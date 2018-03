Von Holger Buchwald

Heidelberg. Fest steht, dass Johann N. die Leiche von Julia B. verschwinden ließ und in einem Gebüsch an der A 5 bei Zwingenberg versteckte. Am ersten Prozesstag im Landgericht gab der 34-jährige Angeklagte auch zu, für den Tod seiner 26-jährigen Lebensgefährtin verantwortlich zu sein. In der von den Verteidigern Inga Berg und Steffen Lindberg verlesenen Erklärung behauptete er, dass es zwischen ihm und seiner Freundin am frühen Morgen des 12. August letzten Jahres zu einem handfesten Streit gekommen und sie nach einem Gerangel leblos am Boden liegen geblieben sei. Rechtsanwalt Michael Harschneck, der die Nebenklägerinnen - Julias Mutter und ihre beiden Schwestern - vertritt, brachte am Montag aber eine neue Hypothese ins Spiel: Der Angeklagte könnte seine Lebensgefährtin attackiert haben, während sie schlief.

Hintergrund Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge sind Verbrechen, für die das Strafgesetzbuch ganz unterschiedliche Mindeststrafen vorsieht. Die Juristen gehen sowohl bei Totschlag als auch bei Mord von einer Tötungsabsicht des Täters aus. > Für Körperverletzung mit Todesfolge gilt eine Mindeststrafe von drei Jahren Haft. Johann N. hat zugegeben, dass er seine Lebensgefährtin geschlagen und attackiert hat. Er habe ihren Tod aber nicht gewollt. Ihre Leiche habe er nur aus Angst verschwinden lassen, dass er erwischt werde. > Für Totschlag gilt hingegen die Mindeststrafe von fünf Jahren Haft. Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson glaubt, dass Johann N. seine Lebensgefährtin gewürgt habe und ihm bewusst gewesen sei, dass sie dabei sterben könne. Er habe ihren Tod "billigend in Kauf" genommen. > Mord wird mit lebenslänglicher Haftstrafe geahndet. Dieser Vorwurf setzt aber voraus, dass der Täter unter besonders verwerflichen Umständen getötet hat. Mögliche Mordmerkmale sind zum Beispiel Mordlust oder Habgier. Wenn ein Opfer wehr- und arglos ist, spricht man von Heimtücke. Dies könnte der Fall sein, wenn Johann N. seine Lebensgefährtin attackierte, als sie schlief. hob

In den Augen der Verteidiger wäre die Bluttat vom Emmertsgrund als Körperverletzung mit Todesfolge zu werten. Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson geht in ihrer Anklageschrift vom Vorwurf des Totschlags aus. Doch Michael Harschneck schließt selbst einen Mord aus Heimtücke nicht aus.

Die Behauptung von Johann N., dass er auf dem Handy von Julia B. einen Chatverlauf mit einem anderen Mann entdeckt habe und diese danach zur Rede gestellt habe, sei unglaubwürdig. Denn erstens hätten mehrere Nachbarn keinen lauten Streit zwischen zwei Personen, sondern nur die ängstlichen Schreie einer Frau gehört. Und zweitens habe Julia B. ihr Smartphone immer auch als Wecker benutzt. Daher sei es sehr unwahrscheinlich, dass Johann N. zunächst das Handy ausspionierte und es dann wieder neben seiner Lebensgefährtin auf dem Nachttisch platzierte, um sie ja nicht zu wecken.

Johann N. ist der Einzige, der für Klarheit sorgen könnte. Doch auch gestern folgte er schweigend und fast teilnahmslos der Verhandlung. Stattdessen wurden zahlreiche Zeugen aus dem Bekannten- und Freundeskreis von Julia B. und Johann N. vernommen. "Johann war immer ein lächelnder Mensch", sagte eine 28-jährige Frisörin, die zusammen mit Julia B. eine Lehre absolviert hatte. Er sei toll mit seinen beiden Kindern aus seiner Ehe umgegangen. Auch Julia schien glücklich. Erst nach der Beerdigung habe die 28-Jährige von anderen Zeugen erfahren, dass es zwischen den beiden schon häufiger Streit - auch mit Handgreiflichkeiten - gegeben habe. "Sie wollte ein Kind und hatte auch einmal eine Fehlgeburt. Vielleicht gab es auch deshalb Konflikte", mutmaßte die Zeugin.

"Es gab öfters Streit in der Beziehung, weil er nur faul auf der Couch lag", berichtete eine andere Zeugin. Julia B. musste Geburtstagspartys für seine Kinder alleine organisieren, den Hund versorgen und das alles neben ihren Tätigkeiten in einer Rechtsanwaltskanzlei und bei einem Limousinenservice. Auch deshalb habe sie sich auf dem Dating-Portal "Lovoo" angemeldet - und habe dort mit einem anderen Mann gechattet. Kurz vor ihrem Verschwinden habe sie sich entschlossen, sich von Johann zu trennen.

"Eiskalt und sehr berechnend" könne Johann N. sein, behauptete seine Ex-Frau, mit der er einen zwölfjährigen Sohn und eine zehnjährige Tochter hat. Er sei manipulativ und jähzornig. Auch sie berichtete gestern vor Gericht, dass er während der Ehe ihr Handy überprüft und ihr nachspioniert habe. Er sei häufig den ganzen Tag nur vor dem Computer gesessen. Und einmal sei er sogar bei ihr auf der Arbeit erschienen und habe ihr im Pausenraum der Bäckerei eine Ohrfeige verpasst, weil er geglaubt habe, dass sie ihn mit einem Bekannten betrogen habe. "Dabei ist der schwul", so die Ex-Ehefrau.

Nach außen sei Johann immer ein toller Vater gewesen, so die 33-Jährige weiter. Doch ohne Zuschauer sei das anders gewesen. "Als ich mich von ihm trennen wollte, kam es zum Super-GAU." Er habe die Wohnungstür abgeschlossen, sie geschubst, an den Schultern gepackt und geschüttelt. "Glücklicherweise hatte ich noch schwere Stiefel in der Wohnung. Die habe ich ihm über die Rübe gezogen, dann konnte ich fliehen."

Info: Der Prozess wird am Freitag, 2. März, um 9 Uhr mit der Vernehmung von Kriminalbeamten fortgesetzt.