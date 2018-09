Leontine und Victor Goldschmidt waren wichtige Mäzene ihrer Wahlheimat Heidelberg im frühen 20. Jahrhundert. Er stammte aus einer wohlhabenden jüdischen Familie aus Mainz, sie aus einer Industriellenfamilie aus Prag. Victor Goldschmidt studierte an der Bergakademie im sächsischen Freiberg, mit 35 Jahren kam er 1888 nach Heidelberg, wo er noch im selben Jahr seine zehn Jahre jüngere Cousine Leontine heiratete. Die große akademische Karriere blieb Goldschmidt versagt, er war lediglich unbezahlter Privatdozent und hatte keine Räume an der Universität, so verlagerte er seine Forschungen in seine Privaträume, später mietete er für sein eigenes Mineralogisch-Krstallographisches Institut weitere an.

Goldschmidt galt als eine Kapazität auf dem Gebiet der Kristalle und Mineralien, sein Institut hatte großes Renommee. Es war im Vergleich zu universitären Instituten sehr gut ausgestattet, weil Goldschmidt einen Gutteil seines privaten Vermögens investierte. Einen Ruf als ordentlicher Professor erhielt er nie, obwohl er mehrfach auf Vorschlagslisten war - das lag wohl an seiner jüdischen Herkunft.

1919 gründeten das Paar die "Josefine-und-Eduard-von-Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst", benannt nach ihrem Vater und seiner Mutter, wahrscheinlich um kurz nach dem Ersten Weltkrieg auf der sicheren Seite zu sein und um aus seinem wissenschaftlichen Außenseitertum herauszukommen. Ihr Vermögen umfasste 300.000 Reichsmark, mehrere Gebäude und unbebaute Grundstücke. Zugleich baute die Stiftung mehrere Institute auf - wie das bereits existierende mineralogisch-kristallographische, aber auch das sinologische und das anthropologische.

Ein besonderer Stiftungszweck war die Völkerkunde, dazu hatte eine Reise des Ehepaars nach Nordamerika, Japan, China, Ceylon, Indien und Ägypten 1894 den Grundstock gelegt; allerdings wurde das eigene Ethnographische Institut erst spät gegründet - dessen Sammlungen bilden die Grundlage für das heutige Völkerkundemuseum. Viele Stücke kaufte Goldschmidt bei spezialisierten Händlern - hier verbindet sich sein breites Forscherinteresse und seine Sammelleidenschaft, eben im Wortsinn ein Sammelsurium - und die Völkerkunde war noch nicht einmal Goldschmidts größtes Faible. Diese Sammlung wurde 1929 mit einem Museum im ersten und zweiten Stock des Palais Weimar, insgesamt zwölf Räume, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht - zuvor hatte dort die Stiftungsverwaltung residiert.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten überlebte Victor Goldschmidt nur knapp: Er starb am 8. Mai 1933 bei einem Kuraufenthalt in Salzburg. Seine Frau hatte 1935 den Stiftungsvorsitz abgeben müssen. Sie nahm sich am 25. August 1942 das Leben, als sie erfahren hatte, dass sie ins KZ Theresienstadt deportiert werden sollte. hö