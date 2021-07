Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Schweinchen wühlen grunzend mit ihren Rüsseln tief im Sand, das acht Wochen alte Eselbaby Lotte stärkt sich noch rasch mit Muttermilch und genießt dann die Streicheleinheiten. Ponys spielen mit Bällen rund um die hübsche, hölzerne Futterraufe, Ziegen toben durchs Gehege und ein paar Hühner laufen entspannt dazwischen herum. Der Zoo Heidelberg hat ein neues Revier – und es ist eine richtige Idylle geworden.

Auf 3000 Quadratmetern leben zahlreiche Nutztiere wie auf einem Bauernhof – mit ganz viel Auslauf, in einem luftigen, großen Stall und für die großen und kleinen Besucher ganz nah zum Anfassen. Zwar gab es all die Tiere auch schon vorher im Zoo, aber nie ließen sie sich besser beobachten. Am Mittwoch wurde der neue Zoo-Bauernhof, der nahe der Explo-Halle liegt, mit vielen Gästen eingeweiht. Die Tiere sind schon vor zwei Wochen aus ihren alten Gehegen umgezogen. Sie durften sich aber erst mal in Ruhe in ihrer neuen Umgebung eingewöhnen, bevor der Trubel losgeht. Das Areal ist das Ergebnis von zwei Jahren Bauzeit und einer langen Planungsphase.

Esel im Fußballfieber: Aber die kleine Lotta guckt noch etwas skeptisch. Foto: Philipp Rothe

Zoodirektor Klaus Wünnemann freute sich sichtlich, dass das Projekt nun fertig ist, und bedankte sich bei allen Beteiligten. 2,4 Millionen Euro hat der Bauernhof gekostet, ein Drittel davon übernahm die Stadt, auch die Klaus-Tschira-Stiftung half mit. Oberbürgermeister Eckart Würzner gab den Dank zurück und betonte, dass nun ein Platz gefunden sei für das, was "im Kleinen schon immer im Zoo möglich war – einen Bezug zu den Tieren aufzubauen".

Und eigentlich geht das Projekt jetzt erst richtig los, denn der Bauernhof soll nicht nur reines Freizeitvergnügen sein, sondern zum außerschulischen Lernort werden – wie die vor wenigen Wochen eingeweihte Zoo-Akademie. Dabei arbeiten die Pädagogische Hochschule (PH) und der Tiergarten Hand in Hand. Eine Schnittstelle ist Miriam Raab, die zur Hälfte an der PH, zur anderen Hälfte in der Zoo-Akademie beschäftigt ist.

Viel Platz, viel Holz – das neue Gelände ist richtig schön geworden. Die Schafe genießen es. Foto: Philipp Rothe

"Möglich macht das auch die Unterstützung der Felix-Wankel-Stiftung", betonte Markus Lang vom Institut für Sonderpädagogik an der PH, der den Bauernhof als "Etappenziel für die gemeinsame Bildungsarbeit" bezeichnete. "Beobachten, lauschen, fühlen – das sind die Voraussetzungen, damit Eindrücke entstehen, die etwas bewirken", sagte Lang. Auf dem Bauernhofgelände lasse sich Nachhaltigkeit erfahren und Bildung für alle umsetzen. In das Gelände integriert ist deshalb auch die Ausstellung "Vom Alltagsbraten zum Sonntagsbraten", die zum bewussten Fleischkonsum anregen soll und Wissenswertes über Nutztiere erklärt. Zudem gibt es zwei künstliche Kühe, die gemolken werden können. Es ziehen aber auch noch echte Kühe ein.

Architekt Peter Buchert freute sich, dass sich mit dem Umzug der Tiere in einen modernen Systemstall auch die Haltungsbedingungen der unterschiedlichen Tierarten deutlich verbessern. Für die Gehege, in denen die Tiere vorher gewohnt haben, hat der Zoo schon Pläne. Das ehemalige Ziegengelände soll die Erweiterung des Gorillageheges ermöglichen. Und dort, wo bislang die Schweine wohnten, ist das neue Hauptrestaurant geplant.