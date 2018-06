Von Karla Sommer

Heidelberg. Allen Befürchtungen zum Trotz: Das Wetter hielt fast durch. Erst um 16 Uhr, eine Stunde vor offiziellem Schluss, beendete ein Gewitter mit Starkregen die Premiere des Picknick-Gartenfestes im Schlossgarten. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg hatten in den Hortus Palatinus eingeladen - und viele Picknicker waren gekommen.

Der Schlossgarten bot den Rahmen für ein buntes Programm, das sich am Jahresthema "Essen und Trinken" orientierte. So begaben sich die Kinder auf eine kulinarische Rätsel-Rallye rund um Liselotte von der Pfalz. Knapp 800 Gäste verspeisten ihr mitgebrachtes - oder bei der Schlossgastronomie bestelltes - Picknick, dazu gesellten sich Damen und Herren in historischen Kostümen. Wie fürstlich ein Picknick auf dem grünen Rasen und in prächtiger Umgebung früher aussah, demonstrierten zwei "Hofdamen" auf edler Brokatdecke.

Nicht ganz so fürstlich ließ es sich die Heidelberger Familie Keggenhoff unter dem großen schattigen Baum daneben gut gehen. Der von Sternekoch Martin Scharff zusammengestellte Picknickkorb lieferte nicht nur Leckereien, gerne krabbelte das Baby auch dort hinein.

Die vierköpfige Familie waren schon um kurz vor 10 Uhr im Garten und genoss es, auf der riesigen Rasenfläche mit den Kindern Ball zu spielen. Auch am Mittag war sie Wiese nicht überfüllt. "Das sollte man unbedingt wiederholen", erfuhr man hier und auch bei einigen anderen Besuchern.

Während die "Meistersinger", ein Männer-Vokalensemble, romantische Lieder von Schubert bis Mendelssohn am Vormittag präsentierten, brachte die SRH-Big-Band am Nachmittag die Schlossterrasse zum Swingen. Auch die Große Grotte, ein Wunderwerk der Gartenkunst aus dem 17. Jahrhundert und sonst nicht zugänglich, wurde für das Gartenfest geöffnet.

Ganz im Kontrast zur historischen Umgebung stand das zeitgenössische Kunstwerk, das das Interkulturelle Zentrum der Stadt auf dem Rasen präsentierte. Dort lag die Skulptur "The Helpless" des französischen (und in Heidelberg lebenden) Künstlers Jean-Luc Cornec - oder besser: Teile davon.

Vio und Flori sind ganz eindeutig begeistert von dem Kunstwerk "The Helpless" von Jean-Luc Cornec. Aus den einzelnen Buchstaben soll bald eine fünf Meter hohe Skulptur werden. Foto: Rothe

Die aus Styropor gefertigten Buchstaben eines Zitates des amerikanischen Schriftstellers James Baldwin stehen im Mittelpunkt der Arbeit: "It is a very rare man who does not victimize the helpless" (deutsch: Der Mensch hat großen Seltenheitswert, der die Hilflosen nicht schikaniert). Die Wörter des Satzes liegen jetzt noch einzeln im Schlossgarten, im Laufe des Jahres soll daraus eine fünf Meter hohe Skulptur werden.

Bis es soweit ist, erfüllen die Buchstaben einen ganz anderen Zweck: Die beiden Mädels Vio und Flori sind begeistert von dem Kunstwerk - und toben sich darauf aus.

Ähnlich begeistert ist Michael Bös, Leiter der Heidelberger Schlossverwaltung, von dem Gartenfest. Es war als Höhepunkt des Jahresthemas "Essen und Trinken" gedacht und galt als Test für weitere, ähnliche Veranstaltungen. "Das war ein Experiment", erklärt Bös gegenüber der RNZ und betont, dass man so zufrieden sei, dass man weitere Feste im Garten in Betracht ziehe.

Zwar habe es keinen übermäßigen Ansturm gegeben, eher "einen normalen, guten Sonntag im Schloss", so Bös. Aber er sieht das positiv: Für ihn war es "ein schönes, ruhiges Fest" - der richtige Rahmen für ein Picknick im Grünen eben.