyin Özcan wird deutlicher: "Die Gemeinde würde eine Steuerung aus der Türkei nicht zulassen. Wir haben hier ganz andere Bedürfnisse als in der Türkei." Außerdem gebe es in Deutschland keine Möglichkeit der Finanzierung eines Imams. Als interreligiöser Beauftragter der Moschee habe er aber festgestellt, dass es in Deutschland offenbar Vorbehalte gebe: "In den letzten Monaten wollten weniger Schulen bei uns eine Moscheeführung machen als früher", sagt Özcan. Waren es früher drei Klassen im Monat, gab es in den letzten vier Monaten überhaupt keine Führung mehr. Umso mehr freut er sich über den Zuspruch beim Tag der offenen Moschee, zu dem in den letzten Jahren "nur" 30 bis 40 Personen kamen.

Bei den Besuchern kam die Offenheit der Gemeinde gut an: "Ich bin zufällig auf den Tag der offenen Moschee aufmerksam geworden. Ich bin nicht gläubig und fand die Führung sehr gut, um einen ersten Einblick zu bekommen", sagte Jürgen Tröbliger aus Speyer. Hildegund Reutlinger hatte die Ankündigung in der RNZ gelesen: "Ich wollte mehr über den Islam wissen, schließlich beschäftigt man sich etwa mit dem Judentum, aber mit dem Islam eher nicht." Sie habe bei der Führung Dinge erfahren, die sie vorher noch nicht wusste. So ging es auch Felix Spathelf: "Ich war vorher noch nie in einer Moschee. Den Gebetsraum mit seinen Kalligrafien und dem schweren Teppich fand ich sehr schön." Er finde es bereichernd, in den interreligiösen Dialog zu treten, um die Dinge aus dem Blickwinkel des Anderen wahrzunehmen. "Ich dachte immer, dass Frauen und Männer getrennt beten. Heute habe ich erfahren, dass sie nur hintereinander beten."