Von Katharina Kausche

Heidelberg. Carsten Dolbert war schon mal in Malawi. Es war sein erster Einsatz als Katastrophenhelfer. Damals, 2015, gab es keinen Zyklon. Die Wassermassen der Regenzeit reichten ohne Wirbelsturm aus, um Teile des Landes zu überschwemmen. 230.000 Menschen mussten flüchten, viele verloren ihr Haus und ihren Besitz, meldeten die Vereinten Nationen. Dasselbe Land, ähnliche Situation, einige Jahre später - Dolbert war wieder in Malawi. Der RNZ berichtete der Heidelberger vom Einsatz mit der britischen Hilfsorganisation "Shelter-Box" und der Situation in Malawi.

"Die Menschen wurden hier wortwörtlich von den Bäumen gepflückt", sagte er. Nach sowieso schon schweren Regenfällen traf der Zyklon "Idai" am 14. März auf Malawi. Flüsse traten über die Ufer, überschwemmten Straßen und zerstörten ganze Dörfer. "Die Häuser sind durch das Wasser quasi unter ihnen weggeschmolzen, weil es in Malawi oft kein Brennholz zum Ziegelbrennen gibt", sagte der 46-Jährige, der im April drei Wochen vor Ort war. "Tausende haben nur das, was sie am Leib tragen." Jetzt harren sie in Notunterkünften aus. In Schulen, die etwa so groß sind "wie ein einziger Klassenraum, den wir aus unserer Kindheit kennen", und Kirchen leben etwa 100 Familien mit je fünf Personen auf engstem Raum, sagt Dolbert. "Solche Gebäude werden auf Hügeln gebaut, weil es in der Regenzeit oft zu Überschwemmungen kommt."

Am 9. April, etwa drei Wochen nach dem Zyklon, ging es für Dolbert nach Malawi. Ein spontaner Einsatz für jemanden, der eigentlich einen Vollzeitjob hat. Man ist aber darauf vorbereitet, dass es bei Dolbert manchmal schnell gehen muss. Sein Arbeitgeber SAP, sein Team und er selbst. Zweimal im Jahr steht er auf Abruf bereit - seine sogenannten Standby-, also Bereitschaftsphasen. "Nur durch den guten Willen meines Arbeitgebers und meines Teams ist das möglich." So konnte er in vier Jahren bei Shelter-Box-Einsätzen in Paraguay und der Karibik mithelfen. Angefangen hatte aber alles in Malawi. "Es war mein erster Einsatz und der hat mich sehr berührt", sagte Dolbert. "Die Menschen sind hier einfach extrem arm." Solche Armut habe er in keinem anderen Land erlebt. Aber noch etwas anderes ist ihm im Gedächtnis geblieben: die Zuversicht der Menschen. "Sie haben ihren ganzen Besitz verloren und schauen einfach nach vorne." Man bekomme ein ganz anderes Bewusstsein für das Leben in Deutschland. "Es schärft den Blick für den Luxus, in dem wir eigentlich leben", betonte Dolbert.

Eigentlich hätte er im Februar in den Kongo fliegen sollen. Dann eine Planänderung, es ging nach Malawi. Zweieinhalb Wochen hatte Dolbert Zeit, sich vorzubereiten. Neben der Infrastruktur musste er sich auch auf Wetter und Kultur einstellen. "Wir sind auf die Hilfe von Einheimischen und Regierungsvertretern vor Ort angewiesen", sagte er. "Da muss man manchmal auf bestimmte Gepflogenheiten achten." In Malawi sei aber vor allem die medizinische Situation heikel. "Ich muss mich vorher informieren, ob wir bei einem medizinischen Notfall vor Ort versorgt werden können oder doch zurück nach Deutschland müssen."

Shelter-Box versorgt Familien, die ihr Zuhause verloren haben, mit Notunterkünften, die durch Spenden finanziert werden. Als "relativ kleine Organisation" kann Shelter-Box schnell reagieren und wenige Tage nach der Katastrophe im Land sein, so Dolbert. "Wir können aber natürlich im Rahmen unserer Ressourcen nicht alles stemmen." Deshalb kooperiere das Team mit anderen Organisationen. "Wir müssen wissen, welche Dörfer betroffen sind, wie viele Menschen dort leben, welche Hilfsmittel sie benötigen - und dafür brauchen wir die Hilfe von Regierungsorganisationen oder lokalen Institutionen, wie dem lokalen Roten Kreuz." Sie kennen die Community und geben Informationen weiter. Davon hängt auch ab, wo die Organisationen eingesetzt werden und welche Dorfgemeinschaften zuerst mit den "Shelter-Kits" versorgt werden.

Dolbert war mit sieben anderen Helfern in Blantyre im Hotel untergebracht. Eine Stadt im Süden Malawis, die zwischen den am "schlimmsten betroffenen Regionen" liegt: Mulanje und Chikwawa. Jeden Morgen um 7 Uhr fuhr je ein Team in diese Gebiete, um Hilfsmaterialien an Dorfgemeinschaften zu verteilen. Die "Shelter-Kits" enthalten Materialen, mit denen Familien sich eine Hütte bauen können: Planen, Seile, Spaten, Hammer und Sägen. Auch für das Leben in der Hütte sorgt das Kit. Mit Solarlampen, Decken und Küchenutensilien können sich Menschen nicht nur vor der Witterung schützen, sondern auch "ein provisorisches Zuhause schaffen", so Dolbert.

Das Aufbauen der Hütte sei leicht, wenn man die Tricks kenne. Auch dafür ist Shelter-Box da: Einige Tage vor einer Verteilung trifft sich das Team mit "besonderen Leuten" aus dem Dorf - "Lehrer oder andere Autoritäten". Ihnen zeigen die Katastrophenhelfer, wie mit den Kits eine Hütte gebaut werden kann. Bei der Verteilung haben sie keine Zeit, allen Familien den genauen Aufbau zu erklären.

Bis Ende April hatte Shelter-Box 754 Familien in Malawi unterstützt. Mehr als 1000 Kits waren da in Blantyre noch auf Lager. Wie lange die Organisation im Land bleibt, ist unklar. Mal sind es Wochen, mal Monate. "Je nachdem, wie lange es unmittelbaren Bedarf nach Notunterkünften gibt", sagte Dolbert. Als er am 30. April nach Hause flog, machte ein anderes Teammitglied für ihn weiter.

Infos zur Arbeit der Organisation und zu Spenden für die Notfallkits gibt es online unter www.shelterbox.de.