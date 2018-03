Von Timo Teufert

Heidelberg/Zuzenhausen. Nachdem die Kollegen von SWR, Kicker und Rhein-Neckar-Zeitung bei der gestrigen Pressekonferenz von 1899 Hoffenheim ihre Fragen zum Badenderby gegen den SC Freiburg am Samstag an Trainer Julian Nagelsmann gestellt hatten, schlug die Stunde von Nachwuchsreporter Lucas Renzel. Der Neuntklässler aus dem Helmholtz-Gymnasium nahm zusammen mit fünf weiteren Schülern an der Pressekonferenz teil und wollte von Nagelsmann wissen, wie die TSG die Abgänge von wichtigen Spielern kompensieren wolle und ob Nagelsmann dabei ausschließlich auf die Jugend setze.

"Wenn tragende Säulen uns verlassen, dann werden wir auch wieder tragende Säulen holen müssen", erklärte der Trainer daraufhin. Trotzdem werde man der Club-DNA treu bleiben und auch junge Spieler installieren und zu Profis machen. Allerdings sei es wichtig, dass eine stabile Mannschaft als Sicherheit um die jungen Spieler herum stehe. Nur mit U 19-Spielern eine Bundesligasaison bestreiten zu wollen, könne erfolgreich sein, das sei aber nicht zwingend so. "Junge Spieler brauchen Stabilität, nicht jeder Spieler ist gleich ein gestandener Profi", sagte Nagelsmann.

Nach der Pressekonferenz waren die sechs Reporter von "Schüler machen Zeitung" gefragte Gesprächspartner für die Kollegen vom Radio: Sie interviewten die Schüler und fragten nach ihren Eindrücken von der Pressekonferenz und zur Situation von 1899 Hoffenheim. Und während die Kollegen schon ihre Artikel und Beiträge fertig machten, bekamen die Schüler noch einen Rundgang über das Gelände in Zuzenhausen angeboten.

Extra für die Jungreporter hatte Kerem Demirbay, der gerade eine Außenband-Ruptur und einen Syndesmose-Anriss im rechten Sprunggelenk auskuriert, eine Trainingspause eingelegt und stand für Fragen bereit. Zuerst wollten die Jungreporter von ihm wissen: "Wie läuft die Reha?" Die laufe gut, er brauche aber noch ein bisschen, um wieder ganz fit zu sein, sagte der Fußballprofi. Während die jungen Journalisten fast ein wenig schüchtern waren, antwortete Demirbay ganz locker auf die Fragen. Trainer Julian Nagelsmann ist für ihn "menschlich ein top Typ" und nach den Höhepunkten seiner Karriere gefragt, antwortete er: "In der letzten Saison waren einige dabei, aber auch mein erstes Bundesliga-Tor, mein Tor gegen die Bayern, mein Debüt in der A-Nationalmannschaft und in der Champions League."

Im Anschluss erklärte Lina Bürger aus der Damen-Bundesligamannschaft den sechs Gymnasiasten, wie der "Footbonaut" funktioniert. Dabei handelt es sich um einen hochmodernen Roboter, mit dem vor allem Jugendspieler und Torhüter das Stoppen und Passen üben und ihre Übersicht schulen können. Aus acht Ballmaschinen, die an vier verschiedenen Punkten am 14 mal 14 Meter großen quadratischen Spielfeld stehen, werden die Bälle den Spielern in unterschiedlichen Winkeln und Höhen zugespielt. Über ein akustisches und optisches Signal wird dem Spieler angezeigt, aus welcher Ballmaschine das Leder kommt und über die gleichen Signale erfährt er auch, in welches der 72 quadratischen Zielfelder er den Ball versenken muss. Wie schwierig die Koordination ist, erfuhren die Jungreporter am eigenen Leib: Sie durften einige Runden im "Footbonauten" üben.

"Ich fand es cool, dass wir die Möglichkeit hatten, mit Kerem Demirbay direkt zu sprechen und dass er sich die Zeit genommen hat", sagte Nicolas Schmidt vom Englischen Institut. Christoph Maier, begeisterter Hoffenheim-Fan und Inhaber einer Dauerkarte für die Südkurve, gefiel der "Footbonaut" am besten.