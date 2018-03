Von Micha Hörnle

Kann denn ein Kritiker nicht einfach mal sagen: Tolles Konzert tolle Stimmung - und gut is? Ja, kann er, stimmte ja auch am Wochenende - im Prinzip: Denn da kamen die vier Herren von Maybebop und die fünf Damen der Boxettes in die Hebel-Halle zum A-cappella-Festival, und die proppenvolle Halle stand Kopf, vor allem bei Maybebop. Diese Vier aus Hannover, Hamburg und Berlin haben mittlerweile Maßstäbe im deutschsprachigen A-cappella-Gesang gesetzt mit einer mitreißenden Mischung aus Pop, Jazz und Comedy.

Vom Können, vom Timing und vom Tempo her kann man beim besten Willen kein Haar in der Suppe finden - außer vielleicht dass bei ihnen ab und an das Komödiantische ein bisschen zu sehr ins Kraut schießt. Aber Maybebop sind eben immer Rampensäue, die keinen Gag unausgekostet lassen. Ihre wirklich grandiosen Momente haben sie, wenn sie an die Wurzeln des Jazzgesangs, des Scats, also Silben ohne Sinn, gehen - wie beim Höhepunkt "Air" von Johann Sebastian Bach, das man im Pop eher von "A Whiter Shade of Pale" kennt. Die Tempowechsel, die die Norddeutschen hinbekommen, sind eine Klasse für sich. Ansonsten brachten sie in diesen gut 75 Minuten, bevor "The Boxettes" aus London auftraten, ein paar lustige Lieder ihrer neuesten CD "Extrem nah dran", die vielleicht nicht die allergelungensten ihrer mittlerweile zehnjährigen Karriere sind.

Da hagelt es schlichte Wahrheiten wie in "Das Leben wischt Dir nicht den Arsch ab": "Manchmal ist halt alles doof./ Da hilft kein Gott, kein Philosoph./Denn das Leben ist kein Ponyhof." Naja, und am Ende kommt eben raus, dass Lachen doch die beste Medizin ist. Das Beste: Die Jungs können richtig improvisieren. Oliver Gies machte gleich zwei Mal mit je fünf Worten, die das Publikum ihm zurief, einen Song, sogar den Rhythmus durfte man noch wählen. Und da das Heidelberger Publikum zur Gemeinheit und zur Aktualität neigt, ging es auch gleich um den Bundespräsidenten - und es ging nicht gut aus für Herrn Wulff.

Nach diesem furiosen Auftritt hatten es "The Boxettes" aus London schon ziemlich schwer - zumal Maybebop mittlerweile fast die A-cappella-Stammtruppe des Kulturfensters ist, das den Abend veranstaltet hatte. Die jungen Engländerinnen versuchten mit einer recht eigenwilligen Mischung aus Funk und Soul, die Stimmung zu halten, allen voran die amtierende Weltmeisterin im Beatbox-Gesang, Bellatrix.

Sie ersetzt mit ihrer Zunge und ihren Lippen, die die unmöglichsten Geräusche hervorbringen, ein komplettes Schlagzeug - und eigentlich ist sie der Star, auch wenn im Zugabestück "Free" ihre Basslinien an rhythmisch exakte Flatulenz gemahnen. Nur: Kein Lied der Londoner geht so richtig ins Ohr. Man wünschte den Mädels einen etwas eingängigeren Sound, denn ihre Stimmen sind vielversprechend, auch wenn sie sich, außer der "Rhythmusmaschine" Bellatrix, nie so richtig entfalten konnten. Und vielleicht deswegen blieben sie, trotz enormer Bühnenpräsenz, nach Maybebop auch ein bisschen blass.

Ja, man hätte es auch kurzer sagen können: tolles Konzert tolle Stimmung - im Prinzip.