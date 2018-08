Beispiele für Kostensteigerungen

In der letzten Sitzung des Bauausschusses mussten sich die Stadträte gleich mehrmals über Kostenexplosionen ärgern. "Der Markt ist satt", sagte Xenia Hirschfeld, Leiterin des städtischen Gebäudemanagements: "Das lassen sich die Firmen bezahlen."

> Für ein neues Betriebsgebäude für den Regiebetrieb Gartenbau muss die Stadt nun 1,95 Millionen statt der ursprünglich geplanten 1,48 Millionen Euro ausgeben. Die Kostensteigerung um ein Drittel wiegt noch schwerer, da das Projekt bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben wurde und die Anforderungen an die Baufirmen abgesenkt wurden. Beim ersten Mal gab es nur zwei Bieter. Nun sind es wieder zwei, nachdem die Stadt bereits auf den Passivhausstandard und einen Aufzug ins Obergeschoss verzichtet hat.

> Der Neubau des Feuerwehrhauses Ziegelhausen läuft auch anders als gedacht. Dies liegt auch daran, dass die Bausubstanz im Vordergebäude deutlich schlechter ist, als zunächst erkennbar war. Statt eine Fremdfirma mit dem Einbau eines Aufzuges zu betrauen, wird die Stadt dies nun selbst in die Hand nehmen.

> Die Erneuerung des Gaiberger Weges zwischen Kohlhöfer Weg und Unterem Sankt Nikolausweg ist ein weiteres Beispiel. "Wir hatten mit 1,5 Millionen Euro gerechnet", sagt Baubürgermeister Jürgen Odszuck: "Jetzt sind es 1,9 Millionen."

> Auch kleinere Straßenbauarbeiten wie die Bordsteinabsenkungen an den Kreuzungen der Waldhofer Straße und der Friedrichsfelder Straße in Wieblingen sind in den Augen einzelner Stadträte mit knapp 225.000 Euro überteuert. Hier ist Odszuck aber glücklich, dass es überhaupt fünf Bieter gab. (hob)