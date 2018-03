Auf dem Parkplatz vor dem bestehenden, aber viel zu kleinen Netto-Markt im Pfaffengrund will der Investor Orhan Tiryaki einen Neubau errichten. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (tt) Wer trägt die Schuld daran, dass seit fünf Jahren im Pfaffengrund ein neuer Netto-Markt am Kranichweg geplant wird, aber bis heute keiner gebaut wurde? Investor Orhan Tiryaki und die Expansionsverantwortlichen des Discounters Netto sehen sie bei der Stadt und hatten bemängelt, dass es keine zentrale Steuerung im Rathaus gebe. Die Stadtverwaltung weist jetzt aber in einer Stellungnahme die Vorwürfe zurück und beschuldigt stattdessen den Investor.

"Die Verwaltung hat den Investor und seine Pläne zu jeder Zeit konstruktiv und stringent begleitet", heißt es in der Stellungnahme. Die Stadt habe selbst ein großes Interesse daran, dass dieses Projekt nun zügig abgeschlossen werde. "Wir müssen uns dabei aber an Vorgaben und Verfahren des Baurechts halten und brauchen hierfür auch eine Einsicht beim Bauherren", heißt es weiter. Dass dieses Vorhaben nun schon Jahre andauere, sei weder im Sinne der Stadt noch von ihr verursacht.

"Wir müssen feststellen, dass die Ursachen des Zeitverzugs vom Investor zu Unrecht der Stadt zugeschoben werden", erklärt die Verwaltung. So habe die Stadt mitunter monatelang auf Unterlagen warten müssen. Tiryaki hatte der Stadt vorgeworfen, dass sein im Juli 2017 gestellter Entwässerungsantrag zunächst verschwunden war und dann erst im Februar 2018 beschieden worden sei. Die Verwaltung bestätigt, dass der Entwässerungsantrag nicht auffindbar gewesen sei und vom Investor nochmals eingereicht werden musste. "Allerdings waren auch dort Mängel enthalten, sodass eine Überarbeitung durch den Antragsteller erfolgen muss. Dies wurde ihm auch mitgeteilt", erklärte ein Stadtsprecher auf RNZ-Nachfrage.

Wie schnell eine Baugenehmigung erteilt werden könne, liege maßgeblich an Qualität und Inhalt der Bauvorlagen. Schließlich habe der Investor nach Erteilung der Baugenehmigung selbst noch einmal Widerspruch dagegen eingelegt - was wiederum Zeit kostete. Auch wenn die Baugenehmigung mittlerweile erteilt ist, fehlt die Baufreigabe: "Diese ist abhängig von der Vorlage einer Sicherheitsleistung, auf die uns der Bauherr bis heute warten lässt", erklärt der Sprecher. Die Sicherheitsleistung ist nötig, weil Tiryaki mit seinen Baumaßnahmen auch in den öffentlichen Raum eingreift.

Die Stadt sieht das Projekt trotz allem auf einem guten Weg und will diesen auch mit dem Investor trotz der Irritationen weiter gehen. Baubürgermeister Jürgen Odszuck stellt aber auch klar: "Dass die Verwaltung in der Lage ist, auch weitaus komplexere Projekte zügig zum Ziel zu führen, hat sie in jüngster Vergangenheit regelmäßig unter Beweis gestellt."