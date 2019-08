Von Micha Hörnle

Heidelberg. Auf dem Heidelberger Hausberg, dem Königstuhl, ist eine Nachbarschaftsfehde ausgebrochen: In ihr stehen sich der Falkner Uwe Jacob und Bauherr Wolfgang Scheidtweiler gegenüber. Scheidtweiler baut gerade sein neues Königstuhlhotel (siehe "Hintergrund"), und beim Richtfest vor gut einem Monat eskalierte die Situation: Es kam zu einem Wortgefecht zwischen den Kontrahenten - und man könnte meinen, dass die nun schon einjährige Bauphase an den Nerven gezehrt hätte. Denn immerhin, so Jacob, seien im ersten Jahr der Baustelle 30 Prozent weniger Besucher zu ihm in seine Falknerei Tinnunculus gekommen - eine durchaus existenzbedrohende Lage. Auch die Tiere haderten mit der Baustelle: "Der Weißkopfadler ist regelrecht durchgedreht, als der Kran über das Grundstück schwenkte."

Der Neubau des Hotels ist recht nahe an die Falknerei herangerückt. Falkner Jacob findet, er sei zu groß geraten. Foto: hö

Aber um die Baustelle und ihre Mühen geht es Jacob, der hier mit Frau und fünf Vögeln wohnt, nicht. Er findet: "Die Größe des Gebäudes ist das Problem. Dass letztlich ein Haus von diesen Dimensionen hier erwächst, hat niemand gedacht - am wenigsten ich." Ein Flügel des neuen Hotels rückt recht nah an sein Areal heran, man könne ihm sogar ins Schlafzimmer schauen, so der 63-Jährige, der seit 2003 Falkner auf dem Königstuhl ist. Er ist sich sicher: "So ein Gebäude passt nicht auf den Königstuhl. Vorher gab es einen kleinen Teich; wir hatten Eidechsen, Molche, Fledermäuse und Kleinvögel. Alles, was den Königstuhl ausmachte, ist nun weg." Und dort, wo einst eine alte Buche stand, steht jetzt die Tiefgarage. "Dass die Stadt so etwas genehmigt, eine Bettenburg, die nur auf Profit aus ist!", empört sich Jacob - und er berichtet davon, dass sich bei ihm etliche Königstuhlbesucher gemeldet hätten, denen das neue Hotel zu massiv sei. Er sei aufgefordert worden, sich das nicht gefallen zu lassen. Und als Jacob andeutete, seinen Betrieb nach 16 Jahren aufzugeben, sei er zum Durchhalten angespornt worden. Mittlerweile hat er gegen den Rohbau, dessen Dach gerade geschindelt wird, bei der Stadt Einspruch erhoben, denn er hält dessen Dimensionen für "nicht genehmigungsfähig".

Im Rathaus bestätigt ein Stadtsprecher, dass der Einspruch eingegangen sei. Allerdings sieht man dort keinen Grund, etwas gegen das Gebäude zu unternehmen: "Aus unserer Sicht ist das Gebäude in dieser Form genehmigt." Im Laufe des Bauvorhabens wurde der Plan viermal geändert - die zweite Änderung, die zu den heutigen Dimensionen führte, sei sogar vom Besitzer des Grundstücks, auf dem sich Jacobs Falknerei befindet, gekommen. Von Seiten der Stadt gebe es "keinerlei Hinweise darauf, dass die jetzige Größe des Gebäudes mit den Planungen nicht übereinstimmt", insofern geht der Stadtsprecher "nicht davon aus, dass Teile des Gebäudes wieder abgerissen werden".

Hintergrund Das Berghotel Königstuhl auf 562 Metern Höhe entstand 1864, denn mit dem Bau des Aussichtsturms 1832 wurde der Heidelberger Hausberg zum Ausflugsziel. Der Ansturm verstärkte sich mit der Eröffnung der Bergbahn 1907 deutlich. Das Geschäft ging gut bis 1992, als der Schlossberg auf Druck der Anwohner am Wochenende für den Verkehr gesperrt wurde. Die damaligen Pächter Wilma und Anton Harth, die die Gaststätte seit 1948 in vierter Generation betrieben, klagten über einen Umsatzrückgang von 20 Prozent. Ganz schlimm wurde es, als die Bergbahn 2003 für fast zwei Jahre nicht fuhr. Anfang 2006 sollte der Komplex zwangsversteigert werden, erst im Oktober 2007 fand sich ein Käufer, die Heidelberger Carus AG. 2008 wollte Konzertveranstalter Matthias Hoffmann die Gebäude zu Luxus-Restaurant und Hotel umbauen, 2009 stieg er wieder aus. Carus wollte schließlich Wohnungen bauen, doch die Stadt bestand auf einer Gastronomienutzung. Das Lokal schloss 2010. Eine GmbH um den Investor Wolfgang Scheidtweiler plant und baut seit 2014 neu: Geplant sind 62 Zimmer, ein "Bergstüble" mit Biergarten, ein Tagungsraum für 200 Personen und eine Tiefgarage. Ende August 2018 war Grundsteinlegung, im Juli wurde Richtfest gefeiert - und bis Ostern 2020 will Scheidtweiler eröffnen. hö

Bauherr Wolfgang Scheidtweiler versteht die ganze Aufregung nicht: "Ich finde, das Gebäude passt gut in die Gegend. Es wird keinen Zentimeter größer oder höher gebaut, als es genehmigt wurde - etwas anderes könnten wir uns gar nicht erlauben." Natürlich werde er sein Haus nicht abreißen: "Das wird alles so eröffnet. Wir haben schon viele Anfragen - ich bin mir sicher, das wird eine runde Sache."

Scheidtweiler erzählt seine Version, wie es zur Zerrüttung mit Jacob gekommen ist: Er habe "während der gesamten Bauzeit Rücksicht auf die Veranstaltungen der Falknerei genommen". So sei während der Vorführungen kein Kran über das Gelände geschwenkt. "Im März hat mir Jacob vorgejammert, er hätte ein Drittel Einbußen, ich sollte ihm 10.000 Euro pro Saison zahlen. Und in meiner übergroßen Dummheit habe ich ihm 20.000 Euro überwiesen." Als dann im Juni ein Betonmischer nicht rechtzeitig den Berg hochkam, sei der Polier zur Falknerei gegangen und bat um eine weitere Viertelstunde, weil die Decke in einem Zug betoniert werden musste. "Daraufhin ging Jacob auf ihn los und beschimpfte ihn wüst." Daraufhin habe er Jacob angerufen: "Das ist also der Dank, dass wir auf Sie Rücksicht genommen und Ihnen 20.000 Euro gegeben haben. Jetzt ist Schluss!" Erst dann sei Jacob auf die Idee gekommen, dass der Neubau viel zu groß ausgefallen sei. Jacob erwidert, dass ihm die Dimensionen "erst in den letzten vier Monaten bewusst geworden" seien.

Im Moment gibt es keine Verständigung zwischen den beiden Streitparteien: Jacob vergisst in keiner seiner Vorstellungen, auf die Widrigkeiten der Baustelle hinzuweisen; Scheidtweiler will Jacob fortan ignorieren: "Ich werde nicht auf ihn zugehen. Wir werden das Hotel eröffnen." Denn schließlich meinten andere auf dem Königstuhl, wie das Märchenparadies: "Endlich passiert hier etwas!"