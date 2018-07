Von Timo Teufert

Heidelberg. Zurück zu den Wurzeln heißt es für viele Feuerwehrleute, wenn sie in den kommenden Tagen zum zwölften Landesfeuerwehrtag nach Heidelberg kommen. Denn in Erinnerung an Carl Metz, der vor 200 Jahren in Heidelberg geboren wurde und der als Pionier für Feuerwehrtechnik und als einer der Gründungsväter der Freiwilligen Feuerwehr gilt, wird dieses Großereignis, das alle fünf Jahre stattfindet, ab Freitag in Heidelberg ausgetragen.

Rund 100.000 Menschen erwarten Stadt und Landesfeuerwehrverband am Wochenende zu den sportlichen Wettkämpfen, den musikalischen Wertungsspielen, der Feuerwehrmesse auf dem ehemaligen US-Airfield und der "Lebendigen Feuerwehr"-Meile aus der B37.

"Wir haben ein tolles Programm für die Bevölkerung und für Feuerwehrleute zusammengestellt und wollen zeigen, wie wichtig das Ehrenamt für die Feuerwehr ist", erklärte Gerd Zimmermann, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes bei einer Pressekonferenz.

Um genau die 110.000 Ehrenamtlichen in den Einsatzabteilungen ging es gestern Abend auch bei einem Empfang der Stadt Heidelberg im Rathaus. "Wir leben davon, dass die Freiwillige Feuerwehr eine Einheit mit der Berufsfeuerwehr bildet", erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Diese Zusammenarbeit sei der Schlüssel zum Erfolg und dank der Investitionen in Infrastruktur und Fahrzeuge sei man hier gut aufgestellt.

Im Gegensatz zu anderen Städten: "Je urbaner die Stadt, desto eher hat das Ehrenamt Schwierigkeiten", so Würzner. In Baden-Württemberg ist die Feuerwehr zu 95 Prozent ehrenamtlich organisiert, wie Frank Knödler, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, erklärte. Zum Vergleich: Im Land gibt es "nur" 2200 Berufsfeuerwehrleute, aber rund 30.000 Polizisten.

"Wir sind gerne nach Heidelberg gekommen, denn was liegt näher, als den Geburtstag von Carl Metz dort zu feiern, wo er seinen Pioniergeist versprüht hat", sagte Knödler. Er lobte das Engagement Würzners für den Feuerwehrtag, der viele gute Ideen eingebracht hat: "Bei Ihnen habe ich sofort gemerkt, dass der Funke übergesprungen ist", so Knödler. Dafür erhielt Würzner die höchste Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes, die Deutsche Feuerwehr-Ehrennadel in Gold.

"Sie hätten keinen besseren Ort finden können, um Bürgerschaft und Feuerwehr zusammenzubringen", sagte Hermann Schröder, ehemaliger Landesbranddirektor und heute Ministerialdirigent im Innenministerium. "Die B37 zu sperren, das machen wir nicht für jeden", erklärte der gebürtige Heidelberger. Und auch beim Unternehmen Rosenbauer, das die traditionsreiche Firma Metz übernommen hat, ist man von der Organisation in Heidelberg begeistert: "Wir haben uns schon länger überlegt, wie wir den Geburtstag unseres Firmengründers feiern können. Sie bieten hier einen Rahmen, wie wir als Firma dieses Jubiläum nie hätten feiern können", lobte Michael Kristeller, Geschäftsführer bei Rosenbauer in Karlsruhe.

Für ihn ist Carl Metz - dem bis Sonntag eine Ausstellung im Foyer des Rathauses gewidmet ist - bis heute ein Vorbild: vor allem im Hinblick auf seinen Unternehmergeist und seinen Dienst an der Allgemeinheit.