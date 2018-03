Von Herbert W. Rabl

Heidelberg. In jedem Schwurgerichtsprozess gibt es mindestens einen Tag, da geht es vor allem um das Opfer. Im Fall der getöteten Julia B. war am gestrigen Montag eben dieser Tag. Um Julia B. so gut wie möglich kennenlernen, vernahm das Heidelberger Schwurgericht am vierten Prozesstag den ehemaligen Chef, die beiden Schwestern, die beste Freundin und einen recht raubeinig wirkenden Ex-Freund von Julia B. Im Gericht flossen Tränen, und der "Ex" sprach den vielen Zuhörern im Saal aus den Herzen: "Sie war eine klasse Frau."

In der Nacht vom 12. auf den 13. August 2017 war Julia B. in ihrer Wohnung im Stadtteil Emmertsgrund zu Tode gekommen. Dem 34-jährigen Johann N., damals Lebenspartner der 26-Jährigen, wirft Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson Totschlag aus Eifersucht vor; der Nebenkläger-Anwalt Michael Harschneck spricht gar von Mord im Schlaf, im Gegensatz dazu sehen die Verteidiger Steffen Lindberg und Inga Berg ein unbeabsichtigtes tödliches Unglück. Johann N. versteckte die Leiche in Zwingenberg, nahe der Autobahn Richtung Darmstadt; doch schon bald fiel der Verdacht auf ihn. Vor Gericht ist er ganz still; stets hat er den Kopf gesenkt.

Julia arbeitete zwei Tage in der Woche in einer Anwaltskanzlei, absolvierte eine 40-Stunden-Woche in einem Fahrdienst-Service für gehobenes Klientel, und als gelernte Friseurin bediente sie in ihrer spärlichen Freizeit noch ein paar Stammkundinnen. Eine 62-Jährige, die zu diesem Kreis zählt, war trotz Herzschwäche der Zeugenladung des Schwurgerichts gefolgt und teilte der Richterbank unverhohlen mit: "Die Julia hat mir alle sechs bis acht Wochen die Haare gemacht. Ich habe sie geliebt. Sie war eine ganz Liebe."

Der Chef von Julia B. in der Personenbeförderungsfirma hielt sehr große Stücke auf die junge Frau, die jeden Tag tipp-topp gestylt ihre Fernfahrten antrat. "Ehrlich, aufgeschlossen und auf ihr Äußeres bedacht" sei Julia gewesen; die Kunden hätten sie geschätzt. Zudem sei sie verlässlich gewesen. Sogar über einen Verkauf seines Unternehmens an sie - irgendwann in der Zukunft - habe er mit ihr gesprochen.

Für ihre beiden kleinen, heute 17-jährigen Schwestern war Julia B. ganz offensichtlich ein wichtiges Vorbild. Julia stand via Handy ständig mit ihren jüngeren Schwestern in Verbindung. Die Familie wusste fast immer genau, wo sie gerade war. Deshalb machte sie sich auch so große Sorgen, als ab dem 13. August 2017 plötzlich Funkstille herrschte. Zwischen den Zeilen schwang sehr viel Bewunderung für die große Schwester mit, obwohl die Zwillingsschwestern trotz Tränen sehr sachlich über Julia sprachen und durchaus wussten, dass es Probleme in der Beziehung zu Johann N. gab. Doch das machte Julia mit sich selber aus.

Ähnlich Positives berichtete die beste Freundin: "Julia war eine starke Persönlichkeit und immer gut drauf." Einen kleinen Blick in ihre Liebschaften eröffnete der Ex-Freund, der sich, was die Impulsivität von Julia betraf, in Widersprüche verstrickte und schließlich vereidigt wurde. Er ließ in der Beziehung vor vielen Jahren den Macho raushängen, was sich Julia nur bedingt gefallen ließ.

Im Ergebnis entstand am vierten Prozesstag das Bild einer emotionalen, einfühlsamen und zugleich selbstbewussten, hochgradig sympathischen, nahezu weltgewandten jungen Frau, die nach Lebenserfolg sowie Glück greifen und sich dabei von niemandem, schon gar nicht von Männern, behindern lassen wollte. In dem Angeklagten fand sie anfangs wohl einen ruhigen Gegenpol zu ihrem quirligen Leben, weshalb sie ihn in ihre Familie aufnahm. Doch je aktiver sie wurde und nach Selbstständigkeit strebte, desto träger, vorwurfsvoller und klammernder wurde er.

Ob diese Konstellation das Verbrechen erklärt und was genau in jener Nacht passiert ist, müssen am kommenden Dienstag, 13. März, die Gutachter klären, nachdem am 8. März noch einmal Kriminalbeamte von ihren Ermittlungen berichtet haben. Am Montag, 19. März, sollen dann die Plädoyers und am Donnerstag, 22. März, ein Urteil folgen.