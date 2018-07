hö. Auch wenn die Bürger vor knapp zwei Jahren sich gegen einen Anbau entschieden: Die Stadthalle bekommt jetzt doch etwas mehr Fläche für Kongresse. Am Montag bestätigte Oberbürgermeister Eckart Würzner der RNZ, dass das Restaurant samt Bar in dem Gebäude aufgegeben wird, die Pachtverträge laufen im Sommer aus. Die 600 Quadratmeter, die damit frei werden, könnte man dann als dringend benötigte Ausstellungsfläche nutzen.

Das klingt auf den ersten Blick imposant, löst aber nicht die grundlegenden Probleme der Stadthalle: Ihr fehlen weiterhin Seminarräume und noch mehr Platz für Ausstellungen. Kurz: Auch ohne das "Havana" wird die Stadthalle nicht zu einem modernen Konferenzzentrum: Denn die 600 Quadratmeter "Havana"-Fläche sind nur ein Zehntel dessen, was Heidelberg einmal als Normgröße für ein Konferenzzentrum vorgegeben hatte: So wurde jahrelang mal ein 6000-Quadratmeter-Konferenzzentrum am Bahnhof, mal als Anbau an die Stadthalle (Anbau: 3600 Quadratmeter plus Stadthalle mit 2400 Quadratmetern) geplant.

"Das grundlegende Manko des Gebäudes bleibt", sagte gestern Würzner der RNZ. "Unser Ziel ist, wie wir im Rahmen des Denkmalschutzes weitere Potenziale erschließen und mehr Platz für Tagungen oder Ausstellungen schaffen können." Dazu zählt auch das Vorhaben, die oberen Säle besser zu erschließen - beispielsweise durch einen Aufzug an der Außenfassade, womöglich aus Glas. Aber auch hier: "Das alles reicht nicht für die Bedürfnisse internationaler Kongresse", sagt Würzner. Deswegen soll trotz des Ausbaus der Stadthalle ein Standort für ein neues Konferenzzentrum zusammen mit den Bürgern gesucht werden - die Zeitvorgabe liegt bei einem Jahr. Wichtig ist für Würzner, dass dieser Ort die Besonderheiten Heidelbergs hervorheben sollte: "Je altstadt- und flussnäher das Konferenzzentrum ist, desto attraktiver wird es sein." Zudem will er "steuernd eingreifen", um zu verhindern, dass am Ende ein Ort gefunden wird, der nicht optimal ist, aber am wenigsten Widerstände provoziert: "Es darf kein Projekt mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner geben."