Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Rösterei Rada: Für Altstädter ist das seit etwas über einem Jahr zu einem festen Begriff geworden. Daisy Schwartz hat in der Unteren Straße ein Geschäft eröffnet, in dem rund zehn Sorten fair gehandelter und selbst gerösteter Kaffee aus Süd- und Mittelamerika oder auch Indien erhältlich sind. Schwartz führt das Geschäft zusammen mit Sohn Raphael Pulgar-Schwartz und sucht nun Personal, um den Laden am Laufen zu halten. Schließlich ist die Rösterei um etwa zwei Drittel größer geworden. Der Grund: Eine Filiale der Bäckerei Mantei im selben Haus machte dicht - wie alle zwölf Zweigstellen des insolventen Unternehmens. Daisy übernahm die Geschäftsräume, oder besser gesagt: Sie ist froh, dass sie von der Vermieterin den Zuschlag bekam.

In den Mantei-Regalen, die sie im Originalzustand übernommen hat, stehen nun Brote, Brötchen und Backwaren der Heidelberger Vollkornbäckerei "Mahlzahn" zum Verkauf, ab September kommen Produkte der Mühlenbäckerei in Zuzenhausen dazu. "Die haben momentan noch Ferien", entschuldigt die Geschäftsinhaberin das momentan noch etwas eingeschränkte Angebot. Aber sie will es sowieso langsam angehen lassen. Schließlich muss sich in der Altstadt erst herumsprechen, dass dort trotz des Mantei-Aus nach wie vor frische Backwaren erhältlich sind - und das genau neben einer Kaffee-Rösterei.

Daisy Pulgar-Schwartz ist als Tochter deutscher Eltern in Venezuela aufgewachsen, hat dort geheiratet und selbst Kinder bekommen, das Land aber verlassen, weil die politischen Verhältnisse immer schwieriger wurden. Die Rösterei Rada - in diesem Namen stecken die Anfangsbuchstaben von Raphael und Daisy - wurde in der Altstadt von Anfang an "gut angenommen", wie sie sagt, zumal es vor Ort eine Art "Probiertheke" für etwa zehn Sorten Kaffee gibt.

Schwartz war früher als Chefsekretärin und Fremdsprachensekretärin an der deutschen Botschaft in Venezuela beschäftigt, doch ein Café zu bewirtschaften, ist irgendwie auch ihr Ding - was zu ihrer herzlich-offenen Art passt.

Mit der Übernahme der Mantei-Räume ist es in der Rösterei in der Unteren Straße - sicherlich die kleinste in der Stadt - nun noch etwas gemütlicher geworden, zumal es auch eine Außenbewirtschaftung gibt. Kaffeesäcke als Stuhlkissen? In Sachen Raumgestaltung haben die Geschäftsinhaberin und ihr Sohn die Fantasie walten lassen. Der Röstapparat im Kleinformat steht in der Ecke und sorgt auf seine Weise für die Wohlfühlatmosphäre. Mehr als etwa zwei Kilo Kaffeebohnen können nicht in einem Durchgang geröstet werden.

Die Inhaber arbeiten mit Plantagen zusammen, die sich "Fairtrade" auf die Fahnen geschrieben haben. Wer in der Unteren Straße 21 auf einen Kaffee vorbei kommt, findet auf den Tischen einen Block zum Nachblättern über das Angebot und die Herkunft der Produkte. In der Rösterei, also im alten Geschäft, werden Tüten voller Kaffeebohnen schon mal mit der Greifzange von oben nach unten auf die Theke geholt. Das sieht ungewöhnlich aus, aber die Kunden mögen das. Man kann den Kaffee aber auch mit rüber nehmen in die ehemalige Bäckerei-Filiale, in der es also weiterhin Brot, Brötchen und frische Eier aus der Region gibt.

Info: Rösterei und Backladen Rada, Untere Straße 21, Telefon: 06221/1805585; Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag und Montag 12 bis 18 Uhr.