Heidelberg. Irgendwie sind wir doch alle miteinander verwandt. So oder so ähnlich könnte man die RNZ-Sommertour zusammenfassen, die am Dienstag durch den Heidelberger Zoo führte. Denn egal, ob die 17 teilnehmenden Leser vor dem Affengehege, auf der Löwenanlage oder über dem Robbenschwimmbecken standen - irgendwelche Gemeinsamkeiten von Tier und Mensch gab es an jeder Station zu entdecken.

Schon kurz hinter dem Drehkreuz verriet Sandra Dering von der Zooschule den Teilnehmern zum Beispiel, dass Bären furchtbar gerne Honig äßen - "so wie wir Menschen gerne Schokoladen essen". Deshalb schmierten die Pfleger den zwei syrischen Braunbären Martin und Ronja gerne auch mal ein wenig Honig auf die Anlage. Wenig Unterschiede gibt es auch zwischen Löwe und Mensch - zumindest, was das Essverhalten angeht. "Im Sommer essen die Tiere nicht so viel, im Winter natürlich mehr. Das kennen wir selbst ja aus der Weihnachtszeit", so Stephen Moser, Tierpfleger und gelegentlicher Löwenwächter.

Etwas weiter hergeholt war dagegen die ähnlich große Vorliebe für Schlaf und Ruhe beim Homo sapiens und Raubkatzen. Binta und Chalid, die beiden Heidelberger Berberlöwen, bräuchten täglich rund 16 bis 20 Stunden Auszeit, um sich von der Nahrungsaufnahme zu erholen, erklärte Moser. "Das ist ja wie bei Beamten", behauptete daraufhin ein Leser. Deutlich besser belegen lässt sich da schon das Verhältnis von Affe und Mensch. So erklärte Tourführerin Dering, dass man zwar nicht direkt mit dem Schimpansen verwandt sei, aber durchaus die gleichen Vorfahren habe. Vielleicht erklärt das ja, warum auch Gorilla-Weibchen zur Verhütung die Antibabypille verabreicht bekommen, wie Dering verriet.

Größere Unterschiede zwischen den Tieren im Heidelberger Zoo und dem Menschen gibt es dagegen wohl bei der Art der Behausung. Was nicht heißen soll, dass die Zoobewohner es nicht behaglich hätten. Ganz im Gegenteil: Vor allem das Heidelberger Löwenpärchen hat seit Ende Februar sogar so viel Platz für sich, dass mancher Stadtbewohner angesichts der eigenen beschränkten Wohnsituation vermutlich nichts gegen einen Gehege-Tausch einzuwenden hätte.

Dieses neue Zuhause von Binta und Chalid durften die Leser im Rahmen der Tour dann auch auf eigene Faust erkunden. "Ach, wir gehen wirklich dort rein?", fragte eine Leserin zunächst leicht erstaunt, während sich eine andere ein wenig in Sorge angesichts des Leberwurstbrots in ihrem Rucksack zeigte. Doch Tierpfleger Stephen Moser konnte die - natürlich nicht ganz ernst gemeinten - Zweifel ausräumen: "Keine Angst, wir können da gefahrlos rein."

Denn wenn Pfleger oder manchmal eben auch RNZ-Sommertouristen durch das neue Gehege laufen, dann müssen die beiden Löwen draußen bleiben - in ihrer alten Anlage. Und so guckte Binta von ihrem Felsen im benachbarten Alt-Gehege doch ein bisschen verwundert drein, warum genau sich da jetzt so viele fremde Wesen auf der anderen Seite des Zauns drängten. Während die Löwin in sicherer Entfernung ein Sonnenbad genoss, erklärte Moser den Lesern, wie die Raubkatzen ihre Freizeit abseits der Verdauungsphasen am liebsten verbringen - zum Beispiel mit dem Zerfetzen von Fußbällen oder Fassregentonnen. Vor allem Binta aber nutze besonders gerne den neuen Teich der Anlage. "Für Löwen ist das eigentlich untypisch", so Moser. Denn eigentlich seien sie alles andere als Wasserratten.

Ganz anders verhält es sich mit den Heidelberger Mähnenrobben. Unweit des Löwengeheges drehte Robbenmutter Kelo munter ihre Runden durch das kleine Becken, derweil Sohnemann Kano, gerade einmal sieben Wochen alt, noch leicht tapsig auf den Flossen stand. "Der kleine Kano lernt gerade das Schwimmen", erklärte Dering. Noch knapp vier Monate wird er von der Mutter gesäugt. Erst wenn er groß genug sei und sein struppiges Babyfell abgelegt habe, könne er ins große Becken übersiedeln. Ob er dort dauerhaft bleiben kann, ist aber noch nicht sicher. "Wir müssen abwarten, wie der Vater den Sohn aufnimmt." Denn zu viele männliche Hormone auf engstem Raum vertragen sich eben nicht immer. Das ist bei den Mähnenrobben nicht viel anders als bei den Menschen.