Heidelberg. Eine Krawatte, mit der vor über 20 Jahren ein 17-jähriges Mädchen ermordert wurde, ist am Dienstag von der Kriminalpolizei in Heidelberg bei einer Pressekonferenz präsentiert worden. Auf ihr befanden sich die entscheidenden Spuren, die den Mord an der Auszubildenden Bianca K. nun aufklären konnten. Die Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg konnten nach wochenlanger Feinarbeit im Herbst 2011 Hautschuppen finden, die dem zur Tatzeit 63 Jahre alten Fernfahrer - Bianca K.'s Großonkel - eindeutig zugeordnet werden konnten. «Wir sind uns nach umfangreichen DNA-Analysen sicher, dass es sich bei dem Täter um den Großonkel der jungen Frau handelte. Dieser beging jedoch im Jahr 2000 Selbstmord», sagte der Heidelberger Kripochef Siegfried Kollmar am Dienstag.

Im August 1991 war in einem Waldstück in der Nähe der französischen Stadt Besançon eine mit einem Schlips erdrosselte, teilweise unbekleidete Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Erst sieben Monate später konnte diese identifiziert werden. Bei der Toten handelte es sich um eine als vermisst gemeldete 17-Jährige aus Erfurt. Bianca K. hatte nach der Wiedervereinigung in Heidelberg eine Ausbildung in einem Luxus-Hotel begonnen und war plötzlich nicht mehr zur Arbeit erschienen.

Bereits kurz nach der Vermisstmeldung war die bei der Heidelberger Kriminalpolizei eingerichtete Sonderkommission von einem Kapitalverbrechen an Bianca K. ausgegangen und hatte den damals 63-jährigen Großonkel des Opfers im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Dieser Tatverdacht war jedoch trotz intensiver offener und auch verdeckt geführter Ermittlungen nicht zu erhärten. Insbesondere gelang es nicht, dem Großonkel die als Tatwerkzeug benutzte Krawatte zuzuordnen, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Ermittlungsverfahren gegen den im Jahr 2000 verstorbenen Beschuldigten formell eingestellt, die Ermittlungen sind abgeschlossen. (dpa/pol)