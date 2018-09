Heidelberg. (RNZ) Die Autorinnen Eva-Maria Bast und Heike Thissen haben Relikte im Stadtbild Heidelbergs ausgemacht - und sich von lokalen Experten erklären lassen, was es mit ihnen auf sich hat. So sind 50 spannende Geschichten entstanden, die nun in dem neuen Buch "Heidelberger Geheimnisse" erscheinen. In der RNZ drucken wir in den nächsten Wochen exklusiv einige Kapitel ab. Heute: der Neidkopf.

Griesgrämig, wie man das von ihresgleichen gewohnt ist, sieht sie wirklich nicht aus, die steinerne Frau, die an einem Hauseck in der Lauerstraße hängt. Eher gelassen blickt sie nach oben in den Himmel, als wollte sie ausdrücken: Ich muss nicht böse schauen, um Böses abzuwenden. Wenn schlechtes Wetter nahen sollte, dann nehme ich es mit den dunklen Wolken allemal auf. Vielleicht lächle ich sie auch einfach weg.

"Bei dem Kopf handelt es sich um einen sogenannten Neid- oder Wetterkopf", erklärt Martin Blumröder, der über die Stadt bestens Bescheid weiß und die Steinerne daher gut kennt. Diese Köpfe finden sich in vielen Städten, und in den allermeisten Fällen sind sie nach Westen ausgerichtet. Da man in der Antike und auch noch im Mittelalter davon ausging, dass das Böse aus der Himmelsrichtung des Sonnenuntergangs und des Dunklen kommt, brachte man die fratzenhaften Köpfe in Richtung Westen an, um das Böse abzuwehren. Diese "apotropäische", Unheil abwehrende Handlung, folgte dem Grundsatz "Gleiches gegen Gleiches". Will heißen: Dämonen kann man durch Dämonen abwehren.

Warum der Neidkopf Wind und Wetter fernhält

Das Wort "apotropäisch" leitet sich aus dem Griechischen ab: Apotropäische Götter waren gefürchtet, weil sie Böses verursachen konnten. Der Grundsatz, Gleiches mit Gleichem zu beheben, wird auch an Silvester beherzigt: Schon in vorchristlicher Zeit vertrieb man böse Geister durch Lärm und Feuer. So entstanden auch die Neidköpfe, die mit ihrem - meist finsteren - Blick Dämonen und böse Geister abhalten sollten, die man im Westen wohnend wähnte. Der Begriff "Neidkopf" bedeutet übrigens nicht, dass der Kopf irgendjemandem etwas geneidet hätte: Er leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort "nîd" ab. Und das steht auch für Hass und Zorn. Die schöne Heidelbergerin muss aber anders als viele ihrer Artgenossen nicht finster dreinblicken, um das Böse abzuwehren. Denn da der Westen die Himmelsrichtung des abfließenden Neckarwassers ist, gibt es auch die Version, dass die Schöne deshalb so strahlt, weil sie dem abfließenden Neckarwasser hinterherschaut und froh ist, dass es sich nicht in der Stadt staut, in der es schon zu vielen Hochwassern gekommen ist.

Blumröder glaubt aber lieber an die Version, dass sie Wind und Wetter fernhalten soll - was ihr auch gelingt: "Der Wind kommt ja von Westen her. Über den Pfälzer Bergen, also in der Rheinpfalz, regnen die Wolken ab, und so fahren relativ trockene Winde in die Rheinebene hinein", klärt Blumröder über die meteorologischen Gegebenheiten auf. "Dort wird wieder Feuchtigkeit aufgenommen, und dann prallen die Wolken östlich von der Rheinebene an die Berge. Hier regnet es wieder ab. Und die Altstadt von Heidelberg erstreckt sich wie ein langer Trichter, sie verjüngt sich nach Osten, sodass die Regenwolken in das Tal hineingleiten und es zu dem typischen hauchzarten und feinen Nieselregen kommen kann. Das ist gut für den Teint."

