Heidelberg. (zoo/mare) Es geht wieder rund im Heidelberger Zoo. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Denn am 8. April findet der beliebte Zoolauf statt, bei dem die Teilnehmer ihre Runden in dem außergewöhnlichen wie tierischen Terrain drehen - im Affentempo geht's durchs Gehege. Die Anmeldung läuft.

Der Spendenlauf ist zwischenzeitlich ein fester Termin für viele Läufer, die sich sportlich für ein gutes Projekt engagieren möchten. Mit dem Spendenbetrag werden interessante Gehegegestaltungen im Zoo unterstützt. Beim Affenlauf 2018 laufen die Teilnehmer dieses Jahr noch einmal für das neue Lemuren-Außengehege. Noch in diesem Jahr sollen die drei Heidelberger Lemuren - Sifaka Daholo und die beiden Kattas - das neue Außengehege erkunden können.

Mit einer Höhe von sechs Metern und vielen Baumstämmen, Astgabeln, Seilen und Hängematten wird das Gehege für die Halbaffen mit den großen Augen ein wahres Kletterparadies. Durch spezielle Verbindungsgänge werden die Primaten zwischen den Innenbereichen und dem Außenbereich wechseln können. Große überdachte Glasscheiben bieten den Zoobesuchern einen guten Blick ins Gehege, um die Tiere bei ihren akrobatischen Kletterkünsten zu beobachten.

Ein echtes Highlight für die Teilnehmer – egal, ob als Privatperson oder in einem Firmenteam – ist die außergewöhnliche Laufstrecke. Start ist im Zoo beim Großen Affenhaus. Von dort geht es durch den Zoo vorbei an den prächtigen Löwen, dem großen Flamingosee und dann weiter in Richtung Elefanten. Dort führt die Strecke heraus aus dem Zoo und die Tiergartenstraße entlang bis hinter die TSG Heidelberg-Anlage und weiter am Neckarufer in Richtung Wehrsteg. An der Explo-Halle gelangen die Läufer wieder zurück in den Zoo zum Großen Affenhaus als Zielpunkt. Eine Runde beträgt etwa 3000 Meter.

Bevor die Läufer final das Ziel durchlaufen, können sie entscheiden, noch ein oder zwei weitere Runden zu drehen. Mit drei Runden bildet die etwa 9000 Meter lange Strecke eine optimale Vorbereitung für den Heidelberger Halbmarathon zwei Wochen später. Am Ende des Laufs werden die Besten je Rundenanzahl geehrt. Sportliches Engagement, das sich doppelt lohnt: für die Heidelberger Lemuren und die eigene Fitness.

Info: Ab sofort ist die Anmeldung für den diesjährigen Zoolauf wieder möglich. Und zwar im Internet per Online-Formular bis zum 14. März 2018 unter www.zoo-heidelberg.de/affenlauf. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Läufer, davon fließen 20 Euro direkt in das Projekt. Als Dankeschön für die Unterstützung und Erinnerung an das Engagement erhält jeder Läufer zudem ein speziell gestaltetes Laufshirt sowie eine Medaille und eine persönliche Teilnehmerurkunde. Die Plätze sind begrenzt.