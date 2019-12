Von Micha Hörnle

Heidelberg. Sie ist die wohl ungewöhnlichste Amtsleiterin im Rathaus – und ab Dienstag muss man sagen "war": Nicole Huber wechselt nach 13 Jahren als Leiterin des OB-Referats in die Wirtschaft, zum Handschuhsheimer IT-Unternehmen SNP. Die 46-Jährige ist von Hause aus keine Verwaltungsspezialistin, sondern Juristin, vor allem aber eine begnadete Netzwerkerin und, am allerwichtigsten, die engste politische Vertraute von Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Die beiden trafen sich im Mai 2006, damals steckte Würzner mitten im OB-Wahlkampf, und sie sagte damals zu ihm: "Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sie sich gerne bei mir melden." Dieses Angebot war "spontan, ohne zu wissen, was folgt". Sie fand den damaligen Umweltbürgermeister, der als gemeinsamer Kandidat des "bürgerlichen Lagers" die Nachfolge von Beate Weber-Schuerholz (SPD) antreten wollte, "erfrischend, er hat mich gleich überzeugt".

Das Rennen war durchaus eng, das war auch Huber klar: "Ich hatte aber den Eindruck, dass er die richtigen Ideen hat und die Menschen überzeugen kann. Auf jeden Fall war und ist Würzner jemand, der dieses Engagement wert war." Huber war damals schon in der CDU, die Tochter eines Polizisten trat mit 18 Jahren in Denzlingen bei Freiburg – wo sie aufwuchs – ein. Heute ist sie sogar stellvertretende Kreisvorsitzende. Würzner hingegen blieb stets parteilos. War das je ein Problem? "Nein, nie, denn ich war für ihn ja vor allem die Mitarbeiterin und nicht ein CDU-Mitglied." Überhaupt trennte sie im Tagesgeschäft die Arbeit in der Verwaltung von der Parteimitgliedschaft: "Mir, und auch dem OB, geht es um die Sache, und nicht darum, welche politische Farbe gerade gewinnt."

Anfangs war die Unterstützung im Wahlkampf nicht als Karrierevehikel geplant; schließlich hatte die Volljuristin – sie hatte in Dresden und Heidelberg studiert – gerade ihre eigene Kanzlei in Handschuhsheim gegründet, die es heute übrigens, wenn auch unter anderer Leitung, immer noch gibt.

Doch irgendwann im Laufe des Wahlkampfs fragte Würzner seine Helferin, ob sie nicht Interesse hätte, im Falle eines Wahlsiegs ins Rathaus zu gehen. Zu Hubers Charakter gehört auch ihre Ehrlichkeit, was die Anfänge ihrer Verwaltungskarriere angeht: "Ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Der OB hatte von seiner persönlichen Referentin gesprochen, eine kleine Undeutlichkeit. Gemeint war aber die Leitung des OB-Referats mit damals schon 50 Mitarbeitern." Zumindest war ihr Studium hilfreich für den neuen Job: Wer sich im Verwaltungsrecht auskennt, versteht immerhin schon mal die Strukturen in der Stadtverwaltung. Aber wirklich gefragt waren andere Eigenschaften: das effektive Netzwerken, ohne sich nach vorne zu spielen: "Es macht mir die größte Freude, im Hintergrund die richtigen Leute zusammenzubringen, um eine wichtige Sache voranzubringen", sagt sie von sich.

Ihre Feuertaufe erlebte sie ganz zum Anfang ihrer Zeit im Rathaus, als die private Heidelberg International School in finanzielle Schieflage geriet. Huber führte damals viele Gespräche, bis die englischsprachige Schule – sie ist für internationale Fachkräfte (oder vielmehr ihren Nachwuchs) extrem wichtig und gilt als bedeutender Standortfaktor für Heidelberg – 2009 unter das rettende Dach des Berliner Bildungsträgers Phorms schlüpfen konnte.

Huber hatte die letzten 13 Jahre über eine Doppelstellung: Sie war einerseits Leiterin eines großen Amtes (mit nun über 70 Mitarbeitern), andererseits war sie persönliche Referentin des Oberbürgermeisters. Diese Personalunion soll nun getrennt werden: Zukünftig gibt es einen eigenen OB-Referenten und eine Leiterin des Tagesgeschäfts im OB-Referat – und das reicht von den Städtepartnerschaften über die allgemeine Repräsentation bis hin zur "Markenkommunikation" der Stadt (Stichwort: Stadtlogo in "Heidelbeer").

Während die Referentenstelle noch besetzt werden soll, ist mit Hubers langjähriger Mitarbeiterin Birgit Stamm die Leiterin des OB-Referats bereits gefunden. Die Sitzungsdienste, die die Rats- und Ausschusssitzungen vorbereiten und die Tagesordnungen zusammenstellen, werden in Kürze aus dem alten Huber-Amt herausgelöst. Das jüngste Kind, das Digitale, wird im neuen Amt für Digitales und Informationsverarbeitung gebündelt. Dieses wandert im Oktober zum neuen Dezernat "Klimaschutz, Umwelt und Mobilität", das momentan noch von Wolfgang Erichson besetzt ist.

Dass Huber überhaupt das Mega-Thema Digitalisierung an sich zog, hat vor allem zwei Gründe: Es brauchte jemanden, der sich darum kümmerte, und Huber war schon immer technikaffin: "In meiner Studienzeit habe ich Promotion in Elektronikmärkten gemacht, also sozusagen Computer verkauft. Technik fand ich schon immer interessant." Und wie hält es der OB mit den Segnungen der neuesten Technik? "Er ist auf dem aktuellen Stand." Unter Hubers Ägide entstand die Heidelberg-App, das Mitmachformat "Get the Mayor", und weil sie immer mehr Fördermittel einwarb, sicherte sich Huber auch noch die Akquise der Zuschüsse: "Um diese Themen reißt sich normalerweise niemand. Aber einer muss es ja machen."

Es gab in ihrer langen Zeit im Hintergrund nur einen kleinen Zeitpunkt, an dem sie auf eine größere Bühne strebte: Sie hatte im Sommer 2017 Interesse an einer OB-Kandidatur in Weinheim gezeigt: "Die Stadt ist ähnlich schön und ähnlich strukturiert wie Heidelberg – also sehr interessant." Dass daraus nichts wurde, dafür gibt es mindestens zwei Erklärungen: die anfängliche Unentschlossenheit der Weinheimer CDU, sich auf einen Kandidaten zu einigen, und Hubers eigene Entscheidung dagegen: "Es war am Ende eine bewusste Entscheidung für Heidelberg. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit einigen Sachen, wie dem Heidelberg Innovation Park, noch nicht fertig bin." Sie hadert nicht mit ihrem Schicksal und findet: "Im Moment ist der Schritt, in die Wirtschaft zu gehen, der richtige." Dazu kam es jedoch nur durch Zufall. Huber traf sich mit SNP-Gründer Andreas Schneider-Neureither, um mit ihm über den Aufbau einer Smart-City-Plattform zu reden: "Und das eine ergab dann das andere". Sie hatte ein Jobangebot.

Was sie ganz genau bei dem IT-Unternehmen machen wird, wird die Zeit zeigen – aber wer Huber kennt, ahnt, dass es viel mit Strategie und Netzwerk zu tun haben wird. Die neue, eigens für sie geschaffene Stelle tritt sie am 2. Januar an, im Rathaus verlässt sie am 30. Dezember das letzte Mal ihr Büro. "Ich habe das Gefühl, ich habe hier wahnsinnig viel erreicht. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, an einer anderen Stelle den nächsten Schritt zu gehen." Am meisten gefragt worden sei sie, wieso sie denn um Himmels willen ihren Beamtenstatus aufgebe – aber der alleine ist es nicht. Und wie hat Würzner auf den Weggang seiner engsten Vertrauten reagiert? "Ich habe ganz offen mit ihm gesprochen – er war der erste, den ich um Rat gefragt habe. Er war nicht begeistert, dass ich gehe, aber er hat mir auch keine Steine in den Weg gelegt."

Das neue Jahr wird wohl so weitergehen wie das alte: kaum Zeit für Hobbys, aber immer genug für ihre Familie. Was wird sie vermissen? "Die Kollegen. Hier im Rathaus gibt es keine Überbürokraten, alle arbeiten lösungsorientiert. Und gemeinsam findet man einen Weg."