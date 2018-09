Von Jonas Labrenz

Heidelberg. An erster Stelle steht bei ihm die Familie. Danach kommen seine neue Heimatstadt und nicht zuletzt das Land, das ihm und seinen Kindern so viele Möglichkeiten eröffnet hat. "Aber zwischen Familie und Stadt ist nur ein sehr kleiner Abstand", lacht Süla Behramay.

Der 57-Jährige gehört wohl zu den bekanntesten Gesichtern Heidelbergs und ist beinahe täglich auf der Hauptstraße unterwegs, um für Ordnung zu sorgen: "Wenn die Leute etwas sehen in meiner Stadt, dann sollen sie mir Bescheid sagen und ich kümmere mich darum. Ob ich dann länger arbeite, ist egal - ich will die Stadt sauber halten", erklärt der Straßenreiniger mit einem Lächeln.

Mitte der 90er Jahre ist Behramay erstmals in Heidelberg - und weiß, dass er hier bleiben will. 1996 mietet er eine Wohnung in Leimen: "Ich habe unterschrieben, ohne eine Besichtigung zu machen - ich wollte unbedingt nach Heidelberg", erinnert sich der 56-Jährige.

Zwei harte Jahre lagen da gerade hinter ihm: 1960 im Kosovo geboren, verließ Behramay 1994 seine Heimat, Eltern, Geschwister und Freunde, um mit seiner Familie in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. "Es war Krieg damals", erklärt der 56-Jährige. Und auch der Neuanfang in Deutschland war hart: "Ich habe immer gekämpft. Für meine Familie."

Heute lebt Behramay in Rohrbach. Auf der Hauptstraße sieht man ihn allerdings am häufigsten. In seinem weißen Fahrzeug der Stadtreinigung mit den beiden dunkelgrauen Mülltonnen am Heck und dem gelben Warnlicht auf dem Dach, ist Behramay nicht zu übersehen. Dass er auch noch im Gedächtnis bleibt, liegt an seinem einnehmenden Lächeln: "Ich liebe alle hier", strahlt der Straßenreiniger.

Wenn Behramay aus seinem Gefährt aussteigt, mal keine Mülleimer in die großen Luken auf der Ladefläche leert oder anderweitig Müll oder Scherben aufkehrt, sieht man ihn häufig im Plausch mit Straßenkünstlern. "Wir verbringen oft die Kaffeepausen miteinander", erklärt er. Es braucht gar nicht lange, bis der Mann im orangenen Overall mit den dicken Reflexionsstreifen auf der Straße das erste Mal gegrüßt wird.

"Ich kriege auch viel Lob", berichtet Behramay stolz. "Und viele helfen mir." Häufig werde er auch gefragt, ob er mal Urlaub mache. Das käme schon vor, sagt er. Aber nur dann bleibt er seiner Arbeit fern. Krank gemeldet habe er sich in den 13 Jahren, die er mittlerweile bei der Stadtreinigung arbeitet, nicht ein mal.

Wenn er dann in den Urlaub geht, besucht Behramay seine Familie im Kosovo. "Meine Mutter lebt dort. Dann besuche ich auch meine anderen Verwandten, Freunde und ehemalige Kollegen", erklärt er. Bevor er sich 1994 auf den Weg nach Deutschland machte, arbeitete er als Straßen- und Verkehrstechniker, entwickelte bei einer Firma Buslinien.

Schon damals lag ihm sein Job am Herzen. Nur seine Familie kann der Arbeit seit jeher das Wasser reichen: "In meiner Freizeit schaue ich meinen Kindern beim Sport zu oder unternehme etwas anderes mit ihnen." Zwei Kinder kamen noch im Kosovo zur Welt, zwei weitere folgten später. "Elf Jahre war dazwischen Pause", lacht Behramay.

Der Älteste ist mittlerweile über 30 und hat leidenschaftlich gern Fußball gespielt. Behramay erinnert sich: 2002 spielte sein Sohn um den Pokal gegen Pforzheim und schoss das Führungs- und nach dem Ausgleich das entscheidende Tor beim Elfmeter. "Er war damals in der Zeitung", berichtet Behramay stolz.

Seine jüngste Tochter ist mittlerweile 18 Jahre alt und geht aufs Gymnasium. Ihre beiden älteren Brüder und die ältere Schwester sind stehen bereits im Berufsleben. Alle sind jedoch in Heidelberg geblieben. "Ich hoffe, sie haben die Liebe zur Stadt von ihrem Vater geerbt", scherzt Behramay.

Bis er bei der Stadtreinigung anfing, arbeitete der 56-Jährige als Hausmeistergehilfe in den Schwimmbädern der Stadt. Dann bei den Heidelberger Diensten, hinter dem Steuer eines kleinen Lasters. Behramay war für den Winterdienst zuständig, aber auch für das Aufräumen von Spielplätzen und mehr. "Wir waren überall, wo man uns gebraucht hat und ich habe immer das Beste gegeben - für meine Stadt."

Und die Stadt stellte ihn 2005 letztendlich unbefristet ein. Schnell bekam er seine Tour auf der Hauptstraße, wo er mit seinen Kollegen die Mülltonnen leert und für Ordnung sorgt. "98 Prozent der Zeit bin ich hier", lächelt Behramay zufrieden. 2009 bekamen er und seine Familie auch die deutsche Staatsbürgerschaft, nachdem Behramay sie beantragte. Als er sie schließlich verliehen bekam, war er glücklich: "Ich habe sie mit ganzem Herzen angenommen", erzählt er zufrieden.