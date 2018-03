Heidelberg. (tt) Noch haben Sifaka "Daholo" und die beiden Kattas "Batu" und "Rambo" im Menschenaffenhaus nur zwei Innengehege zur Verfügung. Doch das soll sich bald ändern: Derzeit wird eifrig an der neuen, rund 300.000 Euro teuren Außenanlage gebaut. Bereits im vergangenen Jahr engagierten sich Freiwillige beim Affenlauf mit ihrem sportlichen Einsatz für dieses Projekt. Und auch bei der Neuauflage am 8. April fließen die Spenden, die erlaufen werden, in die Außenanlage für die Lemuren. Noch bis zum 14. März kann man sich im Internet für den Lauf anmelden. Die Spendenaktion im Heidelberger Zoo ist mittlerweile ein fester Termin für viele Läufer, die sich sportlich für einen guten Zweck engagieren wollen.

Über einen Laufgang über den Wirtschaftshof des Menschenaffenhauses kommen die Lemuren künftig in ihre Außenanlage. Sie wird sechs Meter hoch sein und den Tieren über 100 Quadratmeter Platz bieten. Durch große Glasscheiben sollen die Besucher das Trio in seinem Kletterparadies mit Baumstämmen, Astgabeln, Seilen und Hängematten auch draußen anschauen können.

Wer beim Affenlauf mitmachen möchte, muss sich beeilen, denn die Plätze sind begrenzt. Die Startgebühr beträgt pro Läufer 30 Euro, davon fließen 20 Euro direkt in das Bauprojekt. Als Dankeschön für die Unterstützung erhält jeder Läufer ein speziell gestaltetes Laufshirt sowie eine Medaille und eine persönliche Teilnehmerurkunde. Die Laufstrecke führt vom Affenhaus durch den Zoo vorbei an den Löwen, dem Flamingosee und den Elefanten. Dort führt die Strecke aus dem Zoo heraus und die Tiergartenstraße entlang bis hinter die Anlage der TSG Heidelberg und weiter am Neckarufer in Richtung Wehrsteg. An der Explo-Halle gelangen die Läufer wieder zurück in den Zoo zum Großen Affenhaus als Zielpunkt. Eine Runde beträgt 3090 Meter, die Läufer können auch zwei oder drei Runden drehen.

Anmeldung: www.zoo-heidelberg.de/affenlauf