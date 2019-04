Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Die nackten Zahlen sehen zunächst gut aus: 612 Fahrradfahrer sind bei gezielten Kontrollen der Polizei im März in Heidelberg und Mannheim verwarnt oder angezeigt worden. Das sind mehr als halb so wenig wie bei der letzten Großkontrolle im November. Doch das Ergebnis ist auch mit Einschränkungen zu betrachten, teilt die Polizei mit.

Zum einen ließen sich die Zeiträume nicht eins zu eins vergleichen und im März wurde weniger intensiv kontrolliert, ordnet Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer das Resultat ein. Sorge bereite zudem, dass viele Radfahrer weiterhin verbotenerweise links fahren. "Obwohl die Unfallgefahr laut Unfallforschung, um das bis zu zehnfache steigt und dies auch eine der Hauptunfallursachen für Radfahrende in beiden Städten darstellt, nahmen die Verstöße prozentual deutlich zu", sagte Schäfer.

Dennoch: "Es ist erfreulich, dass relativ fast die Hälfte weniger Verstöße beanstandet wurde als im November."

In Heidelberg sind die Zahlen zwar erkennbar gesunken. Doch der Fahrradverkehr hier - und damit seine Verstöße - bleibt das Zentrum in der Region. Im März wurden 117 Radler erwischt, die über rote Ampeln fuhren, 200 waren als Geisterfahrer unterwegs und 22 ohne Licht. Bei den Geisterfahrern liegt die Zahl an Verstößen sogar höher als im November: nämlich bei 56,2 Prozent aller Verstöße - im November waren es 13,6. Rotlichtverstöße schlugen mit 32,9 Prozent zu Buche, im November waren es 45,6 Prozent.

In Mannheim fuhren 97 Radler über rote Ampeln, es gab 56 Geisterfahrer und 55 waren ohne Licht unterwegs. Auch hier nahmen die Geisterfahrer von 6,9 auf 21,9 Prozent zu. Rotlichtverstöße schlugen mit 37,9 Prozent zu Buche, im November waren es 40,7 Prozent.

Die Kontrollen sind eine Reaktion auf die Zunahme von Verkehrsunfällen 2018, an denen Fahrradfahrer beteiligt waren. In Heidelberg gab es im Vergleich zum Vorjahr 15,3 Prozent mehr Unfälle, in Mannheim 19,1.

Hier einige Tipps, um sicher mit dem Fahrrad durch die Stadt zu kommen: