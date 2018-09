J. Jetzt haben Jugendliche die Wahl: 58 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um einen Sitz im Heidelberger Jugendgemeinderat. Vom 12. bis 17. Dezember heißt es wieder: "Wählen gehen!". Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler der Heidelberger Schulen im Alter von 14 bis 19 Jahren, aber auch alle Heidelberger Jugendlichen in diesem Alter, die keine Schule mehr besuchen.

In der Zeit vom 12. bis 16. Dezember findet die Wahl direkt an den Schulen statt. Wer keine Gelegenheit hat, an einer Schule zu wählen, kann am 17. Dezember von 10 bis 12 Uhr seine Stimme im Haus der Jugend, Römerstraße 87, abgeben. Alle Kandidaten- und Wahlinfos gibt es im Internet unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de.

Wer von den 58 Kandidaten den Sprung in den Jugendgemeinderat geschafft hat, wird am Abend des 17. Dezember feststehen. Die Auszählung der Stimmen erfolgt in der Halle im Haus der Jugend und soll zwischen 18 und 19 Uhr beendet sein. Alle Interessierten sind eingeladen, die Auszählung live vor Ort zu verfolgen: Parallel zur Auszählung in der Sporthalle des Hauses der Jugend findet im benachbarten "Café Plan B" eine Präsentation der (Zwischen-)Ergebnisse statt. Das Endergebnis wird im Internet veröffentlicht.