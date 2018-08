Von Götz Münstermann

Das altehrwürdige Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (KFG) fordert Hilfe vom Gemeinderat. Zwar ist das altsprachliche Gymnasium laut Schulsanierungsprogramm noch nicht an der Reihe. Doch Rektor Michael Alperowitz sieht vor allem im Mensa-Bereich und bei den Sanitäranlagen "jämmerliche Zustände", die einer Bildungsinstitution und ihrer jungen Besucher alles andere als würdig seien. Das sagte er kürzlich im Bauausschuss des Gemeinderates.

Der Mann an der Spitze des KFG kennt die Etikette. Deswegen will er als Lobbyist seiner Schule nicht als undankbar gelten. Die KFG-Gebäude in der Sofien- und Luisenstraße seien von der Stadtverwaltung sehr gut in Schuss gebracht worden, sagt er, im Haupthaus am Neckarstaden allerdings nur das Dachgeschoss. Nach Angaben von Xenia Hirschfeld vom städtischen Gebäudemanagement müssten dort noch 26 Klassenräume auf Vordermann gebracht werden, etwa mit Schallschutzdecken. Und auch die Toilettenanlagen seien "sanierungsbedürftig", sagte sie dem Bauausschuss. Das scheint leicht untertrieben, wenn man den Ausführungen von Alperowitz folgt.

Es gibt nach seinen Angaben Toiletten im Schulhaus, die permanent erbärmlich stinken. Teilweise sei das so schlimm, dass etwa beim Tag der offenen Tür diese WCs einfach abgeschlossen werden, weil es so peinlich sei. Genauso gehe man vor, wenn bei Veranstaltungen die Räume als Schlafunterkünfte für Dritte genutzt werden. "Dieser Zustand stinkt zum Himmel", so der Oberstudiendirektor. Noch unappetitlicher sind die Zustände in der Mensa im Kellergeschoss des Haupthauses. Für 60 Kinder ist der Raum ausgelegt, aber zu Höchstzeiten an drei Tagen in der Woche sind es 160 Schüler, die zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht eine Stärkung brauchen. Weil die Mensa zu klein ist, muss ein Teil der Hungrigen im Kellerflur davor das Mittagessen einnehmen. Allerdings mit einer besonderen Duftnote: Das Jungsklo am Ende des Flurs verströmt eben den Geruch eines Urinals. "Ich weiß nicht, was passiert, wenn hier einmal eine Kontrolle kommt", sagt Alperowitz. Man habe schon versucht, die Kinder in einem Zweischichtsystem zum Essen kommen zu lassen. Doch das sei nicht möglich, weil sonst die Stundenpläne komplett durcheinandergeraten würden, sagt der Schulleiter.

Neben diesen großen Problemen sind es noch vermeintlich kleine, die den Rektor des KFG umtreiben. Beispielsweise, dass viele Klassenräume keine Schallschutzdecken haben, das sei "hörsturzverdächtig". Oder dass die Physikräume mit ihrer Ausstattung nicht mehr die Standards erfüllen, nach denen die Schüler eigentlich unterrichtet werden sollten. Dazu kämen noch herabfallender Putz, Schimmelflecken wegen Feuchtigkeit, dunkle Flure, eine schlechte Wärmedämmung wegen veralteter Fenster. Für Alperowitz sind es keine "überzogenen Forderungen", hier Abhilfe zu schaffen, und zwar mit einer "schnellen Fortführung der Sanierung".

Baubürgermeister Bernd Stadel bestätigte in der Sitzung die vom Schulleiter beschriebenen Zustände mit den Worten, dem sei "inhaltlich nichts hinzuzufügen". Tatsächlich bestehe Handlungsbedarf, aber "jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden". Immerhin: Jürgen Lampert vom Amt für Schule und Bildung sagte, dass die Physikräume im kommenden Jahr saniert würden. Und auch der so genannte "Dornröschengarten" soll wieder für die vielen KFG-Schüler als Pausenfläche hergerichtet werden.

Zwar sprach sich Wolfgang Lachenauer gegen ein Art Wettrennen der Schulen aus, wer im umfangreichen Schulsanierungsprogramm wann an die Reihe kommt. Doch die SPD forderte, dass es eine schnellere Gesamtplanung für die notwendigen Sanierungen im KFG geben solle. Damit könne man dann in die Vorberatungen für den anstehenden Doppelhaushalt 2013/14 gehen. Baubürgermeister Stadel monierte aber, dass es keiner Hektik bedürfe. "Es gibt kein Geld momentan."

Aber zur nächsten Sitzung des Bauausschusses soll es einen Überblick über die bisherigen Bauprojekte im Rahmen der Schulsanierung und deren Prioritäten geben.