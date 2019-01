Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Gebrüder Leferenz waren richtige Unternehmer: Sie witterten im späten 19. Jahrhundert so manches Geschäft, eines davon war die Steinbrecherei - wie das Porphyrwerk in Dossenheim -, das andere war der öffentliche Nahverkehr auf Schienen. Manchmal gingen diese beiden Interessen hervorragend zusammen: So wollten sie für ihren Steinbruch eine Bahn zwischen Heidelberg und Schriesheim bauen, die den Transport des Porphyrs übernehmen sollte. Sie erhielten zwar eine Konzession, hatten aber kein Geld - bis dann der Berliner Unternehmer Hermann Bachstein zugriff - später wurde aus der Schmalspurbahn, die nach Mannheim erweitert wurde, die OEG.

Der TÜV für die Bergbahn Heidelberg verliert ab Montag für ein Vierteljahr, vom 7. Januar bis zum 7. April, eine seiner wichtigsten Touristenattraktionen: Die gesamte Bergbahn, die jedes Jahr rund eine Million Fahrgäste nutzen, stellt in dieser Zeit ihren Betrieb komplett ein, da eine große technische Überprüfung der unteren Bergbahn ansteht. In dieser Zeit wird ein Busshuttle mit 30-Minuten-Takt zwischen dem Kornmarkt und der Molkenkur eingerichtet. Die erste Fahrt ist um 9 Uhr (Haltestelle Bergbahn/Rathaus), die letzte zur Molkenkur um 17.30 Uhr. Den Königstuhl erreicht man mit der Buslinie 39 vom Bismarckplatz aus. Diese sogenannte Große Revision ergänzt die jährliche sicherheitstechnische Inspektion, bei der die mechanischen, elektronischen und hydraulischen Teile rund zwei Wochen lang geprüft werden. Beide Prüfungen, also die "Große Revision" und auch die jährliche Inspektion, seien rechtlich vorgeschrieben, so eine Stadtwerkesprecherin. Dabei handelt es sich um die zweite Generalüberholung der unteren Bergbahn, seitdem die neuen Waggons 2005 in Dienst gestellt worden sind. Allerdings war die letzte richtig lange Betriebspause anno 2012 erheblich kürzer: Da verkehrten "nur" sieben Wochen lang, vom 6. Februar bis zum 30. März, keine Bahnen mehr. Auf das 2010 eingeführte Schlossticket hat die neuerliche Generalüberprüfung übrigens keinen Einfluss, auch wenn darin ausdrücklich der Bergbahnfahrpreis enthalten ist: Man muss seit Jahresbeginn sogar einen Euro mehr, also neun Euro, bezahlen, um in den Innenbereich der Ruine zu gelangen. Für die Zeit der "Großen Revision" darf man immerhin den Shuttle-Bus benutzen. (hö)

Erfolgreicher waren die beiden Brüder in Heidelberg: Hier richteten sie 1885 nach anfänglichen Widerständen die erste Pferdebahn ein, um sich zwei Jahre später um eine Bergbahnkonzession zu bemühen - und schon hatte man einen Namen, der im Nahverkehr die nächsten 120 Jahre prägend sein sollte: Heidelberger Straßen- und Bergbahn-Gesellschaft, kurz HSB.

Noch zäher war der Kampf um die Bergbahn: Bereits 1873 hatte der Schweizer Ingenieur Niklaus Riggenbach sich bei der Stadt Heidelberg um den Bau beworben. Riggenbach hatte zwei Jahre zuvor die Rigibahn gebaut, und solch eine Zahnradbahn hatte er auch für Heidelberg im Sinn - doch er traf auf den entschiedenen Widerstand der Heidelberger: Es bildeten sich Bürgerinitiativen, die maßgeblich von den Studentenverbindungen und dem Schlossverein angeführt wurden: Man fürchtete um das Landschaftsbild.

Zuerst sollte es vom Klingentor übers Schloss hoch zum Königstuhl gehen, aber das lag zu weit ab vom Schuss, man suchte etwas Näheres zur Hauptstraße und kam auf die Zwingerstraße. Und irgendwann lagen sich alle in den Haaren: die prinzipiellen Kritiker einer Bergbahn, die Gegner der Kornmarkt- sowie der Klingentor-Station - und schließlich die Interessengruppen rund um die Hufschmiede, Wagner und Sattler, die schon genug unter der Pferdebahn gelitten hatten und jetzt nicht noch mehr Konkurrenz wollten.

Besonders hartnäckig, so verrät das Büchlein "75 Jahre Straßenbahn in Heidelberg" von 1960, waren die Eselstreiber in ihrem Widerstand: Am Klingentor boten sie ihre Dienste an: Für 24 Kreuzer konnt man hoch aufs Schloss reiten, bis zur Molkenkur kostete es 36 Kreuzer.

Im April 1986 wurde das alte Stahlseil der unteren Bergbahn durch eines mit Kupferkern ersetzt. Archivfoto: Kresin/HSB

Doch am Ende siegten die Gebrüder Leferenz mit ihrer Vision, sie erhielten am 25. Juni 1888 die Konzession, zunächst für die Strecke Kornmarkt-Schloss-Molkenkur. Das System stammte von Riggenbach, eine Kombination aus Zahnrad- und Standseilbahn: Auf der Molkenkur befand sich eine Seilscheibe, um die ein Drahtseil lief, an dessen Ende je ein Wagen angehängt war.

In den Wagen waren Wasserkästen mit einem Fassungsvermögen von 8000 Litern eingebaut. Beim Betrieb wurde der Kasten des oberen Wagens mit Wasser befüllt, bis er wegen seines Übergewichts den Wagen am anderen Ende den Berg hochzog. Das dazu nötige Wasser wurde mit einer Dampfmaschine hoch zur Molkenkur gepumpt. Die beiden Wagen stammten aus der Rohrbacher Waggonfabrik Fuchs. Die neue eingleisige Bahn war 489 Meter lang, hatte an ihrer steilsten Stelle eine Steigung von 43 Prozent, an der Schlossstation gab es eine Ausweiche.

Insgesamt dauerten die Bauarbeiten 15 Monate, von August 1888 bis November 1889, am 30. März 1890 war Eröffnung. Die Schuttmassen verwandte man zum Bau der Brückenstraße in Neuenheim, indem man das Neckarufer auffüllte. Das erste Betriebsjahr war bereits ein Erfolg: Die HSB zählte knapp 190.000 Gäste, 1906 waren es schon über 260.000.

Die untere Station Kornmarkt in der Zeit um 1900. Heute steht hier das 1972 errichtete Parkhaus, die Waggons wurden bereits 1961 verschrottet. Foto: HSB

Grund genug, endlich die Lücke zum Königstuhl zu schließen: 1905 begann der Bau der deutlich weniger umstrittenen Königstuhlbahn - und dieses Mal setzte man gleich auf die Elektrizität, und auch die untere Bergbahn stellte man auf Stromantrieb um. Die nun obere Bergbahn ist mit 975 Metern mehr als doppelt so lang wie die untere, die größte Steigung ist mit 41 Prozent kurz vor der Station Königstuhl. Nach zwei Jahren Bauarbeiten, am 1. Juni 1907, wurde die Eröffnung gefeiert. Zu dieser Zeit waren die Gebrüder Leferenz schon nicht mehr Eigentümer der Heidelberger Transportmittel. Denn die Stadt kaufte sich 1900 in die HSB, die 1887 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war, zu drei Vierteln ein. Damit war der Nahverkehr zu einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit geworden - unter anderem auch, weil in die Ausweitung der neuen elektrischen Eisenbahn investiert werden musste; die letzte Pferdebahn war 1901 gefahren.

Am 9. April 1962 wurden die neuen Bergbahnwagen mit einem Tieflader durch die Hauptstraße - durch die damals noch die Straßenbahn führte - transportiert. Foto: Ballarin

Von 1907 bis 1961 fuhr die untere Bergbahn ohne Vorkommnisse, und doch wurde sie verschrottet: Sie war mit einer Kapazität von 50 Fahrgästen schlicht zu klein. Die Holzwaggons wurden durch moderne Doppelwagen mit Platz für 100 Personen ersetzt, am 26. April 1962 wurde die neue untere Bergbahn eingeweiht. Zu dieser Zeit wurden die Stationen Kornmarkt und Schloss - bisher ein eher schlichter Tunnel und ein Pavillon - umgebaut: Aus ihnen wurden dunkle Waschbetonhöhlen; und so begann die Zeit der architektonischen Verhunzung, sodass am Ende nur die Stationen Molkenkur und Königstuhl intakt blieben.

Und auch sonst wurden die Zeiten härter: Immer mehr Leute kamen mit dem Auto zum Königstuhl, unter Oberbürgermeister Reinhold Zundel wurde die Bergbahn gezwungen, attraktiver zu werden, denn die Fahrgastzahlen gingen deutlich nach unten: Das beste Jahr war 1947 mit 1,4 Millionen Besuchern, heute sind es rund eine Million. Erstmals wurde zur Saison 1969/70 der Betrieb in den Wintermonaten eingestellt. 1971 wurde über der Bergbahnstation Kornmarkt ein klobiges Parkhaus mit Hotel und Restaurant gesetzt, zeitgleich entstand auf dem Königstuhl das Märchenparadies, das zusammen mit dem Aufzug des 1959 errichteten Fernsehturms von der HSB betrieben wurde - erst 1974 übernahm das ein Pächter, Wolfgang Mouhlen.

Bilder von der großen Revision von Januar bis März 2000, als die Türen der oberen Bergbahn komplett erneuert, die Leitungen ausgetauscht und sogar die Achsen in ihre Einzelteile zerlegt wurden. Doch alles half nichts: 2003 wurde die gesamte Anlage vorläufig stillgelegt. Fotos: HSB

Die schwerste Stunde der Bergbahn schlug allerdings 2002: Damals ordnete überraschend das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau die Einstellung der oberen Bergbahn zum 30. April 2003 an, da sie nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen der Europäischen Union genüge. Die waren nach der Kapruner Gletscherbahnkatastrophe vom November 2000 mit 155 Toten drastisch verschärft worden.

Da half es auch nichts, dass die große Revision anno 2000 der Gesamtanlage bescheinigt hatte, betriebssicher zu sein. Die obere Bahn fuhr am 30. April 2003 das letzte Mal, die untere war, dank einer Ausnahmegenehmigung, noch ein halbes Jahr länger in Betrieb.

Doch die Geschichte nahm ein gutes Ende: Die erst 40 Jahre alten Waggons wurden verschrottet, neue mit Panoramadach wurden in der Schweiz in Auftrag gegeben. Auch die historischen Kabinen der oberen Bergbahn wurden grundlegend saniert; und in einem Aufwasch wurden auch die Stationen Kornmarkt und Schloss umgebaut. Am 24. März 2005 war feierliche Eröffnung der neuen alten Bergbahn.