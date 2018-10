Von Denis Schnur

Heidelberg. "Ist das Kunst beim Adenauerplatz? oder muss das weg?", hieß es auf RNZonline am 15. September. Da war Marina Volkova gerade eine Strafe angedroht worden, weil sie - wohl versehentlich - Kunstwerke illegal in der Unterführung am Adenauerplatz angebracht hatte. Eine Woche später war klar: Das ist Kunst - Pascal Baumgärtner vom Metropolink-Festival hat das bescheinigt - und darf bleiben.

Für die Stadt und die Künstlerin war die Sache damit erledigt, doch nun hat sich ein anonymes Kunstkollektiv eingemischt. Seit Montagnacht steht in der Unterführung, direkt gegenüber Volkovas Werken, in roter - leicht abwaschbarer - Sprühkreide: "Ist es auch Kunst, wenn wir es machen?"

Daneben hängt eine Mitteilung, die am Dienstag auch bei der RNZ einging: "Mit großer Überraschung haben die anonymen Künstler festgestellt, dass offenbar das Sprayen in der Unterführung am Adenauerplatz nun legal ist", heißt es. Die Urheber zeigen sich irritiert, dass mit Volkova einer "erwachsenen, weißen Frau" erlaubt werde, ihre Kunst dort anzubringen, "während für andere Sprayer andere Regeln zu gelten scheinen".

Marina Volkova neben einem ihrer Bilder. Foto: Rothe

Auf RNZ-Nachfrage erklärt die Gruppe, die sich "Kunstmonster" nennt, dass es ihr damit nicht um die Hautfarbe Volkovas gehe, sondern darum, dass sie von anderen als "weiß" und als "renommierte Künstlerin" wahrgenommen werde und damit Privilegien gegenüber anderen Gruppen genieße. Etwa, "dass sie nicht für die Kosten der Entfernung ihres Kunstwerks aufkommen muss und nicht strafrechtlich verfolgt wird.

Dieses Privileg wird vielen jugendlichen und besonders nicht-weißen Sprayer*innen oftmals nicht gewährt", so das Kollektiv. Es betont jedoch, dass sich die "Intervention" nicht gegen Volkova richte, sondern vielmehr gegen "den Entscheidungsprozess auf Seiten der Stadt". Mit dem Graffiti wolle man "eine Debatte über Kunst im öffentlichen Raum anstoßen".

Eine Folge dessen könne sein, dass man die Unterführung am Adenauerplatz jetzt komplett zum Sprayen freigebe. "Das wäre ein Signal, dass man die Gestaltung des öffentlichen Raums durch Bürger auch im Zentrum der Stadt geschehen lässt und dass es keine Ungleichbehandlung von Seiten der Administration gibt", so das Kollektiv.

Vor allem müsse aber darüber gestritten werden, wer sich im Stadtbild präsentieren und den Kunstbegriff für sich beanspruchen kann: "Heidelberg ist nicht nur die Altstadt, das Theater und der Kunstverein, Heidelberg ist auch Hip-Hop und Emmertsgrund, Heidelberg sind auch Studierende und Schüler."

Bei der Stadtverwaltung bewertet man die "Ergänzung" zu Volkovas Werken ziemlich kritisch: "Es handelt sich eindeutig um Graffiti, in diesem Fall sogar um ,Schmiererei’", so eine Stadtsprecherin gegenüber der RNZ. Deshalb gehe man damit nun genauso um, wie mit anderen illegalen Kunstwerken auch: Das Werk werde zur Anzeige gebracht, sollten die Verursacher ermittelt werden, müssten sie die Kosten für die Entfernung tragen.

Eine Debatte über den öffentlichen Raum hält die Verwaltung nicht für notwendig: "Wer sich hinter Anonymität versteckt, ist kein Gesprächspartner für eine wie auch immer geartete Debatte."