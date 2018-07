Der Sandstein am Turm der Providenzkirche muss saniert werden. Denkmalpflegerin Hedwig Drabik erläuterte die Arbeiten, die in eineinhalb Jahren beendet sein sollen. Foto: Philipp Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Im April wurde der Antrag gestellt, im Juli ist das Geld da: Bei der Evangelischen Kirche in Heidelberg freut man sich sehr über die schnelle Zusage einer Finanzspritze der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zur Turmsanierung der Providenzkirche in der Altstadt. Für die Sicherung des Turmkranzes fließen 50.000 Euro aus der Stiftungskasse.

Insgesamt wird die geplante Komplettsanierung der Kirche in der Fußgängerzone laut Martina Kleinbauer, Leiterin der Bauabteilung in der Kirchenverwaltung, rund 1,3 Millionen Euro verschlingen. Allein für die Turm- und Dachsanierung müssen 660.000 Euro ausgegeben werden.

Zuschüsse kommen auch von der Landeskirche. Trotzdem zeigte sich Dekanin Marlene Schwöbel-Hug "sehr glücklich und dankbar" für diese Spende und verwies auch auf die prekäre Finanzsituation des Heidelberger Kirchenbezirks. Die Bezahlung solcher Groß-Projekte gestalte sich immer schwieriger.

Hermann Wagner, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Denkmalstiftung, fand, das Geld sei gut angelegt. Seit der Gründung im Jahr 1985 habe die Stiftung - nicht zu verwechseln mit der Denkmalpflege des Landes - über 1400 Kulturdenkmäler in unterschiedlichen Größenordnungen zusätzlich zu Landesförderungen unterstützt.

Im Schnitt gingen 40 Prozent der Gelder an Kirchen und Kommunen als Hilfen vor Ort, 60 Prozent an Privateigentümer und Bürgerinitiativen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmälern einsetzen. "Bürger retten Denkmäler" laute das Motto.

"Wir schauen uns die Dinge bei der Beratung der Förderanträge aber immer genau an. Und das hier ist eine wirklich interessante Kirche mit bewegter Geschichte. Ich denke, das lohnt sich." Dem Dank der Dekanin schloss sich Pfarrer Vincenzo Petracca von der Altstadtgemeinde Heiliggeist-Providenz gerne an: "Wir wollen und werden die sanierte Kirche mit noch mehr Leben füllen."

Gerüste umstellen den Turmbau bereits seit Ende 2017. "Zum Heidelberger Herbst ist das aber wieder weg", versprach Bauleiterin Martina Kleinbauer, "schließlich steht die Kirche in der prominenten Fußgängerzone." Bis Ende 2019 soll dann die Turm- und Dachsanierung mit einem kompletten Austausch des Schieferdaches ganz fertig sein. Der Schiefer wird zurzeit in einem Steinbruch in Gaimühle, dem kleinsten Eberbacher Stadtteil, geschlagen.

In Absprache mit dem Landesdenkmalamt starteten die Natursteinarbeiten zur Sicherung des Turmkranzes (Oktogon) bereits Anfang des Jahres. "Da gab es dringenden Handlungsbedarf. Die Sandsteine waren porös und es bröselte herab", so Britta Wagner von der Bauabteilung der Kirche. Die Baustelle in schwindelnder Höhe von 26 Metern birgt einige Risiken und fordert Kreativität.

Mit einem Außenfahrstuhl wird das Material nach oben geschafft und muss dort - weil kein Lagerplatz vorhanden - sofort verarbeitet werden. Und es tut sich ein kleines Problem auf: "Wir haben Nachschubmangel bei den Natursteinen", so die Fachfrau. "Der Bedarf ist hoch in diesen Tagen in Heidelberg, da gibt es gleichzeitig zu viele Baustellen."