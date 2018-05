Heidelberg. (pol/mare) Resolut hat sich eine 56-Jährige am Montagabend gegen einen 23-jährigen Mann gewehrt. Er wollte sie in der Bahnstadt vergewaltigen, wurde aber von seinem Opfer verjagt und wenig später geschnappt. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg nun Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen.

Er wurde demnach am Montag gegen 23 Uhr im Kirchheimer Weg in Heidelberg auf die 56-jährige Frau aufmerksam und soll sodann den Entschluss gefasst haben, die Frau zum Geschlechtsverkehr zu nötigen.

Die Frau wehrte sich jedoch heftig, schrie laut und ließ sich auch durch Drohungen des Täters nicht von weiterer Gegenwehr abbringen.

Schließlich ließ der 23-Jährige von ihr ab und flüchtete. Die 56-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt.

Im Rahmen einer sofort durchgeführten Fahndung wurde der 23-Jährige von Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd in Tatortnähe vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde der 23-Jährige am Dienstagnachmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der versuchten Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung.

Der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/1744444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.