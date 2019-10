Von Micha Hörnle

Heidelberg. Schon zu Schülerzeiten machte Georg Stein seine erste Reise nach Israel/Palästina - und ist seitdem von einer Art Nahost-Virus, wie er es nennt, infiziert. In Heidelberg studierte der gebürtige Odenwälder Politikwissenschaft und Geographie. Vor genau 30 Jahren gründete er seinen eigenen Verlag, Palmyra - benannt nach der antiken multikulturellen Oasenstadt, die in Syrien liegt und von der Terrororganisation "Islamischer Staat" weitgehend zerstört wurde.

IM GESPRÄCH

Die Verlagsgründung geschah eigentlich aus einer gewissen Not heraus: Stein, begeisterter Verehrer von Bob Dylan, begleitete 1987 als Fotograf dessen Europatournee und schoss 2000 Bilder. Daraus wollte er einen Bildband machen, aber niemand mochte damals ein Werk über den Musiker verlegen. Also gründete Stein selbst einen Verlag, der jedes Jahr vier bis sechs Bücher herausbringt. Mit ihm sprach die RNZ über das "Abenteuer Kleinverlag" - und wie es weitergeht. Denn Stein ist nach eigener Aussage auch schon "um die 60".

Herr Stein, würden Sie einen Verlag wie Palmyra noch einmal gründen?

Dieser Beruf ist für mich gleichzeitig ein Hobby, denn man kann selbst entscheiden, was verlegt wird - auch wenn das natürlich zudem wirtschaftlich sein soll. Über Bücher Inhalte zu vermitteln, das ist eine wunderbare berufliche Existenz. Insofern: Ja, ich würde es wieder so machen.

Wie schwierig ist die Situation kleiner Verlage im Zeitalter der Digitalisierung?

Generell haben es kleine Unternehmen nicht leicht. Gerade in unserer Branche hat sich in den letzten 15 Jahren extrem viel verändert, etwa durch E-Books. Wir überlegen auch, ob wir das machen. Aber generell hat Palmyra eine eher ältere Leserklientel, die damit vielleicht nicht so viel anfangen kann. Das Internet hat aber auch zu einem anderen Problem geführt: Privatleute verkaufen ihre Bücher an Internet-Händler, die sie dann zu Dumpingpreisen anbieten. Das ist massiv geschäftsschädigend.

Dann mal so gefragt: Lohnt es sich noch?

Die Situation in unserer Verlagsgröße war schon immer schwierig. Vom reinen Buchhandel kann kein kleiner Verlag mehr leben, deswegen haben wir uns neue Vertriebswege erschlossen, zum Beispiel über das Merchandising; da gibt es dann beispielsweise unsere Bücher bei Konzerten.

Welches Buch verkaufte sich am besten?

Der Bethlehem-Bildband von 1999, den das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die damalige Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit bezuschussten. Davon druckten wir 20.000 Exemplare, auch in einer englischen Ausgabe; das Buch ist immer noch im Programm. Gut gingen auch die Memoiren von Johnny Cash, Eric Burdon und des Konzertveranstalters Fritz Rau, der in Heidelberg das "Cave" mitgegründet hat.

Gab es auch Flops?

Das Buch über Madonna hat sich nicht gut verkauft, Madonna-Fans sind offenbar nicht die großen Leser. Ähnlich erging es uns mit dem Buch über REM. Nahost-Bücher wiederum laufen immer Gefahr, durch aktuelle Entwicklungen überholt zu werden - wobei wir Schnellschüsse lieber den Großverlagen überlassen.

Was war Ihr wichtigstes Buch?

Im Hinblick auf die Außenwirkung das über den Nahost-Korrespondenten Gerhard Konzelmann. An der Hamburger Uni begann Anfang der 90er Jahre eine Arbeitsgruppe dessen Berichterstattung, vor allem seine Bücher, kritisch unter die Lupe zu nehmen. Der Orientalist Prof. Gernot Rotter stellte fest, dass Konzelmann über Jahre hinweg bei ihm abgeschrieben und zudem verzerrend über die arabische Welt berichtet hatte. Rotter bot Palmyra darüber ein Buch an, wir druckten es und es schlug sofort ein - bei den Medien, aber auch in der Buch- und Verlagsbranche, die sich fragen musste, ob nicht auch für einen berühmten Autor gewisse Standards gelten sollten.

Konzelmann ist ja darüber gestolpert.

Es dauerte keine zwei Wochen und Konzelmann war für den Süddeutschen Rundfunk nicht mehr tragbar. Er trat nie wieder im Fernsehen auf, auch seine Bücher wurden nicht mehr veröffentlicht.

Aber Peter Scholl-Latour, über den Sie auch ein kritisches Buch verlegt haben, konnten Sie nicht stürzen.

Darum ging es uns ja nicht, da standen auch keine Plagiatsvorwürfe im Raum. Scholl-Latour hatte einfach nur ein absolut ahistorisches Geschichtsbild mit archaischen Vorstellungen, zum Beispiel im Hinblick auf die Lösung des Nahost-Konflikts. Im Grunde war er ein romantisierender Militarist mit sehr einseitiger historischer Betrachtungsweise. Es gab natürlich auch Bewertungen, mit denen er recht hatte, wie die Einschätzung der US-Kriege im Irak und in Afghanistan, die alles nur noch schlimmer machten.

Ihr Verlag hat sich auf den Nahen Osten spezialisiert. Warum?

1973 war ich als Schüler erstmals in Israel/Palästina; mich hat das Land sofort fasziniert. Dann studierte ich in Heidelberg mit Schwerpunkt Nahost, und schrieb schließlich meine Magisterarbeit über die PLO. Es entwickelte sich ein gutes Verhältnis zu Arafat, den ich 1984 erstmals interviewen konnte.

Seine Magisterarbeit schrieb der Heidelberger Verleger Georg Stein (rechts) über die PLO, daraus entwickelte sich dann auch ein gutes Verhältnis zum damaligen Palästinenserführer Jassir Arafat. Foto: privat

Damit wären wir bei dem Vorwurf, den man Ihnen gelegentlich macht: palästinenserfreundlich und israelfeindlich …

Das weise ich entschieden zurück. Wir verlegen zwar israelkritische Bücher, sind aber in keinster Weise israelfeindlich. Ich sehe mich durchaus als pro-palästinensisch und pro-israelisch. Es geht um eine gerechte Friedenslösung, und die muss auch die Rechte der Palästinenser berücksichtigen. Dialogprojekte waren dem Palmyra-Verlag immer ein besonderes Anliegen. Ebenso das Plädoyer für eine Zweistaatenlösung. Gerade auch israelische Autoren haben mich immer wieder ermutigt, israelkritische Bücher zu verlegen. Der Vorwurf, gegen den ich mich am meisten wehre, ist der des Antisemitismus. Judenfeindschaft, egal in welcher Form, ist in aller Entschiedenheit zurückzuweisen. Niemand ist jedoch Antisemit, der die israelische Besatzungspolitik kritisiert.

Momentan wird oft über die BDS-Kampagne diskutiert, die zum Boykott israelischer Waren aufruft.

Die BDS-Kampagne richtet sich vor allem gegen die Besatzungspolitik Israels. Zudem fordert sie ein Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge beziehungsweise deren Entschädigung. Daraus abzuleiten, ihre Unterstützer würden das Existenzrecht Israels infrage stellen und sie deshalb als Antisemiten zu diffamieren, ist unredlich und nicht zielführend. Ein größerer internationaler Druck auf Israel wäre sicherlich wichtig, egal, ob man für oder gegen BDS ist. Leider wird es für Veranstalter immer schwieriger, Räumlichkeiten für israelkritische Referenten zu finden. Zu Unrecht werden diese häufig als Antisemiten abgestempelt.

Aber "Boykottiert israelische Waren" von heute klingt wie das "Deutsche, kauft nicht bei Juden" der Nazis.

Das ist eine völlig falsche Analogie. Die BDS-Kampagne richtet sich nicht gegen die Juden, sondern gegen die israelische Besatzungspolitik. Und die geht nun mal einher mit einer weitreichenden Entrechtung der Palästinenser und ist zudem völkerrechtswidrig.

Sie beschäftigen sich seit gut 40 Jahren mit dem Nahost-Konflikt. Wie schaffen Sie es, nicht daran zu verzweifeln?

Gute Frage. Heute, ein Jahr nach dem Tod des israelischen Publizisten und Friedensaktivisten Uri Avnery bin ich manchmal wirklich ein wenig betrübt. Und da frage ich mich schon, ob es jetzt noch das tausendste Buch über diesen Konflikt braucht - gerade da es in den letzten 20 Jahren derartig große Schritte rückwärts gab.

Woran lag das?

In Israel dreht sich alles um die eigene Sicherheit. Da werden die besetzten Gebiete komplett ausgeblendet, zumal es dem Land wirtschaftlich recht gut geht. Auch der Tod Arafats hat viel verändert. Er war für die Palästinenser der wahre "Mr Palestine".

In den letzten Monaten war viel von der Zukunft des Nahost-Archivs die Rede. Wie sieht es damit aus?

Zunächst will ich betonen, dass ich für dieses Archiv mit unter anderem etwa 3500 Büchern, Fachzeitschriften und vielfältigen Dokumentationsarbeiten dringend neue Räumlichkeiten suche. Denkbar ist aber auch die Angliederung an eine städtische oder universitäre Einrichtung, wie die Stadtbücherei oder Universitätsbibliothek. Das Archiv soll auf jeden Fall in Heidelberg bleiben.

Wer nutzt denn das Archiv?

Es ist für jeden offen; meistens kommen Studenten oder Promovierende, manchmal Schüler und Nahost-Reisende. Ich habe nie gezählt, aber es sind einige Hundert im Jahr.

Hand aufs Herz: Sie sind jetzt in einem Alter, in dem viele an den Ruhestand denken.

Es ist schwierig, mit unserem spezialisierten Verlagsprogramm an einen anderen Verlag anzudocken oder Investoren zu finden. Insofern: Es gibt keinen Nachfolger und so eine selbstständige Existenz ist auch nicht jedermanns Sache.

Das klingt, als machten Sie ewig weiter?

Nein, garantiert nicht. Mein Wunsch wäre eher, wieder öfter selbst vor Ort in Israel und Palästina zu sein.