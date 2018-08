Von Arndt Krödel

Heidelberg. Ein Vormittag im August auf dem Heidelberger Ehrenfriedhof, oberhalb der Südstadt. Die Hauptanlage mit den Gräbern aus dem Ersten Weltkrieg liegt still im Sonnenschein. Ab und zu betritt für einen Moment ein Mensch in Begleitung seines Hundes die eigentümliche Szenerie. Nur wenige Meter weiter, in der fast versteckt liegenden Grabanlage aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem abschüssigen Grund des Ameisenbuckels, herrscht reger Betrieb.

Man hört Stimmen, gelegentlich fröhliches Lachen und das Geräusch von Laub zusammenkehrenden Rechen. Es ist eine Gruppe von Jugendlichen, die sich intensiv um die Grabpflege auf diesem Friedhofsteil kümmert, der sich ganz bewusst von der Hauptanlage unterscheidet, die, deutlich erkennbar, in der NS-Zeit entstand.

Arbeiten auf dem Friedhof statt Sommerferien und Party: 26 junge Menschen aus elf Nationen nehmen in diesem Sommer an einem Projekt des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Heidelberg teil. Unter dem Motto "Arbeit für den Frieden - Versöhnung über den Gräbern" säubern sie die Anlage des Ehrenfriedhofs, frischen sie auf, wie Projektleiter Uwe Reinisch erklärt: "Man soll wieder gerne hierherkommen und sich vielleicht auch mit den Namen auf den Grabsteinen auseinandersetzen." Es fallen gärtnerische Arbeiten an, die zugewachsenen Steine werden freigeschnitten, entmoost und gereinigt, sodass man die Inschriften wieder lesen kann.

Der Landesverband Baden-Württemberg des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge veranstaltet jedes Jahr an einem anderen Ort ein internationales Camp, das als Jugendbegegnung konzipiert ist. Die Teilnehmer aus verschiedenen Ländern Europas lernen einander kennen, tauschen sich aus und arbeiten eben auch auf dem Friedhof. "Es ist wichtig, dass wir uns um die Gräber kümmern - zum einen, weil ihr Zustand teilweise dramatisch schlecht ist, zum anderen, weil es darum geht, dass wir uns um die Vergangenheit kümmern, um die Zukunft gestalten zu können und den Frieden zu erhalten", sagt Reinisch.

Kriegsgräber können auch Lernorte sein, wie die 17-jährige Sandra aus Rumänien verdeutlicht: "Wir können Ideen austauschen und diskutieren, wie es zu den Kriegen gekommen ist." In der Freizeit leben die Teilnehmer in der Gruppenunterkunft in Heiligkreuzsteinach nach ihren Worten wie eine Familie zusammen. Dabei ist Sandra wichtig, sich mit anderen Teilnehmern zu unterhalten, um andere Kulturen und Sprachen kennenlernen zu können.

Auch Maximilian aus Würzburg, der zum zweiten Mal teilnimmt, schätzt die Möglichkeit, Kontakte aufzubauen und Freundschaften zu schließen. Der 20-Jährige, der gerade eine Ausbildung in einem Archiv begonnen hat, ist historisch interessiert und motiviert: "Mir ist wichtig, die Geschichte nicht zu vergessen, sondern jedes Jahr daran zu erinnern, warum die Kriege entstanden sind und wie man diese verhindern kann."

Der ebenfalls aus Rumänien kommende Florin, der in Bukarest Elektronik studiert, kann die Aussagen seiner "Kollegen" bestätigen. "Ich habe so viel gelernt über andere Menschen und Kulturen", sagt der 23-Jährige. Sein 95-jähriger Großvater habe am Zweiten Weltkrieg teilgenommen und weiß vom Engagement seines Enkels: "Er hat gesagt, dass es eine sehr wichtige Arbeit ist."

Neben der Friedhofsarbeit setzen sich die Teilnehmer in Workshops auch theoretisch mit der Friedensthematik auseinander. Außerdem besuchen sie KZ-Gedenkstätten wie die im Salzbergwerk Bad Friedrichshall und in Sandhofen. Am Donnerstag stand ein Besuch des Europaparlaments in Straßburg auf dem Programm. Ein Besucher auf dem Friedhof habe vor ein paar Tagen mit ihnen gesprochen, erzählt Florin noch: "Er fand diese Arbeit, die wir hier machen, gut und wichtig - damit es in Zukunft keine solchen Grabsteine mehr gibt."