Heidelberg. (mün) Die Bundesstraße B37 unter der Alten Brücke war seit Mittwochfrüh (6 Uhr) doch gesperrt. Grund war die keine Hochwasserwelle, die sich nach den erheblichen Regenfällen der vergangenen Tage gebildet hat. Wie die Stadtverwaltung am Nachmittag mitteilte, wurde die Straße gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben. Das war auch bitter notwendig. Denn in der Heidelberger Innenstadt und am Neuenheimer Neckarufer kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwischenzeitlich war auch die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Bismarckplatz und Neuenheim dicht. Klimaaktivisten hatten die Fahrbahnen blockiert.

Kleines Hochwasser in Heidelberg - die Fotogalerie











Am Morgen lag der Pegel des Neckars bei 3,75 Meter. Ab 3,55 Meter ist diese tiefste Stelle an der Alten Brücke überflutungsgefährdet. Die Stadtverwaltung hat Sandsäcke aufgeschichtet, um das Hochwasser einzudämmen.

Am Nachmittag erreichte das Wasser mit 3,85 Meter seinen Höchststand. Die Experten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg gehen davon aus, dass der Pegel rasch wieder zurückgeht. Für Mittwochnachmittag werden bereits wieder Pegelstände unter 3,50 Meter erwartet.

Die Sandsäcke im Bereich der Alten Brücke haben eine größere Überflutung verhindert, so dass voraussichtlich keine umfangreichen Reinigungsarbeiten notwendig werden. Derzeit wird der Verkehr stadteinwärts noch über den Schlossbergtunnel umgeleitet, der Verkehr stadtauswärts kleinräumig über den Brückenkopf der Alten Brücke. Die Ziegelhäuser Landstraße ist befahrbar.

Aufgrund des Neckarhochwassers werden die Buslinien 30, 33 und 35 seit Betriebsbeginn über den Schlossbergtunnel umgeleitet.

Update: 22. Mai 2019, 16.30 Uhr