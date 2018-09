hob. Mit Spannung erwartet Universitätsrektor Bernhard Eitel die Entscheidung zur Exzellenzinitiative. Im RNZ-Interview erklärt er, was das für die Ruperto Carola bedeutet.

Was steht für die Universität Heidelberg auf dem Spiel?

Es geht um viel Geld für Forschungsprojekte, die über die gesamte Universität hinweg entwickelt worden sind, um unsere disziplinären Stärken weiterzuentwickeln und gleichzeitig über die Fächergrenzen hinweg und mit den außeruniversitären Partnern innovative Lösungen für die Probleme zu finden, die unsere Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Und es geht natürlich auch um nationale und internationale Reputation.

Wie verteilen sich die Mittel auf die einzelnen Förderlinien?

Das hängt von den Förderentscheidungen ab, die wir ja erst erwarten. Die beantragten Mittel verteilen sich für die Jahre 2012 bis 2017 auf die drei Graduiertenschulen mit rund 15 Prozent, die zwei Cluster "Cell Networks" und "Asien und Europa" mit rund 40 Prozent sowie auf das Zukunftskonzept mit rund 45 Prozent. Dabei handelt es sich um die beantragten Fördermittel, die Bewilligung kann durchaus davon abweichen.

In ihrem Zukunftskonzept bekennt sich die Ruperto Carola zur Volluniversität - was ist das Besondere daran im Vergleich zu anderen Universitäten?

Die Universität Heidelberg ist die älteste Universität Deutschlands und eine der forschungsstärksten in Europa. Mit unserem Zukunftskonzept bekennen wir uns zum Leitbild der Volluniversität mit einem außerordentlich breiten Fächerspektrum über nahezu alle wissenschaftliche Disziplinen. Darin und in der Vernetzung mit starken Forschungspartnern liegen die spezifischen Heidelberger Stärken.

Was wurde in den letzten fünf Jahren in Sachen Zukunftskonzept erreicht?

Ziel ist es, zu den besten Hochschulen der Welt aufzuschließen. Dafür müssen wir für die besten Köpfe die besten Bedingungen schaffen, und auf diesem Weg sind wir in den letzten Jahren deutlich vorangekommen. Mit der Stärkung von Forschungsverbünden und einer modernen Infrastruktur sowie mit gezielten Fördermaßnahmen wie Dual Career (die Universität kümmert sich auch um die berufliche Karriere der Ehepartner der Wissenschaftler) oder Kinderbetreuung leisten wir immer mehr, um ein Klima von Kreativität und Innovationskraft zu befördern. Dazu haben das Zukunftskonzept und die Exzellenzinitiative insgesamt beigetragen, weil für diese Entwicklungen Mittel benötigt werden, die in der knappen Grundausstattung der Universitäten nicht vorhanden sind.

Inwieweit profitieren die Studenten von der Exzellenzinitiative?

Die Uni Heidelberg ist eine Forschungsuniversität mit einer Kernkompetenz in der forschungsorientierten Lehre. Damit profitieren unsere Studierenden direkt von der Qualität der Forschung, die aus der Exzellenzinitiative zusätzliche Ressourcen erhält. Besonders wichtig ist die Tatsache, dass wir fast 1 000 Menschen zusätzlich über die Exzellenzinitiative beschäftigen können, von Mitarbeitern im technisch-administrativen Dienst über Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler bis hin zu Professoren. Dies hat deutliche positive Auswirkung auf das Lehrangebot.

Was würde geschehen, wenn eines oder mehrere der Projekte nicht mehr gefördert werden?

Daran denken wir im Moment nicht, über diese Fragen können wir erst diskutieren, wenn wir die Ergebnisse kennen.

Welche Chancen rechnen Sie sich für die Entscheidung am Freitag aus?

Beteiligt waren in den sechs Projekten Hunderte von Studierenden, Doktoranden, Nachwuchswissenschaftlern, Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeitern. Es ist ein gutes Gefühl, sich gemeinsam und im Verbund mit den außeruniversitären Partnern dem Wettbewerb gestellt zu haben. Die Ergebnisse erwarten wir gespannt, aber auch mit der Gelassenheit, die sich aus der Überzeugung speist, dass wir mit den sechs Anträgen und in den Präsentationen und Begehungen als Universität unser Bestes gegeben haben.