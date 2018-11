In der Musikkneipe "Karl" in der Lauerstraße stellte Wolf-Dieter Straub - hier mit den "New Phantoms" - das Buch "Beatfieber zwischen Rhein und Neckar" vor - als Streifzug durch die Szene der Rock’n’Roll- und Beatbands der 1960er und 1970er Jahre. Foto: Philipp Rothe

Von Rolf Kienle

Heidelberg. Sie hießen "Phantoms", "Heidelberg Starfighters", "Junior Rockets", "The Lightnings" oder "Los Bambinos" - Heidelberg war in den 60er und 70er Jahren voller Bands, die Rock ’n’ Roll, Soul, Blues oder, kurz, Beat machten. Beat war so etwas wie der Oberbegriff seinerzeit, als man noch fein zwischen "Beatles"- und "Stones"-Fans unterschied. Die Instrumente waren oft Weihnachtsgeschenke, Verstärker und Lautsprecher selbst zusammengezimmert und die Musiker gerade erst 13, 14 Jahre alt. Aber hoch motiviert. Mehr als hundert Bands gab es damals im Rhein-Neckar-Raum und an Auftrittsmöglichkeiten mangelte es nicht.

Damit diese ziemlich kreative Epoche, die Hand in Hand ging mit gesellschaftlichen Veränderungen, nicht ganz verloren geht, hat Wolf Dieter Straub jetzt einen literarischen Streifzug durch diese Zeit zusammen gestellt. Straub, ein Kind der Fünfziger und aufgewachsen mit dem Beat, wollte etwas tun, "um den Geist dieser tollen Zeit am Leben zu halten." Hör- und sichtbar tat er das in der Musikkneipe "Karl" in der Lauerstraße, wo er sein Buch "Beat-Fieber zwischen Rhein und Neckar" vorstellte und mit den "New Phantoms" den akustischen Beweis dafür lieferte, dass die Musik jener Zeit lebt.

Hintergrund Ein Buch für die Region Wilhelm Wieben, dem späteren Tagesschau-Sprecher, war es fast peinlich, die erste Livsendung des "Beat-Clubs" anzukündigen: "Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Verständnis ..." Peter Blum, Chef des Stadtarchivs, erinnert sich noch daran, wie er in seinem Vorwort zu "Beat-Fieber zwischen Rhein und [+] Lesen Sie mehr Ein Buch für die Region Wilhelm Wieben, dem späteren Tagesschau-Sprecher, war es fast peinlich, die erste Livsendung des "Beat-Clubs" anzukündigen: "Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Verständnis ..." Peter Blum, Chef des Stadtarchivs, erinnert sich noch daran, wie er in seinem Vorwort zu "Beat-Fieber zwischen Rhein und Neckar" von Wolf Dieter Straub schreibt. Gottlob wurde der "Beat-Club" Kult, die neue Musik und mit ihr das neue Lebensgefühl der Jugend waren nicht mehr aufzuhalten. Deutschland veränderte sich in jenen Jahren, und die Musik trug ihren Teil dazu bei. Das beschreibt das Buch von Wolf Dieter Straub ganz gut. Jeder kennt noch ein paar Namen von Bands und Musikern, weil man bei den Konzerten im Haus der Jugend, im Westhof (beim Römerkreis), im Odeon-Keller oder im Cave 54 dabei war. Ganz wesentlich trugen die Amerikaner dazu bei, die mit der Army nach Heidelberg oder Mannheim kamen und am Wochenende Blues oder Rock ‚n‘ Roll spielten und sangen. Gleichzeitig traten in der Region die Großen der Zunft auf: "Canned Heat", "Status Quo" oder auch Peter Kraus. In Mannheim wurden Joy Fleming oder "Kin Ping Meh" mit Joachim Schäfer populär. Die "Tielman Brothers" brachten einen neuen Sound aus den Niederlanden nach Deutschland. Kurz: Musikalisch bewegte sich was in der Region. Wolf Dieter Straub blieb dem Thema immer verbunden, sammelte Platten und Plakate und hat viele Musiker kennengelernt. Vor ein paar Jahren machte er sich schließlich an die Arbeit und sprach mit Zeitzeugen, um seinen musikalischen Streifzug aufzuschreiben. Gut, dass er durchgehalten hat.(rok) Info: "Beat-Fieber zwischen Rhein und Neckar", Verlag Regionalkultur, 144 Seiten, über 350 farbige Abbildungen, ISBN 9 783955.051099, 17,90 Euro.

Mehr noch: Viele Stücke sind Klassiker. "Last Time", 1965 von den "Rolling Stones" gespielt, "Keep on Running", im gleichen Jahr von der "Spencer Davis Group" veröffentlicht, "Nights in White Satin" von den "Moody Blues", "Tallahassee Lassie" aus dem Jahr 1959, die "Monkeys" mit "I’m a Believer" oder die "Kinks" mit "Really got me" von 1964 sind nicht totzukriegen. Wolf Dieter Straub sang und Patrick Dürk, Rüdiger Mann, Rainer Draxler, Michael Unser und Heinz Siefert, der schon mit den Original- "Phantoms" auftrat, spielten. Und das Publikum sang nach Kräften mit. Klarer Fall, dass die meisten Besucher an diesem Abend einen direkten Bezug zu einer der Bands oder wenigstens zur Musik jener Zeit hatten. Einer erzählte, wie die "Phantoms" im elterlichen Keller in Handschuhsheim probten und man den kleinen Raum sorgsam mit Eierkartons schallisolierte, damit die Nachbarschaft nicht kopfstand.

Einer, der die regionale Musik damals mitprägte, war im "Karl" ebenfalls dabei. Jimmy James, ein Sänger, der mit der Army nach Deutschland gekommen und mit Unterbrechungen geblieben war. Er ist gelegentlich noch immer zu hören. Früh verstorben ist aber Lee Reed, der einen ähnlichen Werdegang hatte.

Dass Wolf Dieter Straub den Szenen-Streifzug veröffentlichen konnte, ist dem Verlag Regionalkultur, vor allem aber dem Stadtarchiv und dem Heidelberger Gemeinderat zu verdanken. Sie befanden, dass das Rathaus die Mittel dafür bereitstellen sollte, damit ein Stück Heidelberger Geschichte eingefangen werden kann. Die Musiker wollten ursprünglich nur eins: Musik machen, manche von ihnen vielleicht berühmt werden, aber Zeitgeschichte wollte keiner schreiben. Das Buch ist Beleg dafür, dass sie es dennoch taten. Es beschreibt zudem die besondere Atmosphäre der Sechziger und Siebziger, wie Bürgermeister Joachim Gerner und Stadtarchivar Peter Blum bei der Vorstellung sagten. Das ist es allemal wert, festgehalten zu werden.