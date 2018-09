Von Sara Wess

Heidelberg. Es wird ernst für Eckart Würzner. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, während der Oberbürgermeister bedächtig zum Anstich ausholt. Er habe sich davor ein paar Ratschläge eingeholt, verrät er, bevor er den Schlegel ansetzt. Nach zwei Schlägen verkündet Würzner dann stolz: "Der Heidelberger Herbst ist eröffnet!"

Schnell finden die frisch gezapften Biere Anklang unter den Besuchern am Marktplatz. Die 49. Ausgabe des beliebten Altstadtfestes locke "mit 13 unterschiedlichen Bühnen, 35 vertretenen Vereinen und über 500 Ständen", sagt Moderator Steffen Wörner. Erfreut betont er: "So viele Stände hatten wir zuletzt 2008!"

Im Anschluss an den Fassanstich ziehen der Oberbürgermeister, der Heidelberger Perkeo Thomas Barth und die Heidelberger Weinkönigin Caterina Teutsch gemeinsam mit dem Perkeo Fanfarenzug zur Jesuitenkirche. Die erste Station des öffentlichen Rundganges ist der Stand des Montpellier-Hauses, wo die Städtepartnerschaft mit Käse, Wein und Austern gefeiert wird.

Daneben präsentiert der Heidelberger Freundeskreis Kumamoto traditionell japanische Trommelspiele. Klar, dass es sich auch der Perkeo nicht nehmen lässt, die sogenannte "Taiko" auszuprobieren. Sein Wochenendtipp: "Feiern und Heidelberg in guter Erinnerung behalten!"

Heidelberger Herbst 2018 - Die Fotogalerie





















































































































































Ein paar Meter weiter beißt Linda Dera genüsslich in Bratwurst und Brötchen. Die 70-jährige Amerikanerin befindet sich auf dem Weg von Amsterdam nach Basel. "Das Fest war eine große Überraschung für uns", freut sich Dera, die selbst einige Jahre in Deutschland verbracht hat. "Es herrscht eine tolle Stimmung." Freundin Debbi Corson (66) wischt sich derweil mit einer Serviette über den Mund, dann fügt zu sie hinzu: "Von der regionalen Küche können wir nicht genug bekommen!"

Heidelberger Herbst 2018 - Die Abend-Fotogalerie



















































Doch auch der Blick fernab der Stände und großen Plätze lohnt sich. Bei wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein bieten die Bewohner der Altstadtgassen in Hauseingängen und Höfen Gebrauchtes zum Verkauf an. Neben Kleidung und Möbeln wechseln hier auch Comics, lang gesuchte Schallplatten und Musikinstrumente den Besitzer.

In der Hauptstraße lädt der Kunsthandwerkermarkt zum Bummeln ein. Viele Besucher tragen die Jacken offen, an den Eisdielen bilden sich zum wohl letzten Mal in diesem Jahr lange Schlangen. Nicht nur die Altstadt, auch das Wetter gibt sich an diesem Wochenende große Mühe.

Am Universitätsplatz verzichtet das mittelalterliche Karussel währenddessen gänzlich auf den Einsatz moderner Technik. Bloße Mannskraft und anfeuernde Rufe der kleinen Fahrgäste treiben das Rad voran. Nur wenige Schritte entfernt schenken Gaukler Met und Punsch aus.

Pfaffengrundler Bodo Beck lobt das bunte Treiben: "Mir gefällt, dass es auch einzelne Themenbereiche wie den Mittelaltermarkt gibt. Die handwerklichen Vorführungen sind nicht nur für Kinder sehr spannend." Beck deutet auf den Stand des Schmiedes, der gerade auf heißes Eisen schlägt. Am besten gefallen habe ihm jedoch der Auftritt der SRH Big Band, so der 65-Jährige.

Auf die Frage, ob der Heidelberger Herbst ein jährlicher Plichttermin sei, schmunzelt Beck. "Ich bin Heidelberger, und als Heidelberger schaut man immer mal vorbei."