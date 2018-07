Von Timo Teufert

Weil sich immer weniger Schüler an der Sprachschule des Englischen Instituts (EI) zu Dolmetschern und Fremdsprachenkorrespondenten ausbilden lassen wollten, musste die Schule - wie erst jetzt bekannt wurde - am 11. Mai Insolvenz anmelden und den Betrieb einstellen. Mit eben dieser Sprachschule legte Gladys Fischer vor 66 Jahren den Grundstein für die gesamte Privatschule, zu der heute auch ein Gymnasium und eine Grundschule gehören. Auf den Betrieb des Gymnasiums und der Grundschule hat die Insolvenz nach Angaben der Geschäftsführung keine Auswirkungen.

Im letzten Jahrgang waren es noch 45 Schüler, die von sieben Lehrern unterrichtet wurden. Zu wenig, um die Schule wirtschaftlich weiter zu führen, berichtet Ellis Neu, Schulträgerin des EI und Tochter der Gründerin Fischer. Im Jahr 2007 waren es noch 238 Schüler. Zwei ehemalige Lehrer der Sprachschule, die seit Anfang Dezember arbeitslos sind und namentlich nicht genannt werden wollen, werfen der Schulleitung - die Neus Tochter Sarah übernommen hatte - Versäumnisse bei der Werbung neuer Schüler vor. "Es wurden keinerlei Maßnahmen getroffen, um dem Konkurrenzkampf mit anderen Schulen und Universitäten entgegenzutreten", so ein Lehrer, der fast 30 Jahre lang im EI arbeitete. Messen seien nicht mehr besucht und fremdsprachige Zeitungen abbestellt worden. Zudem sei beispielsweise versäumt worden, die Sprachausbildung stärker auf die Wirtschaft auszurichten. "Wir haben den Eindruck, dass der Geschäftsbetrieb immer weiter heruntergefahren wurde", so ein Lehrer.

Dem widerspricht der langjährige Schulleiter Richard Faust. Man habe immer wieder neue Angebote wie beispielsweise Chinesisch gemacht, die Nachfrage sei aber sehr gering gewesen. Für ihn lag das Hauptproblem der Sprachschule in den hohen Personalkosten: "Andere Anbieter arbeiten nur mit freien Mitarbeitern zusammen, bei uns waren die Lehrer fest angestellt", so Faust. Und die mussten bezahlt werden, auch wenn es eigentlich nicht genügend Anmeldungen für einen Ausbildungsgang gab. "Die Aufwendungen für das Personal fielen insgesamt im Verhältnis zum Umsatz stets äußerst hoch aus", bestätigt auch das Insolvenzgutachten. Allerdings kommt es auch zu dem Fazit, dass "die Insolvenzschuldnerin zu wenig dafür unternommen hat, um die sinkenden Studierendenzahlen zu steigern".

"Es war eine schwere Entscheidung, für die Schule Insolvenz anzumelden", erklärt Ellis Neu. Schließlich war das EI nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Schule in Baden-Württemberg, die die Ausbildung zum staatlich anerkannten Übersetzer und Dolmetscher in Englisch, Französisch und Spanisch angeboten hatte. Die Geschäftsleitung habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch weil Studenten mit dem Bachelor an den Universitäten schneller zum Abschluss kämen und die Universität das sprachliche Niveau in bestimmten Studiengängen stark nach unten geschraubt habe, sei das EI in eine Schieflage geraten. "Die Schule war nicht mehr fortführbar", sagt Verwaltungsleiter Peer-Arne Kniep. Rund 10 000 Euro Pachtschulden hat sie beispielsweise bei der familieneigenen EI Schulimmobilien GmbH, so das Insolvenzgutachten. Eine Stundung dieser Schulden war nicht möglich: "Die Schulimmobilien GmbH ist eine rechtlich eigenständige Gesellschaft", betont Kniep. Eine Unterstützung der Sprachenschule sei nicht machbar: "Man kann ja nicht einfach einen Fremden unterstützen", so Kniep. Die anderen Bildungseinrichtungen wären sonst gefährdet gewesen.

Vor der Insolvenz hatte die Geschäftsleitung des EI im Jahr 2010 noch versucht, die Schule an das Kolping-Bildungswerk zu verkaufen: Weil aber vier Lehrkräfte keine neuen Arbeitsverträge unterschreiben wollten, scheiterte die Übernahme. "Unser Anwalt hat uns damals bestätigt, dass die neuen Verträge fast sittenwidrig waren", so ein Lehrer. Weder der Einsatzort sei festgelegt gewesen, noch habe es feste Stundenzahlen gegeben. Eine Stundenreduzierung wäre zu jedem Semester möglich gewesen. Auch deshalb sind viele Lehrkräfte von der Familie Neu enttäuscht. Zudem sind im laufenden Verfahren, zu dem sich die Insolvenzverwalterin gegenüber der RNZ nicht äußern wollte, Dinge zutage gekommen, die den Lehrern bitter aufstoßen. Anfang 2009 musste die 2005 eingestellte Schulleiterin gehen. "Die anhaltende wirtschaftliche Situation der Sprachen- und Dolmetscherschule hat uns jedoch dazu veranlasst, in der Schulleitung eine Straffung vorzunehmen", schrieb Geschäftsführerin Sarah Neu an die Mitarbeiter.

In einem Betriebsversammlungsprotokoll heißt es: "Mit dem gegenwärtigen Stand kann sich die Schule keine hoch dotierte Leitungsstelle mehr leisten." Sarah Neu selbst war davon offenbar ausgenommen, wie das Verfahren ans Licht brachte: Schon 2008 wurde ihr Gehalt von 1200 auf 5000 Euro erhöht. Von EI-Seite wird das mit der Übernahme der Schulleitung durch Neu begründet. "Wir haben weit unter Tarif gearbeitet und 30 Jahre lang keine Gehaltserhöhung bekommen", sind die Lehrer verbittert. Selbst in einer Kurzarbeitsphase seien die frei gewordenen Mittel nicht für die Werbung neuer Schüler eingesetzt worden.