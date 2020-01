Entspannt geht es in der Lounge des Nana-Cafés zu. Hier findet sich genügend Platz zum Unterhalten und Arbeiten für Studenten, aber auch für größere Gruppen. Tagsüber gibt es frische Säfte, am Abend Cocktails. Foto: Philipp Rothe

Von Marie Böhm

Heidelberg. Winterzeit ist Café-Zeit: Wenn es draußen kalt ist, stürmt und schneit, wird es drinnen bei einem heißen Cappuccino oder Tee umso gemütlicher. Deshalb stellt die RNZ auch in diesem Jahr die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das "Nana Lieblingsbar & Café" in der Kettengasse 9.

Atmosphäre: Das "Nana" ist ein kleine Oase der Ruhe unweit von der wenige Meter entfernten Hauptstraße. Der geräumige Hauptbereich des Cafés lädt mit seiner gemütlichen Möblierung, warmer Beleuchtung und rustikalen Steinwänden zum Verweilen ein. Dazu passt die freistehende Holzbar, an der abends Cocktails und tagsüber frische Säfte ausgeschenkt werden. Wer es etwas farbiger haben will, findet im Nachbarraum das "grüne Zimmer", eine relaxte Lounge mit demselben Röhrenlampenlogo, das es auch in der Boho-Bar gibt. Selbst für Raucher gibt es einen eigenen Raum – im Wild-West-Stil mit Ledersofas und einem dekorativen Büffelschädel.

Geschichte: Allzu lange gibt es das Nana noch nicht, es hat sich aber schnell einen Platz in den Herzen vieler Heidelberger gesichert. Anna Hofmann und Nadir Sare hatten sich schon mit ihrem ersten Geschäft in derselben Straße, der Boho-Bar, einen Namen gemacht. "Wir hatten schon eine Weile darüber nachgedacht, noch ein Geschäft zu eröffnen", erzählt Sare. Diesmal sollte es aber nicht nur eine Bar sein, sondern auch ein Café. Gesagt, getan: Die beiden kauften die Geschäftsräume zwei Häuser weiter und eröffneten nach langen Renovierungen das Nana.

Publikum: "Wir wollten einen Ort schaffen, an den man sich auch einfach mal ein paar Stunden mit dem Laptop und einer Tasse Kaffee ausruhen kann – oder sich mit Freunden zum Frühstück oder Kaffee treffen. Eben ein Platz, an dem sich jeder wohlfühlen kann", sagt Sare. Eine Idee, welche die beiden gelungen umsetzen konnten: Das Nana ist bei einem breiten Publikum beliebt, besonders Studenten machen hier gerne mal eine Kaffeepause. Aber auch größere Gruppen können sich hier ohne Probleme treffen, zum Kaffee oder auch zu abendlichen Drinks in der Lounge.

Spezialität: "Wir versuchen, so verantwortungsbewusst wie möglich mit Lebensmitteln umzugehen, deswegen setzen wir auf regionale und Bio-Produkte", erklärt Hofmann: "Alle verwendeten Früchte sind Bio-Qualität, wenn möglich auch Demeter. Außerdem bekommen wir unseren Kaffee von der Rösterei Helder & Leeuwen in Mannheim." Seit einigen Monaten werden alle Kuchen jeden Tag selbst frisch gebacken. Neben Klassikern wie Marmor- oder Apfelkuchen findet man im Nana auch tägliche Spezialitäten wie den American Cheesecake oder eine Mokka-Buttercreme-Torte.

Blick in die Karte: Im Nana bekommt man einen Cappuccino für 3,30 Euro. Eine große Tasse Bio-Tee kostet 4,20 Euro und ein Stück Torte 4,20 Euro. Außerdem gibt es eine Auswahl an Frühstücksangeboten und Mittagsgerichten, frisch vom italienischen Koch zubereitet. Viele der angebotenen Speisen sind vegan, ebenso wie einige Kuchen.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag, 10 bis 2 Uhr; sonntags ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet.