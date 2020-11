Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit ihrem Bau 2014 sorgen die Wasserbecken in der Bahnstadt immer wieder für Ärger. Die Anlage im Langen Anger, von Anwohnern liebevoll "Canale Grande" genannt, ist regelmäßig voller Algen. Das Wasser ist oft verdreckt und müffelt im Sommer. Dass nun auch noch über 800.000 Euro investiert werden sollen, um eines der vier Bassins zu sanieren, brachte für die CDU-Fraktion im Gemeinderat das Fass zum Überlaufen.

Die Christdemokraten haben deshalb beantragt, das "Becken 3" einfach umzubauen, zum Beispiel zu einem Klimawäldchen. "In der Bahnstadt fehlt es ohnehin an städtischem Grün", erklärte Stadträtin Nicole Marmé im Bauausschuss. So könne man sich in Zukunft zudem die hohen Unterhaltskosten sparen.

Nachdem sie sich nun seit Jahren mit den Problemen rund um die Becken rumschlagen und immer wieder Geld zur Verfügung stellen müssen, stieß der Vorstoß bei einigen Ratskollegen zunächst auf Gegenliebe. "Das ist wirklich ein leidiges Thema", beschwerte sich etwa Judith Marggraf (Grün-Alternative Liste).

Doch es ist ein leidiges Thema, das sich auch nicht so leicht lösen lässt, wie es Teile des Gemeinderates gerne hätten. "Bei den Becken handelt es ja nicht primär um eine hübsche Anlage", betonte Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes, "sonst hätten wir diese Probleme auch nicht." Sie erfüllten vielmehr eine wichtige Funktion als Abwasser-Beseitigungsanlage. "Und das ist leider Gottes sehr viel komplexer."

Heidelberg habe hier selbst ein System entwickelt, mit dem das Regenwasser, das von den Dächern in der Bahnstadt abgeleitet wird, gefiltert werden kann. "Und eine Wasserentsorgung, die aussieht wie eine Schmuckanlage – das ist das Non plus ultra", so Baader.

Jedoch habe man bei der Entwicklung zwei Faktoren nicht bedacht, die nun zur Verdreckung der Becken führen würden. Zum einen enthalte das Substrat, das für die Dachbegrünung der Häuser genutzt wurde, deutlich mehr Phosphat als erwartet – und dieses werde mit in die Bassins gespült. Zum anderen heize sich das Wasser mehr auf als gedacht. "Und so entsteht Algenblüte", erklärte der Amtsleiter.

Und damit wiederum ein Teufelskreis: Algen blühen, sterben ab, sammeln sich am Beckenboden und bilden mit dem Phosphat dann die Nahrungsgrundlage für die nächste, noch üppigere Algengeneration. "Deshalb kommen wir dem Algen-Wachstum einfach nicht hinterher." Und das, obwohl bereits regelmäßig vier seiner Mitarbeiter in Taucheranzügen durch die Becken stapften, um sie zu reinigen.

Doch Baader konnte den Gemeinderäten auch gleich eine Lösung präsentieren – wenn auch keine billige. Mit den 810.000 Euro soll das "Becken 3" nämlich genauso saniert werden wie vor zwei Jahren schon "Becken 4". Heißt: Die Steine am Boden verschwinden, sodass es besser gereinigt werden kann, und das Regenwasser wird künftig schon vorgefiltert, bevor es im Bassin landet.

Damit habe bei dem etwas kleineren "Becken 4" schon gute Erfahrungen gemacht, so Baader, "der Pflegeaufwand hat sich etwa auf ein Drittel reduziert". Deshalb bat er die Räte, ihm nun auch die Mittel freizugeben, um die anderen Becken zu erneuern. "Ohne den Umbau sind sie in ihrer Funktion einfach nicht zu erhalten."Auf mehrfache Nachfrage von Marggraf gab er sogar sein Wort, dass nach der Sanierung Ruhe einkehre bei dem Thema: "Ja, wir kriegen das hin! Jetzt versprech ich’s Ihnen!"

Trotz der Ausführungen Baaders wurde der Antrag der CDU im Bauausschuss jedoch nur denkbar knapp abgelehnt: Sechs Räte stimmten dafür, sieben dagegen. Bei Baader und Baubürgermeister Jürgen Odszuck sorgte das für Irritation: "Jetzt dieses mittlere Becken nicht zu sanieren, das kann doch niemand ernsthaft wollen", ärgerte sich Odszuck.