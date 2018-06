Von Sonja Klein

Heidelberg-Kirchheim. Nach der Schule erst einmal raus und die Welt sehen. Das ist der Traum vieler junger Menschen. Die Patchworkfamilie Pistorius-Knopf-Schlotthauer aus Kirchheim hat diesen Traum verwirklicht und ist zehn Monate lang in wechselnden Konstellationen mit ihren Kindern um die Welt gereist.

Es ist etwa acht Jahre her, dass die Familie mit den Vorbereitungen begann. Wer auf Weltreise geht, muss neben der Finanzierung viel bedenken und körperlich fit sein. Notwendige Impfungen wurden am Tropeninstitut der Heidelberger Universitätsklinik gemacht, ebenso war für alle Familienmitglieder ein umfangreiches Sportprogramm Pflicht. Ein Erste-Hilfe-Kurs war ebenfalls verpflichtend, denn nur ein Familienmitglied ist ausgebildete Sanitäterin. Und die Reiseapotheke mit allen möglichen Medikamenten ist bei solch einem Vorhaben auch etwas größer als bei einem normalen Familienurlaub. "Wir waren mit Gipsschienen sogar auf Knochenbrüche vorbereitet", erzählt Mutter Ira Pistorius.

In Kapstadt startete die Tour

Bei der Routenplanung sollten ursprünglich alle mitwirken: "Ich habe die Kinder vorab aufgefordert, sich bei ein oder zwei Länder zu informieren, was sie gerne sehen möchten. Das hat nicht ganz so gut geklappt und am Ende hieß es: ,Papa, mach du mal. Du hast da doch die Erfahrung’", lacht Stefan Knopf, als er sich im Gespräch mit der Redaktion an die jahrelange Vorbereitung zurückerinnert. Für ihn ist solch ein Projekt nicht ungewöhnlich, denn er plant beruflich Motorradreisen und kennt viele Länder bereits. Eine Reise mit der Familie ist dennoch etwas anderes, wie alle bereits wenige Wochen nach Reisebeginn lernen mussten.

Ganz unterschiedliche Eindrücke sammelte die weltreisende Familie und hielt sie in Bildern fest: Neujahrstanz in Bolivien...

Mit dem Flugzeug ging es im Herbst 2016 zunächst von Frankfurt nach Kapstadt in Südafrika. Von dort fuhr die Gruppe mit einem gemieteten Bus durch Namibia, Botswana und Simbabwe. Das erste Mal kamen die Weltreisenden nun mit Einheimischen in Kontakt und erlebten hautnah, wie anders die Verhältnisse auf dem afrikanischen Kontinent sein können. Neben beeindruckender Natur trafen sie auf Strohhütten und Menschen, für die Schulbildung nicht selbstverständlich ist. Von Kapstadt aus ging es sechs Wochen später für drei Tage zurück nach Heidelberg. Alle Reiserouten nach Valparaiso in Chile, wo die aus Deutschland verschifften Motorräder, das Auto und die gesamte Ausrüstung warteten, führten über Europa. So bot sich ein Zwischenstopp in der Heimat mit Ausrüstungswechsel an.

Reifenpanne in Südamerika

In Südamerika angekommen, führte die Route sie erst in den Süden von Chile und dann einmal durch den gesamten südamerikanischen Kontinent nach Mittelamerika, 22.000 Kilometer legte die Reisegruppe dabei zurück. Nun machte sich die umfangreiche Vorbereitung das erste Mal richtig bemerkbar. Alle Familienmitglieder hatten vorab in Deutschland das Reifenwechseln und einfache Reparaturen geübt. Das war wichtig, denn Stefan Knopf würde als "Kopf" der Reise vorweg fahren und eine Reifenpanne zum Beispiel am ganz hinten fahrenden Auto nicht immer zeitnah mitbekommen. Eine kluge Entscheidung, wie sich in Südamerika schon bald herausstellte, als das Auto tatsächlich eine Reifenpanne hatte.

...Elefanten in Botswana...

Auch die Zeltausrüstung erwies sich als segensreich, denn Hotels sind nicht in allen Landstrichen Südamerikas gut vertreten. Manchmal blieb zum Schlafen nur die Wiese hinter der Tankstelle, auf der sie ihre Zelte aufschlagen durften. Das barg Potenzial für innerfamiliäre Konflikte. Bei neun Menschen, davon sieben zwischen 15 und 25, treffen neun Reisevorstellungen aufeinander, die sich nicht immer gut vereinbaren lassen. Immer häufiger musste die Familie sich nun auch Konflikten stellen, die sie vorher nicht kannte. Auszeiten wurden notwendig, Gesprächsrunden und Kompromisse. "Das war für mich neu und auch etwas, mit dem wir uns alle erst arrangieren mussten", erzählt Stefan Knopf. Eine Großfamilie ist anders als eine Reisegruppe. Aber auch das schweißte die Familie zusammen.

...Wasserfall im Yosemite-Nationalpark (USA)...

Durch Bolivien, Peru, Kolumbien, Panama, Costa Rica und Nicaragua ging es auf der "Panamericana", einem System von Schnellstraßen, das bis auf wenige Lücken Feuerland im Süden mit Alaska im Norden des amerikanischen Kontinents verbindet, nach El Salvador, das als eines der schönsten, aber auch bedrückendsten Länder besonders in Erinnerung blieb.

Durch seine Bandenkriminalität hat El Salvador eine der höchsten Mordraten weltweit. "An einem Morgen kamen wir aus einem der schönsten Hotels auf der Reise, direkt am Stand gelegen, sehr idyllisch. Nach drei Kurven und hinter der Kuppe rief ich Stefan an. Da lag ein Mensch auf der Straße", erzählt Ira Pistorius. Die Familie blieb in einiger Entfernung zurück, während Stefan Knopf vorfuhr. Der Mensch war bereits länger tot. "Nur 100 Meter hinter uns war ein bewohntes Wohnhaus, 50 Meter vor dem Toten eine Bushaltestelle, an der zwei Menschen warteten. Keinen hat der Tote interessiert", berichtet die Familie.

Im nächsten Kiosk, wo sie den Leichenfund meldeten, hieß es nur, die Polizei käme die Tage vorbei und würde den Toten abholen. Die Leiche am Straßenrand blieb nicht die einzige - nach dem Vorfall sahen die Kirchheimer an jedem Tag Tote. El Salvador war für die Familie aber auch ein Land, in dem die Menschen sie freundlich begrüßten, wo man half und klare Ansagen machte, welche Wege sicher sind und wo man wann sein sollte.

Nach El Salvador führte die Motorradreise weiter nordwärts, bis nach Seattle in den USA, von wo aus ein Teil der Familie nach Deutschland zurückflog. Die verbliebenen Vier reisten mit Rucksäcken weiter über Vancouver nach Asien. Dort kamen sie das erste Mal mit der jüngeren Weltgeschichte in Kontakt: Sie besuchten die unterirdischen Tunnelsysteme aus der Zeit des Vietnamkrieges, durch die sich heute Touristen zwängen.

In Myanmar reihen sich auf den Reisebildern Pagoden aneinander, eine prächtiger als die andere. Bali und Thailand sind vor allem kulinarische Erlebnisse. Erst in Dubai werden die Religionsunterschiede das erste Mal deutlich spürbar: Es ist Ramadanzeit, die Fastenzeit im Islam. Auch Touristen dürfen tagsüber in der Öffentlichkeit weder essen noch trinken. Nur hinter einem speziellen Vorhang ist das erlaubt, etwa im Einkaufszentrum.

...und die Shwedagon-Pagode in Yangon (Myanmar).

Der letzte Stopp der Reise führt die verbliebenen vier Familienmitglieder nach Jordanien. "Das war für mich eines der beeindruckendsten Länder. Nirgendwo sonst wurden wir so herzlich und freundlich begrüßt. Die Leute freuten sich, dass einmal Touristen bei ihnen vorbei schauten", erzählt Stefan Knopf. Es sei eines der Länder gewesen, dass er auf jeden Fall noch einmal besuchen wolle.

Von Jordanien aus geht es Anfang Juli 2017 wieder zurück nach Deutschland. Die Reise hat die Familie verändert, wie die Familienangehörigen sagen. Man sei neu zusammen gewachsen. Die geschwisterlichen Freundschaften unter den Kindern hätten sich neu aufgestellt und vieles nehme man nun anders wahr.

"Man kommt anders zurück. Für mich sind viele Dinge, wie zur Schule gehen, nicht mehr selbstverständlich", erzählt Stefanie Knopf, das jüngste Kind der Familie und als einzige noch schulpflichtig. "Manchmal passt man dann nicht mehr so gut in den Alltag rein, weil man anders geworden ist. Aber die Erfahrungen sind so besonders, dafür ist es das alles wert, auch, das Jahr in der Schule zu wiederholen."