Heidelberg. (pol/mün) Nach den zwei sexuellen Übergriffen im Heidelberger Studentenwohnheim "Alcatraz" haben die Ermittler jetzt einen dringenden Tatverdacht. Und: Der verdächtige 18-Jährige sitzt schon längst in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Die kriminalistische Spurenauswertung führte die Ermittler zu ihm.

Das werden die beiden Studentinnnen wahrscheinlich nie vergessen. Nachts wachten eine 27-Jährige und später eine 22-Jährige in ihren jeweiligen Zimmern auf. Neben ihrem Bett befand sich in einem Fall ein onanierender Mann. Bei der zweiten Studentin waren sogar zwei Männer im Zimmer. Als die Frauen um Hilfe schrien, machte sich die unbekannten Eindringlinge davon.

Der Vorfall Mitte März in dem Studentenwohnheim in der Eppelheimer Straße sorgte für großes Aufsehen und vom Studentenwerk wurde für die Nächte ein Sicherheitsdienst engagiert.

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren in den Zimmern der beiden Studentinnen. Die wurden beim Landeskriminalamt in Stuttgart ausgewertet. Und beim Datenabgleich gab es einen Treffer für die Spuren aus dem Zimmer der 27-Jährigen: Ein 18-Jähriger, der schon längst in Untersuchungshaft sitzt.

Er soll am Morgen des 14. Mai 2018 kurz nach zwei Uhr im Hauptbahnhof in Heidelberg vor einer 21-jährigen Frau onaniert haben. Kurze Zeit später war der Verdächtige bei der Fahndung festgenommen worden. Noch am selben Tag wurde Haftbefehl erlassen. Seitdem sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Aber: Es fehlt noch jede Spur von dem zweiten Täter, der mit ins Zimmer der 27-Jährigen eingedrungen war. Unklar ist auch noch, ob der Inhaftierte auch im Zimmer der 22-Jährigen war. Das ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.