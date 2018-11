Von Sabrina Montanari

Heidelberg. Eine "Komische Nacht" gibt es bereits in über 30 deutschen Städten - jetzt kommt sie erstmals auch nach Heidelberg. Das Konzept: Fünf Comedians treten an einem einzigen Abend in fünf verschiedenen Cafés, Bars oder Restaurants einer Stadt auf. Der Clou: Nicht die Gäste müssen von Lokal zu Lokal wandern - das machen die Komiker.

In Heidelberg steigt der erste "Comedy-Marathon", wie die Veranstaltung auch genannt wird, am Mittwoch, 14. November. Gastgeber sind in Heidelberg fünf Restaurants in vier Stadtteilen: das Hotel zum Ritter St. Georg in der Altstadt, die ‘S‘ Kastanie in Schlierbach, das Café Rossi und das Hotel Qube in Bergheim sowie das Bräustadel im Neuenheimer Feld.

Das Konzept ähnelt dem amerikanischer Comedy-Clubs, in denen die Gäste gemütlich an Tischen bei Bier und Wein sitzen, während die Komiker auftreten. Und so ist die Auswahl der Lokale der veranstalten Agentur "Mit uns kann man reden" besonders wichtig: "Wir suchen ganz besondere Lokale", sagt Massimo Spataro von der Agentur. "Es müssen Cafés oder Bars mit einem gewissen Flair sein - und mindestens 70 Menschen reinpassen."

Die auftretenden Künstler seien ein "Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene Deutschlands", verspricht Spataro. "Wir achten besonders auf Abwechslung und mischen auch öfter mal Komiker, Kabarettisten und Zauberer." In Heidelberg entern für jeweils 25 Minuten die Künstler Christiane Olivier, Horst Fyrguth, Jochen Prang, Goetz Frittrang und Marius Jung die Bühne. Die ersten drei sind recht klassische Stand-up-Komiker, die über Alltagsthemen sprechen - sei es der ewige Kampf zwischen Mann und Frau, der Technikwahn unserer Zeit oder die menschliche Bequemlichkeit.

Götz Frittrang dagegen macht, wie er selbst sagt, "Kabarett am Rande des Nervenzusammenbruchs". Dazu passt ganz gut, dass er sich als den "illegitimem Sohn von Hermann Göring und Astrid Lindgren" bezeichnet. Und Marius Jung, Sohn einer Deutschen und eines schwarzen US-Soldaten, kombiniert leichtfüßigen Witz mit schwarzem Humor und prangert dabei Alltagsrassismus an, aber auch übertriebene "political correctness". Den Charme des Formats erklärt Spataro so: "Es ist keine Veranstaltung, bei der man sich nach einem Arbeitstag alleine was reinzieht. Bei uns seht das Gesellige im Vordergrund." Er ruft die Heidelberger dazu auf, ihren Partner oder Freunde mitzubringen, gemeinsam zu essen - und zu lachen.

Info: Karten für 20,60 Euro gibt es bei der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, bei den fünf Lokalen und unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt in allen Lokalen jeweils um 19.30 Uhr.