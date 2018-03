Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am morgigen Sonntag ist es genau ein Jahr her, dass ein Amokfahrer auf dem Bismarckplatz einen Passanten tötete und zwei weitere leicht verletzte. Der Täter, Matthias K., wurde Ende August 2017 für schuldunfähig erklärt: Er muss, wenn er sich keiner Therapie unterzieht, sein weiteres Leben in der Psychiatrie verbringen. Die Krankheitsgeschichte seiner paranoiden Schizophrenie, so offenbarte es der Prozess, zog sich schon monatelang hin und verschärfte sich kurz vor der Tat dramatisch. Der 35-Jährige legte Revision ein, die aber im November vom Landgericht verworfen wurde, weil keine ordnungsgemäße Begründung eingegangen war. Die hätte nur ein Anwalt einreichen können, aber K. hatte seinem Verteidiger das Mandat längst entzogen.

Opfer dieser Amokfahrt war nicht nur der 73-jährige Albert F. aus Kirchheim, sondern auch seine elf Jahre ältere Lebensgefährtin Rosina L., die pflegebedürftig ist. Um ihren größten Wunsch, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, erfüllen zu können, sprangen erst die RNZ-Weihnachtsaktion und dann langfristig der Ernst-Körner-Fonds der Gemeinde Dielheim ein. Mittlerweile kamen 27.320 Euro zusammen, resümiert Gemeindekämmerer Hagen Zuber. 1000 Euro werden monatlich an Frau L. überwiesen. Tatsächlich gelang es ihrer Familie, eine Pflegerin zu engagieren, die die Rentnerin bis vor Kurzem in ihrer Wohnung betreute. Allerdings erlitt sie in den vergangenen Monaten schwere gesundheitliche Rückschläge: Sie stürzte vor zwei Wochen schwer und brach sich ein Knie. Momentan, so berichtet ihr Enkel Jens Winnes, liege sie im Krankenhaus. Noch sei unklar, wie es weitergeht, doch man hoffe, dass sie bald wieder zurückkehren könne.

Die Tat vor einem Jahr habe, so Winnes, "die Familie näher zusammengebracht", die größte Sorge gelte natürlich seiner Großmutter, die immer noch um den Verlust ihres Lebensgefährten trauere. Winnes sagt: "Wir sind sehr dankbar für die Hilfe, die uns zuteilgeworden ist." Und was den Täter angeht, meint er heute: "Wir haben keinen Hass auf ihn, wir bedauern ihn eher. Der Prozess hat es ja gezeigt: Der Mann ist wirklich schwer krank."

Eine andere Frage ist, ob die Angehörigen oder die Stadt einen Gedenkort für die Amokfahrt schaffen wollen. Bisher, so erklärt ein Stadtsprecher, gebe es noch keine konkreten Planungen. Man wolle das Gespräch mit den Angehörigen suchen. Bei denen herrscht, so Enkel Winnes, momentan eher die Stimmung, auf eine Tafel verzichten zu wollen. Bisher gedenkt die Stadt nur eines Unfallopfers öffentlich: Vor fünf Monaten wurde eine Plakette in der Theaterstraße enthüllt, die an den neunjährigen Ben erinnert, der dort am 15. Januar 2016 von einem Lastwagen überfahren und tödlich verletzt worden war.