Heidelberg. (ani/mün) In der Heidelberger Altstadt kommt es am Freitagmittag zu einem Feuerwehreinsatz. Rettungsfahrzeuge blockieren die Hauptstraße, die Heugasse (Verbindung zur Jesuitenkirche) wurde geräumt, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Das Feuer entzündete sich in einem Keller eines Hauses an der Ecke Heugasse/Hauptstraße. Aus unbekannter Ursache geriet dort wohl Laub in Brand, was zu starker Rauchentwicklung führte. Wie der Leiter des Löschzugs Ronny Olbert berichtet, habe man daher einen Bereich vor dem Haus abgesperrt – auch, damit die Gerätschaften zum Entrauchen des Kellers abgestellt werden konnten. Sachschaden entstand keiner, auch verletzt wurde niemand.

Update: 12. Oktober 2018, 15.25 Uhr