Von Thomas Seiler

Heidelberg-Ziegelhausen. Bezirksbeiräte wie beispielsweise Ulrike Gscheidle-Lehn (Grüne) mussten schon kräftig durchatmen, als sie von der Vertreterin des Tiefbauamts, Angela Dugandic, erfuhren, dass ab Sommer 2019 zwei Jahre lang der Schulbergweg zwischen Schönauer Straße und der Hausnummer 2 keinen Durchgangsverkehr mehr zulässt. Denn über diesen Verbindungsweg gelangt fast jeder der vielen Bewohner des Hahnberggebiets hinunter ins Neckartal, um ins "Dorf" oder nach Heidelberg zu kommen. Auch der Bergbus (Linie 36) fährt über diese Route. "Das generelle Umleitungskonzept wird derzeit erarbeitet", teilte Dugandic hierzu mit.

Über die Konzeption machte sich natürlich auch Gscheidle-Lehn, die aufgrund ihrer Wohnsituation betroffen sein wird, ihre Gedanken. "Wenn der Schulbergweg und danach die Schönauer Straße als mögliche Abfahrt im Nordosten wegfallen, bleibt nur noch die Hirtenaue, von der man im Südwesten ins Tal kommt", sagte sie. Denn der Friedhofweg und der untere Teil des Moselbrunnenwegs führen als Einbahnstraße nur den Berg hinauf. "Was bleibt, wäre eine Umkehrung des Friedhofwegs", spielte Volker Hug (CDU) sämtliche Varianten durch. Aus seiner Sicht falle der Moselbrunnenweg weg, da jener dann auf die frequentierte Kleingemünder Straße stoße.

Warum ist die so lange dauernde Baumaßnahme, die sich in zwei Abschnitte gliedert, deren Anfang beziehungsweise Ende immer an der einmündenden Karl-Christ-Straße liegt, überhaupt notwendig? "Die bestehende Stützmauer im Schulbergweg zwischen Hausnummer 24 und Schönauer Straße ist auf einer Länge von rund 90 Metern äußerst marode", erklärte Dugandic. Mit einer neu zu errichtenden Winkelstützmauer will man vorbauen.

Dies nehmen die Stadtwerke wiederum zum Anlass, um auf der gesamten Strecke die bestehenden Gas-, Wasser- und Stromleitungen sowie die Straßenbeleuchtung zu erneuern. In diesem Zusammenhang erfolgt laut Dugandic durch das Tiefbauamt im Rahmen der Fortführung des Straßensanierungsprogramms auf einer Länge von etwa 350 Metern eine Gesamterneuerung der Straße. "Das ist bitter notwendig", wusste Gscheidle-Lehn hier aus eigener Erfahrung.

Hinzu gesellen sich noch zwei kleine Winkelstützwände an der Unterführung des Schulbergwegs vom Hahnbergweg ins Wohngebiet hinauf, der sogenannte Almendohl. Zusätzlich tauschen die Stadtbetriebe noch den Mischwasserkanal zwischen den Hausnummern 4 und 16 sowie zwischen den Nummern 23 und 33 aus. Im Anschluss an die Gesamtmaßnahme kommt es voraussichtlich ab dem Frühjahr 2021 zum Austausch der Abwasserrohre in der Reinhard-Hoppe-Straße auf einer Länge von rund 325 Metern zwischen dem Moselbrunnenweg und dem Friedhofweg. Dabei verlegen die Stadtwerke ebenfalls Gas- und Wasserleitungen. Da die Straße selbst sich zusätzlich in einem sehr schlechten Zustand befindet, steht obendrein auch hier eine grundlegende Erneuerung der Straße und der Gehwege an, in denen man Leerrohre für die Stromversorgung und Glasfaserkabel unterbringen will.