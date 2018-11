Von Holger Buchwald

Heidelberg. Seit zehn Jahren bieten die Sparkasse Heidelberg und die RNZ nun schon ihr gemeinsames Projekt "Schüler machen Zeitung" (SMZ) an. Doch das gab es noch nie: Die Auftaktveranstaltung fand erstmals in einem mehrstöckigen Schulcontainer statt. Auf dem Parkplatz zwischen der oberen und unteren Friedrich-Ebert-Anlage wurde das provisorische Ausweichquartier aufgestellt.

Mindestens drei Jahre wird die Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums dauern - wie jede andere Klasse, wird nun auch die 9d, der SMZ-Gastgeber am Montag, dort für ein halbes Jahr Unterricht haben. Dann ist das alte Klassenzimmer wieder hergerichtet und die nächste Gruppe zieht in den Container.

"Ich habe mir das eher wie einen Hafencontainer vorgestellt, rostig und so. Es ist aber alles sehr modern", sagt Virginia Ilen mit dem Blick auf ihr neues Klassenzimmer: "Besser als im Altbau." Erst am Montag konnte der Unterricht in den Containern beginnen - mit zweimonatiger Verzögerung. Gleich am ersten Schultag haben die Neuntklässler den ganzen Raum mit Zeitungen dekoriert. Virginia hat ein Lama aus Kartons und alten RNZ-Ausgaben gebastelt. Zwei Zeitungen hängen dem Tier aus dem Maul, das in dem Computerspiel Fortnite eine Rolle spielt und nun über den Tischen baumelt.

Richtig ins Zeug gelegt hat sich auch Maria Voda, die an diesem Tag ihren fünfzehnten Geburtstag feiert. Zusammen mit einer Freundin stand sie sieben Stunden lang in der Küche und hat für das gemeinsame Zeitungsfrühstück mit ihren Klassenkameraden eine dreistöckige Torte gebacken, die jedem Konditor zur Ehre gereichen würde.

"Meine Oma liest Zeitung, ich selbst bisher noch nicht", sagt Asli Yildirim, als sie auch von der Torte kostet. Das wird sich nun ändern, denn für die 9d des Hölderlin-Gymnasiums steht wie für 22 andere Klassen der Jahrgangsstufen acht bis zehn über sechs Wochen lang die Zeitung auf dem Stundenplan.

Jeder Schüler bekommt täglich seine eigene RNZ in den Unterricht geliefert. Die Jugendlichen lernen journalistische Textformen und den Aufbau der Tageszeitung kennen und dürfen danach auch eigene Artikel schreiben. Die besten werden anschließend veröffentlicht.

Mit dabei ist auch die Parallelklasse 9b, die zum Auftakt des Projekts Mode und Accessoires aus Zeitungen gebastelt hat: darunter auch ein modisches Kleid und ein aufwendig gestalteter Zylinder sowie eine Krone, Ketten und lustige Brillen. Stolz präsentieren die Designer ihre Kollektion, allerdings noch im stark in die Jahre gekommenen Altbau. "Außer dem Dach wurde in den letzten 30 Jahren hier nichts Großartiges erneuert", sagt Schulleiterin Andrea Merger.

Die Neuntklässler, die ihr Klassenzimmer direkt neben der Baustelle haben, fürchten nun, dass es laut wird. "Ich wäre auch gerne in den Containern", sagt eine Schülerin. Leider habe sie dort aber nur Religionsunterricht und Kunst.