Heidelberg. (hö) Es gab ihn nicht lange, nur fünf Jahre - und doch gehörte er zur Adventszeit: der Weihnachtsmarkt auf dem Schloss. Letztes Jahr zogen die Verantwortlichen die Notbremse - und sagten die kleine Budenstadt sieben Wochen vor dem geplanten Beginn ab. Denn die Population der streng geschützten Fledermäuse in den vier Winterquartieren rund um den Stückgarten hatte sich in wenigen Jahren halbiert - während spiegelbildlich am Ende 60.000 Besucher die Ruine stürmten. Kurzfristig gab es keine Alternative - auch nicht auf der Scheffelterrasse im hinteren Teil des Gartens, weil es dort weder Strom noch Wasser gibt. Frühestens nächstes Jahr soll es einen Ersatz im Schloss geben. "Ich bedaure es sehr, dass es die Schlossweihnacht nicht mehr gibt. Sie war ein schöner Zusatz, der nun fehlt", sagt Heidelberg Marketing-Chef Mathias Schiemer.

Immerhin weiß man, was nicht klappt: der Markt auf dem Friedrich-Ebert-Platz, die Notlösung des letzten Jahres. Weil dort die besondere Atmosphäre des Schlosses fehlte, blieben die Gäste aus, die Standbetreiber berichteten von riesigen Einbußen. In diesem Jahr gibt es dort nur an einem Tag ein buntes Treiben: am kommenden Samstag, 2. Dezember, wenn sich gemeinnützige Vereine präsentieren.